Carrefour brade l’Ecovacs Deebot N20 Plus, un aspirateur robot 2-en-1 avec une station de vidage automatique sans sac qui n’a rien à envier aux Roborock

Si, parmi vos rĂ©solutions 2025, il y en a une pour mieux s’occuper de votre intĂ©rieur, confiez cette tâche ingrate Ă un robot comme l’Ecovacs Deebot N20 Plus, d’autant qu’il devient super accessible avec cette promo de 100 euros chez Carrefour.

La technologie cyclonique pour vider efficacement le bac de poussière de l’aspirateur-robot // Source : ECOVACS

L’Ecovacs Deebot N20 Plus est un aspirateur robot accompagnĂ© d’une station de charge dans laquelle il va non seulement se recharger, mais aussi vider sa poussière dans un bac sans sac, comme les rĂ©servoirs Dyson. Comme ça, vous n’avez qu’Ă l’ouvrir au-dessus d’une poubelle en appuyant sur un simple bouton et vous n’avez pas Ă vous salir les mains. Un autre avantage pour lui : son prix, surtout quand il est remisĂ© comme en ce moment chez Carrefour puisqu’il est affichĂ© Ă 299 euros.

Les points forts de l’Ecovacs Deebot N20 Plus

L’autonomie de 300 minutes, soit 5h, super impressionnante

La technologie PureCyclone avec un filtre en coton

La technologie anti-enchevêtrement ZeroTangle à 21°

Le prix fort de l’Ecovacs Deebot N20 Plus est de 399 euros. Mais on lui prĂ©fère le prix promotionnel chez Carrefour, avec 100 euros de remise, que vous pouvez commander pour 299 euros.

Une autonomie de 5h, on a rarement vu mieux

L’Ecovacs Deebot N20 Plus est, d’aspect extĂ©rieur, un aspirateur robot on ne peut plus classique. Vous retrouvez ce design rond, avec une taille standard de 353 x 351 x 96 mm. Son bac Ă poussière fait 0,4 l et il est Ă©galement Ă©quipĂ© d’un rĂ©servoir d’eau d’une contenance de 220 ml. D’ailleurs, lorsqu’il passe la serpillère, il a une capacitĂ© de franchissement de la barrière de 20 mm. Par contre, il n’y a pas de levage du mop automatique, ce qui est un peu dommage.

Sur le dessus de l’aspirateur, vous avez un dĂ´me qui sert Ă la navigation LDS, avec dĂ©tection infrarouge des obstacles. Ce qui lui permet de naviguer dans votre intĂ©rieur en Ă©vitant tout ce qui le gĂŞne, mĂŞme s’il a un peu de mal Ă dĂ©tecter les obstacles les plus petits. Sinon, il passe partout sans problème, cartographie les lieux et optimise ses futurs passages.

Une base très pratique pour vider la poussière

L’Ecovacs Deebot N20 Plus retourne automatiquement Ă sa base lorsqu’il a terminĂ©, ou qu’il n’a plus de batterie. LĂ , il vide son bac Ă poussière dans la base, qui passe par un système de sĂ©paration grâce Ă un filtre en coton qui assure un taux de 95%. Ce qui permet de prolonger la durĂ©e de vie du moteur et de conserver la puissance d’aspiration. Ensuite, vous prenez le bac, vous l’ouvrez au-dessus d’une poubelle et les dĂ©bris y tombent naturellement.

En plus de ça, la brosse a un système anti-enchevĂŞtrement, très pratique si vous avez des animaux qui perdent des poils Ă la maison. C’est rendu possible grâce Ă une brosse Ă rouleau avec des poils plats Ă 21° et des poils inclinĂ©s tournant vers l’extĂ©rieur, ainsi que deux rĂ©seaux de dents Ă double peigne. Avec une puissance d’aspiration de 8000 Pa, c’est un bon petit produit qui aspire et lave vos sols efficacement, proposĂ© ici Ă petit prix.

