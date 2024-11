L’Apple Watch Series 9 chute pour la première fois sous les 300 € grâce à la Black Friday Week

L’Apple Watch Series 9 est la montre connectée qui a précédé la très bonne Series 10, lancée récemment. Mais malgré la sortie de sa successeure, la Series 9 (version 45 mm) vaut toujours le détour aujourd’hui, surtout à 329 euros au lieu de 479 euros pendant la Black Friday Week. On trouve aussi le modèle 41 mm à 299 euros.

C’est en septembre dernier qu’Apple a enfin lancé sa très attendue Apple Watch Series 10, une montre connectée riche en nouveautés qui se démarque nettement des précédentes générations. Mais tous les amateurs de la marque californienne n’ont pas forcément les moyens d’opter pour la dernière smartwatch de la firme, assez onéreuse. Celles et ceux qui ont un budget plus restreint peuvent par exemple se tourner vers l’ancien modèle, l’Apple Watch Series 9, qui reste une montre connectée premium très complète, et surtout bien moins chère que sa successeure pendant le Black Friday.

Qu’offre l’Apple Watch Series 9 ?

Une grande dalle lumineuse

La fonction Double Tap

Un suivi efficace du GPS et de la fréquence cardiaque

Au lieu de 479 euros au lancement, l’Apple Watch Series 9 (45 mm, GPS) est aujourd’hui disponible en promotion à 329 euros chez Boulanger. On la trouve au même prix sur Amazon.

On trouve également le modèle 41 mm à seulement 299 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Series 9. Le tableau s’actualise automatiquement.

On ne change pas un design qui gagne

Si l’Apple Watch Series 10 a profité d’un petit lifting bienvenu au niveau de son design, l’Apple Watch Series 9 ressemble de son côté à ses prédécesseures. Même taille, même écran bord à bord, même boîtier en aluminium… On a donc un sentiment de déjà-vu, mais ce n’est pas forcément un mauvais point, tant les finitions sont toujours aussi soignées et le design toujours aussi premium.

Côté écran, la Series 9 embarque une dalle OLED LTPO avec une densité de pixels de 326 ppp et rafraîchie à 60 Hz ; le taux de rafraîchissement ne va pas au-delà, ce qui est un peu dommage. On se console avec une luminosité capable de monter jusqu’à 2000 cd/m², ce qui est excellent et qui promet une lecture confortable dans toutes les situations. D’ailleurs, cette luminosité peut aussi descendre à 1 cd/m², pratique pour ne pas s’éblouir en pleine nuit ou dans un endroit sombre. Le mode Always-On est par ailleurs de la partie, évidemment.

Efficace pour le suivi sportif

La Series 9 peut aussi nous accompagner lors de nos entraînements sportifs ou nous aider à suivre notre forme physique grâce aux nombreux capteurs qu’elle intègre : accéléromètre, gyroscope, altimètre barométrique, oxymètre, cardiofréquencemètre, électrocardiogramme, capteur de température pour le suivi du cycle menstruel… ils sont tous présents ici. On a en plus droit à un GPS très précis, tandis que le cardiofréquencemètre s’est révélé particulièrement fiable au cours de notre test. Et pour couronner le tout, Apple a mis l’accent sur la santé mentale avec watchOS 10 et son application Pleine conscience qui permet d’enregistrer régulièrement son état d’esprit avec des exercices de respiration et de réflexion.

Autre aspect important de watchOS : ses nouvelles fonctionnalités, dont fait partie l’interaction Double Tap, qui est probablement la plus intrigante et intéressante, et qui a été rendue possible par l’ajout d’un processeur plus puissant que les anciennes générations. Ce geste permet concrètement d’appuyer automatiquement sur le bouton principal d’une application lorsqu’elle vous sollicite par une notification simplement en pinçant deux fois entre le pouce et l’index. C’est très pratique dans certaines situations, mais on aurait aimé que cette fonction soit intégrée à des applications tierces, par exemple. Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la Series 9 en version 45 mm a tenu 26 heures et 45 minutes lors de notre test avant de devoir passer par la case recharge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Apple Watch Series 9.

