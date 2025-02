Un des éléments les plus intrigants de la Switch 2 concerne un éventuel usage des Joy-Con en tant que souris d’ordinateur. Un brevet vient donner un peu plus d’information sur cette nouveauté.

Crédit : Nintendo

Et si la Switch 2 permettait de jouer correctement aux FPS ? C’est ce que semble suggérer tout un tas de brevets Nintendo déterré par Ars Technica. Ces derniers montrent en effet à quoi pourrait servir le mode « souris » des Joy-Con qu’on a pu apercevoir dans la courte vidéo de promotion de la Switch 2.

Comme d’habitude avec Nintendo, la firme semble vouloir innover dans son approche du jeu vidéo, en s’inspirant cette fois du monde du PC.

Une souris au look inhabituel

Les images relatives au brevet montrent des Joy-Con posés sur la tranche et tenus comme une souris avec l’index et le majeur posés sur les deux gâchettes de la manette. Évidemment, cela fait penser à une souris d’ordinateur disposant d’un clic droit et d’un clic gauche. Le pouce est lui posé sur le joystick.

Un aperçu des Joy-Con en mode souris // Crédit : World Intellectual Property Organization

Le court texte qui accompagne le brevet détaille d’ailleurs noir sur blanc le fonctionnement de l’accessoire en expliquant que « le capteur d’actionnement de la souris détecte la lumière réfléchie par une surface détectée ».

Surprenamment, une seconde image laisse imaginer un fonctionnement en jeux à deux Joy-Con. Un premier en mode souris et l’autre tenu à la main de manière classique. Une manière d’émuler un contrôle à la souris et au clavier qui pourrait faire de la Switch 2 une machine adaptée aux jeux PC, notamment aux FPS où le système de visée à la souris est souvent plus adapté.

Les différents modes d’utilisation des Joy-Con 2 // Crédit : World Intellectual Property Organization

Nintendo étant Nintendo, la firme a aussi détaillé à quoi pourrait ressembler une manette plus classique (façon Switch Pro) compatible avec ce système. L’accessoire serait composé de deux « moitiés » de manette tenues ensemble par des aimants. En les détachant l’un de l’autre, il serait possible de les utiliser comme une souris au format étrange.

Quid de la prise en main ?

Si les brevets ne sont pas toujours un reflet parfait de ce qu’une entreprise a vraiment dans les tuyaux, ici, avec l’accent mis sur ce mode souris dans la vidéo promotionnelle de Nintendo, il est probable que les idées évoquées soient assez proches de ce que prépare Nintendo.

Disons-le d’emblée d’ailleurs, si l’idée d’un Joy-Con en mode souris est intrigante, il faudra voir comment Nintendo la met concrètement en place. En simulant un mode souris sur un Joy-Con issu de la Switch 1, la prise en main est tout sauf ergonomique. Les deux gâchettes sont trop rapprochées, le joystick ne tombe pas correctement sous le pouce et l’accessoire est trop étroit pour être correctement déplacé à la manière d’une souris.

Espérons que le format des Joy-Con de seconde génération règle le problème. On pourrait autrement se retrouver avec le même problème qu’avec les Joy-Con actuels qui, lorsqu’ils sont utilisés à l’horizontale, profitent d’une préhension très douteuse.