Une piscine propre sans rien faire : le robot nettoyeur sans fil Scuba X1 qui s’occupe de tout est en promotion

Marre de passer des heures à récurer le fond de votre piscine au balai ? Aiper va vous faciliter la vie avec son Scuba X1, un robot laveur sans fil qui s’occupe de tout.

Scuba X1 // Source : Aiper

Le printemps est de retour, et avec lui la promesse d’après-midi de farniente au bord de la piscine. Enfin, à condition que l’eau de cette dernière ne soit pas saturée de feuilles et autres saletés du même acabit. Nettoyer son bassin à la main peut être fastidieux, et certaines solutions comme le balai télescopique ou l’aspirateur peuvent s’avérer tout aussi chronophages et compliquées.

Il existe heureusement une excellente alternative : le robot nettoyeur sans fil. Et dans ce domaine, Aiper sort du lot. Avec ses produits faciles d’accès, conçus pour laver et filtrer l’eau des bassins de toute taille, la marque fait le bonheur des bassins depuis 2017. Dernière sortie en date du constructeur, le Scuba X1, disponible à prix réduit pour son lancement, a bien des arguments à faire valoir pour s’attirer les faveurs du public.

Le robot nettoyeur de piscine : vraiment indispensable ?

Nombreux sont les heureux propriétaires de piscines à considérer qu’un bon système de filtration est suffisant pour assurer l’entretien de sa piscine. Si cela peut être le cas pour un bassin hors-sol, l’utilisation d’une solution automatisée de nettoyage est recommandée pour les piscines creusées. Principale raison à cela : débarrasser les débris qui ne manquent jamais de s’accumuler au fil du temps, c’est éviter la prolifération de micro-organismes qui peuvent à terme entraîner l’apparition d’algues, de champignons ou de bactéries.

Outre le temps gagné à ne pas pêcher soi-même les insectes et autres résidus naturels qui jonchent le sol du bassin, l’utilisation d’un robot nettoyeur de piscine permet aussi de réaliser des économies substantielles. Il n’est tout d’abord plus nécessaire de faire intervenir un professionnel pour nettoyer son bassin en profondeur en cas d’invasion. Une telle solution permet aussi de réduire l’utilisation de produits chimiques pour traiter l’eau au quotidien, l’appareil utilisant ses capacités de filtration pour compléter parfaitement le système existant.

Scuba X1 // Source : Aiper

Le brossage des surfaces est un autre argument : le robot balaie le fond du bassin à la recherche d’éléments indésirables à collecter, mais profite aussi de sa balade pour brosser efficacement le sol. Certains modèles, comme le Scuba X1 de la marque Aiper, peuvent même s’accrocher aux parois pour nettoyer jusqu’à la ligne d’eau, où se déposent de nombreuses impuretés au fil du temps. Pratique, efficace et donc relativement économique sur la durée, le robot nettoyeur de piscine est un appareil qui sait prouver sa valeur au quotidien.

Scuba X1 : le nouveau meilleur ami de la piscine

La première qualité du Scuba X1 est évidemment sa capacité d’aspiration. L’appareil est équipé de deux jets qui entraînent une puissance de 25 200 LPH : c’est largement suffisant pour éliminer les éléments les plus lourds ou enchevêtrés, comme les graviers et les algues qui peuvent s’accumuler au fond du bassin. Couplé à un système de filtration multicouche, qui capture les particules jusqu’à 3 µm — à titre d’information, un cheveu fait 50 µm –, le système rejette une eau cristalline et parfaitement saine.

Pour le récurage, le robot est doté de quatre brosses en PVC qui astiquent le fond comme les parois de la piscine. Mieux, la technologie WaveLine 2.0 assure un brossage horizontal qui s’attarde sur la ligne d’eau, où se dépose le gros des impuretés. Le Scuba X1 assure donc une couverture de 100 % du bassin, que l’on peut programmer et piloter à l’aide de l’application dédiée. Cinq modes de nettoyage sont disponibles, dont certains sont optimisés pour les passages réguliers, et de ce fait moins énergivores.

Scuba X1 // Source : Aiper

Enfin, Aiper a peaufiné sa gestion du parcours de nettoyage. Le WavePath 3.0 profite des 14 capteurs du Scuba X1 pour optimiser sa route d’action, tout en détectant et en évitant les éventuels obstacles en chemin (objets, marches, échelles…). Avec pas moins de 250 m³/h et trois heures d’autonomie, il est capable de nettoyer même les bassins les plus volumineux sans avoir à retourner à sa station de charge.

10 % de réduction pour les lecteurs et les lectrices de Frandroid !

Si le Scuba X1 mise tout sur l’efficacité et l’accessibilité, il n’en oublie pas pour autant la fiabilité. L’appareil est tolérant au sel, résistant au chlore et parfaitement adapté aux températures extrêmes, en plus de proposer une garantie de deux ans plutôt rassurante.

Scuba X1 // Source : Aiper

Le Scuba X1 d’Aiper est disponible au prix de 1299 €, sur Amazon comme sur le site officiel de son fabricant. Coup de pouce non négligeable pour les lecteurs et les lectrices de Frandroid : la marque américaine consent à une réduction de 10 % avec le code FRANDROIDPR, à renseigner au moment de la commande.