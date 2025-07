J’ai troqué mon robot piscine filaire pour un robot chinois sans fil : le nouveau Aiper Scuba X1. Son rapport qualité / prix est vraiment très intéressant. Mais il n’est pas parfait pour autant. Voici notre avis.

Aiper Scuba X1 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Aiper ne s’est pas contenté de rafistoler un vieux modèle pour son Scuba X1. Contrairement à ce que l’on peut reprocher à certaines marques bien installées, le fabricant a conçu ce robot sans fil comme une vraie rupture technologique avec sa nouvelle gamme entièrement sans fil.

Le Scuba X1 s’intercale juste en dessous des versions « Pro » et « Pro Max » et vise clairement les utilisateurs à la recherche d’un bon équilibre entre prix, efficacité et compacité. Mais que vaut-il vraiment face à une concurrence de plus en plus dense ?

Aiper Scuba X1 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Nous l’avons testé pendant plusieurs semaines dans une piscine enterrée afin de pouvoir vous donner notre avis. Surtout, on est passé d’un robot filaire à ce robot sans fil, et ça, ça change la vie.

Design : un format compact et haut de gamme

Premier contact : on est loin des gros mastodontes gris qu’on croise souvent au bord des piscines. Le Scuba X1 joue la carte du minimalisme.

Aiper Scuba X1 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Avec ses dimensions de 48,7 x 42 x 24,5 cm et un poids de 10 kg, le robot reste facilement déplaçable par une seule personne. Cette légèreté représente un avantage considérable par rapport à d’autres concurrents plus lourds. Le Scuba X1 se transporte sans effort, beaucoup plus facilement, par exemple, que son grand frère le Scuba X1 Pro Max avec ses 15 kg.

Aiper Scuba X1 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Le Scuba X1 joue la carte du minimalisme, avec un châssis très compact et une robe noire qui tranche avec le bleu pâle ou le gris clair des modèles plus traditionnels. Les finitions sont excellentes : plastiques mats, assemblage impeccable, poignée robuste, aucun craquement à l’usage. On sent que le produit a été conçu pour résisters aux éléments et aux multiples manipulations.

Application et connexions : simple, mais efficace

La connexion WiFi et Bluetooth se révèlent particulièrement stable lors de nos tests. L’application Aiper permet un contrôle intuitif avec quatre modes de nettoyage accessibles : intelligent, fond, parois et ligne d’eau. Un cinquième mode exclusif permet de programmer le robot pour qu’il reste au fond et nettoie régulièrement.

Aiper Scuba X1 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Attention : le mode intelligent n’est pas si intelligent que ça. Il se contente de nettoyer le fond de la piscine lorsque la batterie est au-delà de 50 %, puis passe sur les parois en-dessous de 50 %.

L’appairage initial s’effectue sans difficulté grâce au Bluetooth, puis le robot se connecte au réseau WiFi domestique. Les mises à jour OTA régulières constituent un point fort notable, permettant d’améliorer à terme les algorithmes de navigation et la gestion de la batterie. Nous avons eu le droit à deux mises à jour durant le test.

C’est sans doute l’une des réussites d’Aiper : proposer une expérience connectée stable et utile, sans complexifier à outrance l’interface. L’application Aiper (sous Android et iOS) permet de lancer des cycles, de suivre l’autonomie restante, de programmer des nettoyages réguliers et de vérifier l’état du robot.

Aiper Hydrocomm Pro // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Cerise sur le chlore : le Scuba X1 est compatible avec l’accessoire HydroComm Pro, qui permet de dialoguer avec le robot directement sous l’eau via ondes radio. C’est à la fois bluffant et extrêmement pratique pour changer de mode sans devoir repêcher l’appareil.

Mais sans cet accessoire, dès que le robot est sous l’eau, il devient impossible de communiquer avec lui, ce qui est normal.

Performances de nettoyage : bon, mais pas infaillible

Sur les parois lisses et les piscines d’une forme classique, le Scuba X1 fait le job. Il nettoie de façon homogène, avec une puissance d’aspiration correcte et un déplacement fluide. Il est capable de grimper les parois verticales sans broncher. L’absence de fil est ici un vrai atout : plus besoin de jouer à Tetris avec le câble pour éviter les noeuds ou les enchevêtrements.

