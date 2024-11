La récente petite tablette de Xiaomi chute déjà sous les 100 € grâce aux offres en avance du Black Friday

La Xiaomi Redmi Pad SE 8,7 est une nouvelle tablette fraîchement arrivée sur le marché. Cette dernière est pensée pour le divertissement et a l’avantage d’être compacte. On la trouve aujourd’hui à 99 euros au lieu de 149 euros sur Cdiscount.

Xiaomi complète de nouveau son catalogue côté tablette, et présente une nouvelle version de sa Redmi Pad SE. Cette fois-ci, la firme chinoise réduit le format de sa tablette petit prix, pour qu’elle vous accompagne dans tous vos déplacements et qui se destine à un usage autour du divertissement. Il s’agit de la Redmi Pad SE 8,7, une petite ardoise que l’on retrouve déjà 50 euros moins chère pour le Black Friday.

La Xiaomi Redmi Pad SE 8,7, une tablette qui est…

Compacte et facile à transporter

Fluide grâce à son taux de rafraichissement à 90 Hz

Endurante pour de petits usages

Lancée à 149 euros dans sa version 4 + 64 Go, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE 8,7 est actuellement proposée à seulement 99 euros sur Cdiscount.

Une version plus petite, pratique pour vos déplacements

La Xiaomi Redmi Pad SE 8,7 propose un format plus petit que sa grande sÅ“ur. À l’avant, son écran s’étend sur 8,7 pouces (comme son nom l’indique) au lieu de 11 pouces sur le premier modèle. Elle est ainsi plus pratique à transporter, et se fait vite oublier avec ses petites dimensions (8,8 mm d’épaisseur pour 373 g).

Ses tranches plates facilitent la prise en main, d’ailleurs, le constructeur annonce que son format en 5:3 permet de la tenir d’une main. Comptez sur un affichage LCD avec une simple définition HD (1 340 x 800 pixels) et un taux de rafraîchissement à 90 Hz. Ce n’est certes pas le meilleur écran, mais il suffit pour consulter des vidéos, ou lire des livres.

À ce propos, avec cet appareil, il est possible de lire à toute heure du jour ou de la nuit grâce à un mode de lecture Paper et un mode Classique. Et, si vous souhaitez regarder des vidéos ou écouter de la musique, le constructeur indique que deux haut-parleurs stéréo avec une compatibilité Dolby Atmos sont présents.

Un modèle entrée de gamme efficace pour les usages simples

Au vu de son tarif, il ne faut pas vous attendre à un monstre de puissance. La Redmi Pad SE 8,7 est propulsé par un processeur MediaTek Helio G85 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Une configuration simple, qui suffit pour la plupart des usages classiques : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands du Google Play Store.

Pour finir sur la partie autonomie, Xiaomi ajoute une batterie de 6 650 mAh, contre 8 000 mAh pour la Redmi Pad SE classique. Rien d’étonnant, puisque la version 8,7 possède un gabarit plus petit, et donc moins de place pour accueillir une plus grosse batterie. La marque assure tout de même 25 heures de lecture vidéo et 34 heures en lecture. Quant à la charge, elle se limite à 18 W via son port USB-C.

Envie de découvrir d’autres modèles pas chers ? Voici nos recommandations des meilleures tablettes pas chères du moment.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.