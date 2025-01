Le prix de la récente GoPro Hero 13 Black chute pour la première fois sous la barre des 300 €

HĂ©ritière de la Hero 12 Black, dont elle emprunte beaucoup de caractĂ©ristiques, la GoPro Hero 13 Black a Ă©tĂ© dĂ©voilĂ©e en septembre dernier et s’adresse aux utilisateurs d’action cam les plus aguerris. Actuellement, on la trouve Ă 289 euros au lieu de 449 euros sur AliExpress.

La GoPro Hero 13 Black a succĂ©dĂ© l’an dernier Ă la très bonne GoPro Hero 12 Black, modèle dont elle reprend un grand nombre de fonctionnalitĂ©s, mais heureusement, plusieurs amĂ©liorations ont Ă©tĂ© opĂ©rĂ©es par le fabricant. MĂŞme si pour la plupart, il faut repasser en caisse puisque les nouveaux objectifs et filtres ne sont pas fournis… En dehors de ça, la GoPro Hero 13 Black devrait convenir Ă tous les pros de la camĂ©ra d’action, en particulier ceux qui ont un budget assez serrĂ© : en effet, son prix vient de considĂ©rablement baisser.

Ce qu’il faut savoir sur la GoPro Hero 13 Black

Elle a le mĂŞme capteur que la Hero 12 Black

Elle filme en 5,3K Ă 60 fps

Elle offre des séquences au format HLG HDR

La stabilisation HyperSmooth 6.0 est lĂ

La digne successeure de la GoPro Hero 12 Black

On ne change pas une Ă©quipe qui gagne. Voici ce que s’est sĂ»rement dit GoPro au moment de concevoir sa camĂ©ra d’action Hero 13 Black, dont le design est globalement inchangĂ© par rapport au prĂ©cĂ©dent modèle, la Hero 12 Black. MĂŞmes dimensions, quasiment le mĂŞme poids (159 g contre 154 g pour la Hero 12 Black), mĂŞme Ă©tanchĂ©itĂ© Ă 10 mètres, mĂŞme Ă©cran avant de 1,4 pouces (toujours pas tactile…) et mĂŞme second Ă©cran de 2,27 pouces (mais tactile !). MĂŞme le capteur de 27 mĂ©gapixels au ratio 8:7, avec possibilitĂ© de recadrage en post-production, est identique.

La Hero 13 Black a tout de mĂŞme bĂ©nĂ©ficiĂ© de quelques nouveautĂ©s, la principale Ă©tant son nouveau système de fixation. Cette GoPro est en effet passĂ©e Ă l’accroche magnĂ©tique, bien plus pratique que le traditionnel vissage. Dommage que la marque n’ait pas fait l’effort d’inclure au moins un support compatible dans la boĂ®te… Autrement, les deux autres systèmes de fixation (tiges et filetage 1/4-20) sont toujours lĂ .

De belles images et une stabilisation toujours aussi excellente

Côté vidéo, la GoPro Hero 13 Black nous permet de tourner des séquences en 5,3 K à 60 ips ou en 4K à 120 ips. La stabilisation HyperSmooth 6.0 fait elle aussi son retour, mais notez que la stabilisation de base offerte par les GoPro est déjà excellente. Les amateurs de la marque pourront également retrouver les fameux champs de vision « HyperView » et « SuperView », qui permettent une capture d’images au format 16:9, et ce, sans modifier les réglages de la caméra. Un champ de vision à 156° en plein format 8:7 est même disponible, et disponible en 5,3K ou en 4K. La puce GPS a par ailleurs été réintégrée pour afficher les données télémétriques de sa vidéo sur son montage finale. Une vraie bonne nouvelle.

GoPro a Ă©galement progressĂ© sur le cĂ´tĂ© professionnel de sa camĂ©ra en ajoutant le format HLG HDR, qui offre des images bien plus dĂ©taillĂ©es et aux couleurs plus vives, grâce Ă une extension de la plage dynamique. Mentionnons aussi une autre grande nouveautĂ© de cette Hero 13 Black : la fonction « Ralenti en rafale », qui permet de filmer des vidĂ©os au ralenti en 5,3K à 120 ips ou en HD Ă 400 ips. De plus, sachez que de nombreux objectifs supplĂ©mentaires interchangeables ont Ă©tĂ© conçus par la marque, de mĂŞme que des filtres ND, mais lĂ aussi, ils sont vendus sĂ©parĂ©ment… Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la GoPro Hero 13 Black, dont la batterie est plus grande que celle de sa prĂ©dĂ©cesseure, tient 77 mn en 5,3K Ă 60 fps contre 72 mn pour la Hero 12 Black, et 161 mn contre 149 mn en 1080p Ă 30 fps.

