La Samsung Galaxy Tab A9+, l’ardoise familiale par excellence, se retrouve dans un pack à moins de 190 € chez la Fnac et Darty

IdĂ©ale pour le multitâche et le divertissement, la Samsung Galaxy Tab A9 Plus est taillĂ©e pour les familles Ă la recherche d’une tablette simple, efficace, mais surtout pas trop onĂ©reuse. En ce moment, on la trouve dans un pack pouvant vous revenir Ă 180,99 euros au lieu de 270,99 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Bien plus abordables que les Samsung Galaxy Tab S, les Samsung Galaxy Tab A9 et A9 Plus sont des tablettes d’entrĂ©e de gamme qui s’adressent davantage Ă un public familial qui n’a pas besoin d’une ardoise surpuissante au quotidien. Actuellement, c’est la Samsung Galaxy Tab A9 Plus, un modèle avec un grand Ă©cran bien fluide, qui nous intĂ©resse particulièrement, puisqu’elle est incluse dans un pack Ă moins de 190 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Samsung Galaxy Tab A9 Plus

Une grande dalle de 11 pouces rafraîchie à 90 Hz

Une puce Snapdragon 695

Le Samsung DeX est lĂ

D’abord affichĂ© Ă 270,99 euros, puis rĂ©duit Ă 210,99 euros, le pack avec une Samsung Galaxy Tab A9 Plus (64 Go) et sa housse peut aujourd’hui vous revenir Ă 180,99 euros Ă la Fnac et chez Darty grâce Ă une ODR de 30 euros valable jusqu’au 24 juin 2025.

Un grand Ă©cran pratique pour le divertissement

On l’a mentionnĂ© plus haut, la Samsung Galaxy Tab A9 Plus est une tablette dotĂ©e d’un grand Ă©cran. Une dalle de 11 pouces, pour ĂŞtre plus prĂ©cis, comme la Galaxy Tab S9 d’ailleurs. La Galaxy Tab A9 se contente, elle, d’une dalle de 8,7 pouces. On a donc droit ici Ă une diagonale confortable, pratique pour regarder des films et des sĂ©ries, mĂŞme si on aurait prĂ©fĂ©rĂ© des bordures plus fines autour de la surface d’affichage.

Cette dalle TFT bĂ©nĂ©ficie par ailleurs d’une dĂ©finition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) et est rafraĂ®chie Ă 90 Hz. De quoi profiter d’une fluiditĂ© tout Ă fait satisfaisante. CĂ´tĂ© audio, la Galaxy Tab A9 Plus est Ă©quipĂ©e de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, qui devraient offrir une belle immersion. Pour les vidĂ©os, c’est quand mĂŞme plus apprĂ©ciable.

Une tablette idéale pour le multitâche

La Samsung Galaxy Tab A9 Plus embarque une puce Snapdragon 695, qui nous permet de naviguer sur le web, de visionner des films ou encore de jouer à des titres peu gourmands en ressources sans encombre. Les adeptes du multitâche devraient être ravis de retrouver le Samsung DeX, qui permet de diviser l’écran en trois pour utiliser plusieurs applications simultanément, ou encore le QuickShare, grâce auquel on peut partager des photos, vidéos et documents avec un autre appareil Galaxy.

Sachez toutefois que la Samsung Galaxy Tab A9 Plus n’est pas la plus pratique pour prendre des notes puisqu’elle n’est pas compatible avec le S-Pen. Par ailleurs, elle ne prend pas en charge les fonctionnalitĂ©s Galaxy AI, rĂ©servĂ©es aux modèles plus premium. CĂ´tĂ© stockage, on a un espace de 64 Go, extensible via microSD. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la tablette renferme une batterie de 7 040 mAh. Selon le fabricant, vous pourrez donc l’utiliser pendant 13 heures avant de devoir la brancher.

