Nintendo Switch versus Nintendo Switch 2 : voilà tout ce qui change

La famille Nintendo Switch s’agrandit avec l’arrivée de la Switch 2. Pour vous aider à comprendre les différences entre chaque modèle.

Ce 16 janvier 2025, Nintendo a enfin levé le voile sur sa très attendue Switch 2 à travers une vidéo de présentation riche en nouveautés.

Si la firme de Kyoto reste encore mystérieuse sur les caractéristiques techniques, la puissance ou même le prix de sa nouvelle console, cette première présentation nous offre un aperçu détaillé des évolutions en matière de design et d’ergonomie.

La vidéo nous permet de découvrir une console qui, tout en restant fidèle à l’ADN de la Switch, apporte son lot de changements matériels.

Ce que l’on sait

Premièrement, la Switch 2 est plus grande, plus large et plus épaisse que la Switch.

Au-dessus de la Switch 2, on retrouve un nouveau port USB-C. Il y a donc deux ports USB-C, pour ne pas être gêné quand la console charge et que l’on utilise en même temps dans les mains.

La béquille a également un nouveau design : elle a plutôt la forme d’un U. La station d’accueil de la Switch 2 a un design plus arrondi. Et, comme sur la Switch originale, il y aura également une poignée de manette séparée dans laquelle vous pourrez enclencher les Joy-Con.

Dans la vidéo, les manettes Joy-Con sont noires avec des touches de couleur et elles se fixent sur le côté de la console au lieu de glisser. Il y a un nouveau bouton sous le bouton d’accueil du Joy-Con droit, qui était apparu dans des fuites.

La vidéo semble également montrer les Joy-Con utilisés de la même manière qu’une souris. Cela fonctionnerait de la même manière que la souris de votre ordinateur. C’est ce que suggère la vidéo, avec un Joy-Con posé sur sa tranche.

Et les boutons SL et SR des Joy-Con sont plus gros que sur la Switch originale.

La Nintendo Switch 2 est rétrocompatible, ce qui signifie que les jeux Switch fonctionneront sur la nouvelle. La vidéo confirme que la Switch 2 lit à la fois les jeux Nintendo Switch physiques et numériques, ainsi que les jeux exclusifs à la Switch 2 évidemment.

Nintendo va enfin créer un nouveau Mario Kart. Cependant, nous n’en savons pas grand-chose. Il n’y a actuellement aucun titre ni aucun détail sur le jeu. Cela faisait longtemps que ça n’était pas arrivé. Mario Kart 8 a été lancé à l’origine en 2014 sur la Wii U, avant qu’une édition améliorée ne soit lancée sur la Switch trois ans plus tard.

Ce que l’on ne sait pas

La Nintendo Switch originale est équipée d’un écran LCD de 6,2 pouces avec une définition HD. La version OLED a apporté une première amélioration avec un écran OLED de 7 pouces, et la même définition, mais offrant des couleurs plus vives et des noirs plus profonds.

La Switch 2, selon les informations disponibles, embarque un écran plus grand (la taille exacte n’est pas encore confirmée), probablement de technologie LCD, d’après les rumeurs. L’une des améliorations attendues concerne la définition, qui pourrait atteindre le 1080p en mode portable, bien que Nintendo n’ait pas encore confirmé cette caractéristique.

Nous n’avons pas encore eu confirmation de la puce utilisée, certainement une puce Nvidia qui aurait les performances d’une PS4 Pro ou d’une Xbox Series S. Mais, encore une fois, rien n’a été confirmé sur la vidéo présentée. Aucun détail sur les technologies embarquées, dont les technologies de super-échantillonage de type DLSS.

Nous n’avons aucune information sur le line up prévu, c’est-à-dire la liste des nouveaux jeux pour le lancement de la console… à part les images de Mario Kart.

Il faudra attendre le Nintendo Direct du 2 avril 2025 pour connaître les caractéristiques techniques complètes, le prix, et la date de sortie précise. Pour l’instant, seule l’année 2025 est confirmée comme fenêtre de lancement.

Nintendo a prévu de sa console dans plusieurs villes, dont Paris… du 4 au 6 avril au Grand Palais.

