Amazon décide de liquider son stock d’iPad 10 pour clôturer le Prime Day

L’iPad 10 est une tablette tactile conçue par Apple en 2022, à retrouver aujourd’hui à seulement 299 euros sur Amazon dans sa version Wi-Fi 64 Go, ou à 379 euros avec 256 Go de stockage. C’est clairement inédit, et un bien meilleur choix face à l’iPad 11.

Apple dégaine ses tablettes tactiles régulièrement et en mars 2025, on a pu mettre la main sur le dernier-né : l’iPad 11. Si vous aimez avoir les dernières nouveautés, il est intéressant, mais en vérité, l’iPad 10 présenté ici est tout aussi intéressant. Déjà parce qu’il est disponible à moins de 300 euros, mais aussi parce que malgré sa nouvelle puce, l’iPad 11, tout comme l’iPad 10, n’est pas compatible Apple Intelligence. Alors pourquoi dépenser plus pour avoir un iPad relativement similaire, surtout quand on peut profiter d’une telle offre.

Les points forts de l’iPad 10

Une qualité de fabrication digne des meilleurs produits Apple

Un écran bien calibré

iPadOS est bien pensé pour une bonne expérience utilisateur

En ce moment sur Amazon, l’iPad 10 (64 Go) est à seulement 284 euros. Notez que la tablette d’Apple coutait 589 euros à son lancement. On trouve aussi le modèle 256 Go à seulement 369 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPad 10. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une tablette tactile d’une qualité rare

L’iPad 10 est une tablette tactile qui, dans notre test, aurait pu décrocher un 8/10 si elle était vendue 100 euros moins cher. Sachant qu’elle a été lancée à 589 euros pour la version 64 Go qui est proposée ici. Autant dire qu’avec la promotion de 290 euros sur Amazon, elle a bien mérité son point supplémentaire. Ce n’est pas son seul atout, bien sûr, on peut aussi parler de son écran qui est une vraie petite pépite.

C’est une dalle LCD non laminée de 10,9 pouces qui affiche 1 640 x 2 360 pixels pour une belle finesse dans les images. Il est particulièrement lumineux, ce qui permet de l’utiliser partout, les contrastes manquent peut-être un peu de profondeur, mais le sRGB est couvert à 95 % et pour une tablette familiale, c’est au-dessus de la moyenne.

L’iPad 10 offre une bonne expérience utilisateur

La version de l’iPad 10 proposée ici est la version Wi-Fi avec 64 Go de mémoire. Il faut être honnête, c’est un peu léger, 64 Go, ce qui limite son utilisation à un cadre familial avec quelques applications de streaming, pour aller sur Internet, un ou deux jeux, pas plus. C’est d’autant plus dommage qu’il n’y a pas la possibilité d’étendre la mémoire. L’autre modèle, c’est 256 Go, mais le prix est forcément plus élevé.

Le tout est propulsé par iPad OS, une version adaptée à l’iPad du système d’exploitation d’Apple. Rien à redire sur cet aspect-là, c’est très fluide et ergonomique. On note la disparition du bouton central qui a fait son temps, ou plutôt sa transformation en bouton en haut à droite (quand vous êtes en mode portrait) avec Touch ID. Le tout avec une autonomie confortable grâce à sa batterie de 28,6 Wh qui permet de l’utiliser pendant environ 5 jours à raison de 2 h par jour.

Vous pouvez en apprendre plus sur l’iPad 10 en consultant notre test complet de cette très bonne tablette tactile.

Si vous êtes un peu perdu avec tous les iPad disponibles sur le marché, vous pouvez vous tourner vers notre guide d’achat des meilleures tablettes Apple du marché.

Les Soldes d’été 2025 x Prime Day avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. Mais, entre deux, le Prime Day d’Amazon a fait son apparition, jusqu’au 11 juillet. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Amazon Prime Day 2025

Soldes d’été 2025

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.