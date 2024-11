Roborock Q8 Max Plus : ce robot aspirateur-laveur, avec sa station d’auto-vidage, chute sous les 400 € pendant le pré-Black Friday

Le Roborock Q8 Max Plus ne se contente pas d’aspirer, puisqu’il fait partie des références hyper complètes capables de laver les sols aussi. En prime, celui-ci s’accompagne d’une station d’auto-vidage qui va simplifier votre quotidien. Bref, un bon modèle 2-en-1, que l’on trouve en ce moment à 399,99 euros au lieu de 617 euros sur Amazon en ce pré-Black Friday.

Si les robots aspirateurs signés Roborock occupent bien souvent une place dans notre top des meilleures références du moment, ce n’est pas pour rien. Le fabricant chinois détient dans son catalogue des modèles très efficaces et polyvalents, à l’image du Roborock Q8 Max Plus, arrivé sur le marché l’an dernier. Ce dernier est évidemment capable d’aspirer les poussières et autres saletés de vos sols, mais également de peaufiner son nettoyage avec sa serpillière. Si cette référence vous intéresse (et que vous avez surtout envie de vous faciliter la vie), sachez que ce Roborock Q8 Max Plus, avec sa station d’auto-vidage, est en promotion à moins de 400 euros en ce pré-Black Friday.

Les points forts du Roborock Q8 Max Plus

Une aspiration puissante et un nettoyage humide modulable

Une cartographie détaillée

Une station d’auto-vidage pratique

Au lieu de 617 euros, le Roborock Q8 Max Plus est aujourd’hui disponible en promotion à 399,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Roborock Q8 Max (sans sa station). Le tableau s’actualise automatiquement.

Un robot qui circule comme un grand

Comme tout bon robot aspirateur véritablement complet et autonome, le Roborock Q8 Max Plus va démarrer sa mission en cartographiant votre domicile avec précision. Il est même capable d’établir une cartographie 3D, donc bien plus riche en détails que de simples cartes standard. Vous pourrez par exemple enrichir les cartes créées en ajoutant des meubles ou même en désignant des zones interdites, où vous ne voulez pas que le robot s’aventure. Évidemment, si votre maison comporte plusieurs étages, le robot pourra créer plusieurs plans d’étage. Le tout est à retrouver sur l’application de la marque.

Tout cela est rendu possible notamment grâce à la technologie de navigation précise LiDAR, qui va lui permettre de naviguer efficacement dans votre cocon. Sachez aussi que durant son périple, il peut détecter et éviter les objets qui jonchent vos sols. Avec de telles capacités, le Roborock Q8 Max Plus est prêt à aspirer vos poussières, poils d’animaux et cheveux, avec ses deux brosses en caoutchouc qui vont lutter contre tout emmêlement. Le robot est aussi équipé d’un bac à eau et d’une serpillère, qui lui permettent de proposer un nettoyage humide pour peaufiner le tout.

Une bonne puissance d’aspiration

Le Roborock Q8 Max peut aussi compter sur une puissance d’aspiration plutôt importante de 5 500 Pa. Pour ce qui est du nettoyage humide, 30 niveaux de débit d’eau sont disponibles : depuis l’application, vous pourrez ainsi choisir un débit faible pour des sols plus fragiles, ou un débit élevé pour des espaces particulièrement encrassés. D’autres fonctionnalités bien pratiques sont par ailleurs proposées par le robot, comme la possibilité de lancer automatiquement le nettoyage d’une pièce précise à l’heure souhaitée. Les assistants vocaux Google Assistant et Siri sont aussi de la partie pour contrôler le robot à la voix.

Côté autonomie, le Roborock Q8 Max Plus peut, selon la marque, aspirer jusqu’à 300 mètres carrés en une seule charge. En tout, comptez 3h d’autonomie environ. Ce modèle s’accompagne également d’une station d’auto-vidage qui va automatiquement récolter la poussière aspirée pendant sept semaines, avant qu’il ne faille vider le tout soi-même.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs aspirateurs robots laveurs en 2024 ? Notre sélection

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une véritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.