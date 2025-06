La Xiaomi Redmi Pad Pro est vendue au rabais grâce à ce pack soldé à -38 % chez la Fnac et Darty

Pour une tablette Ă©quipĂ©e d’une dalle 2,5K Ă 120 Hz, d’un processeur efficace et d’une bonne autonomie, la Xiaomi Redmi Pad Pro se permet de se vendre Ă trĂšs bas prix pendant les soldes. Elle est affichĂ©e dans un pack remisĂ© Ă -38 %.Â

DĂ©jĂ bien agressif sur le marchĂ© des tĂ©lĂ©phones, Xiaomi est aussi prĂ©sent sur celui des tablettes tactiles. Dans son catalogue, la Redmi Pad Pro est une ardoise tactile avec un bon rapport qualitĂ©-prix pour celles et ceux qui n’ont pas les moyens de s’acheter un iPad ou une tablette plus chĂšre. Bonne nouvelle, pendant les soldes, elle se nĂ©gocie Ă un bien meilleur prix.

Les forces de la Xiaomi Redmi Pad Pro

Un Ă©cran 2,5K Ă 120 Hz efficace

Des performances suffisantes

Une bonne autonomie et bonne charge

Habituellement Ă 409,99 euros, le pack Xiaomi Redmi Pad Pro, avec coque de protection et les Buds 6 Active, revient Ă seulement 259,99 euros chez Darty pendant les soldes. L’offre est Ă©galement disponible sur le site de la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ɠil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Xiaomi Redmi Pad Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une tablette bien conçue

Avec la Redmi Pad Pro, Xiaomi propose une ardoise simple et élégante avec des bords plus arrondis, des tranches plates et un design monocoque en métal qui fait son effet. La taille et le format choisis sont assez bons pour pouvoir utiliser la tablette un peu partout, la tenir comme on le souhaite.

L’Ă©cran aussi est bon : on a une dalle LCD de 12,1 pouces qui bĂ©nĂ©ficie d’une dĂ©finition de 2 560 x 1 600 pixels. En plus, le taux de rafraĂźchissement adaptatif entre 30 et 120 Hz permet d’économiser de la batterie et d’avoir une interface rĂ©active. Sans compter qu’il est compatible Dolby Vision malgrĂ© une luminositĂ© maximale de 600 cd/mÂČ en HDR. Un chiffre qui peut paraĂźtre peu Ă©levĂ©, mais qui reste plus que correct pour une tablette sur cette tranche de prix.

Efficace pour la productivité

Pour fonctionner efficacement, cette ardoise tactile est propulsĂ©e par le processeur Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2. Dans l’ensemble, la tablette se montre suffisamment vĂ©loce sur la plupart des usages. On peut mĂȘme s’amuser Ă la pousser dans ses retranchements avec des jeux vidĂ©o en 3D gourmands. Par exemple, sur Genshin Impact, on peut jouer Ă 30 FPS en « faible » sans vrais ralentissements.

La Redmi Pad Pro est polyvalente, grĂące Ă sa compatibilitĂ© avec le clavier magnĂ©tique de la marque ainsi qu’avec le stylet Redmi Smart Pen. HyperOS Ă l’animation est assez souple avec un mode multitĂąche bien conçu. Enfin, au quotidien, c’est un rĂ©gal de ne jamais avoir Ă se soucier de la batterie qui reste. Sa batterie de 10 000 mAh assure une bonne endurance et on apprĂ©cie la prĂ©sence de la charge rapide qui permet en 30 minutes de rĂ©cupĂ©rer de 82 % d’autonomie.

Quelques mots sur les Redmi Buds 6 Active

Les Redmi Buds 6 Active sont des Ă©couteurs qui ressemblent aux AirPods, mais ici, pas d’embout en silicone pour s’adapter au mieux Ă chaque oreille. C’est dommage, d’autant plus que ces fameux embouts permettent gĂ©nĂ©ralement de profiter d’une bonne isolation passive. Pour le reste, sachez que ces Ă©couteurs sont certifiĂ©s IPX4, ce qui veut dire qu’ils sont rĂ©sistants aux Ă©claboussures, et qu’ils ne craignent donc pas une pluie lĂ©gĂšre, par exemple.

CĂŽtĂ© audio, les Xiaomi Redmi Buds 6 Active embarquent chacun un haut-parleur de 14,2 mm, soit une taille consĂ©quente pour des Ă©couteurs d’entrĂ©e de gamme. Ce qui plaĂźt surtout sur ce modĂšle c’est son autonomie : 30 heures avec le boĂźtier de charge. Sans le boĂźtier, les Redmi Buds 6 Active devraient pouvoir atteindre les 6 heures de lecture continue avant de devoir ĂȘtre rechargĂ©s d’aprĂšs la marque.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités de la Xiaomi Redmi Pad Pro, vous pouvez consulter notre test complet.

Si vous voulez comparer la Xiaomi Redmi Pad Pro avec d’autres rĂ©fĂ©rences sur la mĂȘme tranche tarifaire, nous vous invitons dĂšs maintenant Ă consulter notre guide des tablettes pas chĂšres que l’on recommande chez Frandroid.

