La version Ultra Wide de la GoPro Hero 13 Black soldée à -100 € voit la vie en grand et propose un nouveau format pour les réseaux sociaux

La GoPro Hero 13 Black Ultra Wide est une GoPro Hero 13 classique avec le module Ultra Wide ajouté, qui permet de filmer avec un angle plus large. Lancée à 509,99 euros, elle est soldée à 409,99 euros chez Fnac.

L’Ultra Wide Edition est une GoPro Hero 13 Black équipée d’un module ultra grand-angle intégré à l’achat. Il offre un champ de vision plus large, passant ainsi de 156° à 177° par rapport à la GoPro Hero 13 Black. Ce n’est pas tout, un nouveau format 1:1 fait son apparition, particulièrement adapté aux réseaux sociaux. Ce module peut être acheté séparément si vous avez déjà l’action cam qui va avec. Ou vous pouvez profiter des soldes Fnac pour faire des économies et acquérir la GoPro Hero 13 Black Ultra Wide Edition moins chère puisqu’elle profite de 20 % de remise. Sans compter qu’une batterie GoPro Enduro H13 d’une valeur de 34,99 euros est offerte.

Les points forts de la GoPro Hero 13 Black Ultra Wide Edition

Le nouveau champ de vision ultra-large de 177°

Le format 1:1 natif pour les créateurs de contenu

Le système de stabilisation HyperSmooth 6.0

La GoPro Hero 13 Black Ultra Wide Edition coûte 509,99 euros, sauf pendant les Soldes chez Fnac où elle est disponible pour 409,99 euros. Quant à la batterie offerte, il faut l’ajouter au panier avec la caméra pour en profiter.

Une action cam immersive avec son nouveau format

La GoPro Hero 13 Black Ultra Wide Edition est une GoPro Hero 13 Black à laquelle a été fixé le fameux module. Une fois en place, vous profitez de ses nouveautés, à savoir un angle de vue qui passe de 156° à 177° au format 1:1. Il est 36 % plus large et 48 % plus haut que l’objectif standard et est particulièrement adapté pour créer des Reels, des Shorts ou des vidéos sur TikTok. Si jamais, le module est amovible donc vous pouvez revenir à la GoPro standard.

La caméra détectant si le module Ultra Wide est en place ou non, elle ajuste automatiquement les réglages comme l’exposition, la balance des blancs et la stabilisation. Elle peut filmer jusqu’en 5,3K@60 images/seconde, mais propose aussi la 4K@120 fps et le mode Burst Slo-Mo 720p@400 fps. Pour les photos, elle propose du 27 MP en JPEG ou GPR (RAW) à intervalle ou en rafales.

La stabilisation fait des progrès

Fatalement, la GoPro Hero13 Black Ultra Wide Edition est légèrement plus lourde que la version classique : 163 g contre 159 g, mais vous ne les sentirez pas. Par contre, le module Ultra Wide améliore la stabilisation : là où l’HyperSmooth 6.0 avec HorizonLock est à ±45° sur la version classique, il passe à 360° lorsque le module est installé. Comme ça, vous pouvez filmer des scènes immersives sans utiliser de caméra 360°.

Cette version est accompagnée d’un joint torique renforcé qui permet à la caméra de rester étanche jusqu’à 10 mètres de profondeur. Pour ce qui est de l’autonomie, en fonction de la résolution et du mode d’enregistrement utilisés, vous aurez entre 40 minutes et 2h30 d’utilisation, sans oublier la seconde batterie offerte dans cette promo. Comptez 3 h pour la charger en USB-C standard ou 2 h si vous avez le SuperCharger GoPro.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur la GoPro Hero 13 Black, vous pouvez consulter le test complet de l’action cam. Le module Ultra Wide étant amovible, ça ne change en rien ses caractéristiques.

Vous avez aussi notre guide sur les meilleures actions cams qui recense les modèles les plus en vue actuellement pour vous équiper avec du matériel de qualité chaudement recommandé.