Aiper Scuba X1 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Mais tout n’est pas parfait. Le Scuba X1 montre ses limites sur certains obstacles : blocs lumineux volumineux ou encore volets roulants repliés peuvent perturber son parcours. Il a également tendance à zapper certaines zones et on aurait apprécié un mode « boost », permettant de passer deux fois aux mêmes endroits pour un nettoyage plus en profondeur.

Aiper Scuba X1 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Ce qui nous rassure, c’est que le constructeurs semble conscient de ces petits désagréments et travaille à améliorer le comportement du robot. Par exemple, lors de nos premiers essais, le robot ne parvenait pas à escalader les marches immergées de la piscine.

Une mise à jour logicielle intervenue quelques jours seulement avant la publication de ce test a tout changé. Désormais, le Scuba X1 parvient à escalader les marches pour les nettoyer. Mais son comportement reste erratique, il ne parvient pas à nettoyer l’intégralité de ces marches. Mais c’est toujours mieux que rien.

Aiper Scuba X1 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Mais quoi qu’’il arrive, le robot capture efficacement les débris volumineux comme les feuilles, le sable et les insectes. Le panier microfiltre permet d’avoir une belle filtration des micro-organismes comme les algues.

Puisque le robot ne flotte pas, il nettoie uniquement le sol, les parois et la ligne d’eau. Mais pas les feuilles qui flotteraient à la surface par exemple.

À la fin d’un cycle, le robot reste au fond, et ne remonte pas de lui-même, sauf avec l’HydroComm Pro. Dans le cas inverse, il faudra le repêcher, ce qui se fait assez simplement via l’outil fourni et le poids léger du robot.

Aiper Scuba X1 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Si vous savez l’HydroComm Pro, il suffit d’appuyer sur un bouton pour que le robot vienne stationner sur la ligne d’eau pour le retirer. Mais il ne peut pas rester indéfiniment dans cette position, il finit par retourner dans l’eau si vous ne le récupérez pas : il ne peut pas flotter.

Un petit mot également sur l’absence de câble : ça change vraiment la vie. Que ce soit pour le rangement, ou même pour le nettoyage : le robot n’est pas gêné par le long et lourd câble d’alimentation. C’est vraiment la plus grande révolution qu’ait connue l’industrie du robot nettoyeur de piscine depuis sa création.

Capteurs : un bon niveau de perception mais peut mieux faire

Le Scuba X1 est équipé de capteurs pour analyser son environnement et optimiser ses trajets. Il évite ainsi de taper sur les parois, puisqu’il va les détecter et faire demi-tour avant.

Aiper Scuba X1 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Ces capteurs permettent également une meilleure orientation, et évitent que le robot ne tourne en rond ou reste coincé. Mais, étonnamment, on s’attendait à un comportement plus « intelligent ». Le Dolphin Liberty 600 que nous avons pu tester en est dépourvu, et nettoie au moins tout aussi bien.

La bonne nouvelle, c’est que la dernière mise à jour logicielle reçue il y a quelques jours a amélioré le comportement du robot.

Autonomie et recharge : rapide, mais un peu juste

Aiper annonce jusqu’à 3 heures d’autonomie. Dans les faits, on c’est le cas, mais ça peut paraître juste pour certaines grandes piscines avec pas mal de profondeur.

Aiper Scuba X1 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Bonne nouvelle en revanche : la recharge est très bien pensée. Elle s’effectue via un support magnétique qui simplifie grandement l’opération, mais le temps de recharge est un peu long (environ 4 heures).

Durabilité : une bonne première impression

Côté fiabilité, difficile de se prononcer définitivement sur un produit encore jeune, mais les premiers retours utilisateurs sont plutôt positifs. La construction inspire confiance, et Aiper semble assurer un bon suivi logiciel.

Aiper Scuba X1 // Source : Vincent Sergère pour Frandroid

Attention toutefois au panier micro-filtre, moins ergonomique à nettoyer que le panier standard. Il faut réaliser une manipulation un peu délicate pour le sortir, ce qui peut agacer à la longue.

Prix, disponibilité et concurrence

Le Scuba X1 est commercialisé à partir de 999 euros (disponible à 1 099 euros chez Amazon), ce qui le place en dessous des modèles « Pro » comme le Scuba X1 Pro ou certains Dolphin haut de gamme comme le Liberty 600 que nous avons testé. Ce qui en fait un rapport qualité / prix vraiment très intéressant. Surtout face aux marques historiques, qui vendent des modèles moins bien équipés beaucoup plus chers.