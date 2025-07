Amazon profite de son Prime Day pour casser le prix des meilleurs écouteurs sans fil d’Apple

Les grands classiques d’Apple, les AirPods Pro 2 USB-C avec réduction de bruit active et son Dolby Atmos sont en promo pour le Prime Day Amazon et passe de 279 euros à 199 euros.

Apple a peaufiné ses écouteurs AirPods Pro jusqu’à la deuxième version dont il est question ici. En plus ce sont les plus modernes avec le port USB-C, donc compatibles avec les câbles que toutes les autres marques utilisent. Avec la puce H2, vous profitez d’une super réduction de bruit active pour bien vous immerger dans vos sons. Petite nouveauté aussi, l’apparition d’un haut-parleur dans l’étui de charge et une géolocalisation plus précise pour les retrouver si jamais vous les égarez. Pour en profiter pendant le Prime Day, il faut débourser 199 euros au lieu de 279 euros.

Les points forts des AirPods Pro 2 USB-C

La puce H2 fait un très bon travail

L’autonomie de 5 h avec l’utilisation de l’ANC

Le son Dolby Atmos fonctionne à merveille

Les AirPods Pro 2 d’Apple sont d’excellents écouteurs qui n’usurpent pas leur réputation, même à 279 euros. Alors à 199 euros pendant le Prime Day, ils deviennent incontournables.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les AirPods Pro 2 (USB-C). Le tableau s’actualise automatiquement.

Un son Dolby Atmos qui révolutionne l’écoute

Les écouteurs AirPods Pro 2 d’Apple sont des modèles avec une tige qui dépasse et qui sert aux contrôles tactiles. Le design est soigné et élégant, c’est la marque de fabrique d’Apple. Même dans les oreilles, vous sentez la qualité avec un son d’une grande clarté grâce à la puce H2 qui les anime. Celle-ci sert aussi à bien traiter la réduction de bruit active pour vous couper des nuisances externes.

Même si vous montez le son, il n’y a aucune distorsion et l’audio reste équilibré. Mieux encore : la prise en charge du son Dolby Atmos, pour la spatialisation qui fonctionne très bien. Les AirPods Pro 2 fonctionnent aussi sur Android, même s’ils ne sont pas forcément recommandés puisqu’Apple utilise un codec Bluetooth spécial sur iOS pour optimiser le son. Donc un conseil, si vous êtes sur Android, passez plutôt sur une autre référence.

Une autonomie pour de nombreuses heures d’écoute

Avec une seule charge, les AirPods Pro 2 ont une autonomie qui varie entre 5 h et 6 h en fonction de l’utilisation ou non de la réduction de bruit active. Le boitier est compatible avec la charge MagSafe et, petite exclusivité de cette version USB-C versus la version Lightning : ils prennent en charge l’audio 20 bits/48 kHz quand vous utilisez l’Apple Vision Pro. Aussi, le boitier résiste à l’eau et la poussière, pour partir en expédition sereinement.

Le seul petit bémol vient peut-être de la réduction de bruit sur la voix lors des appels. Celle-ci est un tout petit moins performante que la moyenne même si elle reste globalement satisfaisante. En outre, le mode Transparence est très efficace et donne l’impression de ne rien avoir dans les oreilles.

Vous pouvez en apprendre plus sur les AirPods Pro 2 version USB-C en consultant notre test complet de ces excellents écouteurs.

Il y a aussi le guide d’achat des meilleurs écouteurs sans fils du moment, où les AirPods Pro 2 (USB-C) sont à la première place du classement.

