La Nintendo Switch peut désormais tourner sous Android 10

En bidouillant un peu, il est désormais possible d'installer une version complète d'Android 10 sur la Nintendo Switch

Depuis la présentation de la fiche technique de la Nintendo Switch, qui révélait partager les entrailles d’une Nvidia Shield sous Android, les développeurs tentent de proposer un portage de la console populaire vers Android.

Nous avions déjà découvert un projet prometteur en 2019 avec LineageOS 15. Désormais c’est la version 17, basée sur Android 10, qui est proposé sur la console de Nintendo.

Android ou Android TV : il y a le choix

Le projet SwitchRoot offre une version classique d’Android 10, ou une version Android TV peut-être mieux adaptée à une console de jeu. Dans tous les cas, on a le droit à une compatibilité complètement avec les manettes Pro Controller et Joy-Cons, ainsi qu’à une prise en charge du Wi-Fi, de l’écran tactile et de la charge.

Évidemment il faut dire au revoir aux jeux développés pour la Nintendo Switch, qui demandent l’OS de Nintendo pour fonctionner. En revanche, les jeux développés pour Android, sont bel et bien compatibles. Attention aux jeux Nvidia Shield qui ne le sont pas.

Les limites

Les développeurs indiquent que la croix directionnelle du Joy-Con ne sera pas reconnue dans toutes les applications, et que le Bluetooth audio peut poser quelques problèmes. Rappelons que le système d’exploitation officiel de Nintendo ne permet pas non plus d’utiliser le Bluetooth audio.

Si le projet vous intéresse, rappelez-vous qu’il s’agit d’un portage non officiel qui comporte de nombreux risques pour la console, qui ne seront évidemment pas couverts par la garantie. Cela demande aussi de faire sauter quelques verrous de sécurité, disponibles sur d’anciennes versions de l’OS de la Switch.

Si tout cela ne vous effraie pas, rendez-vous sur XDA-Developers pour découvrir la page officielle du projet.