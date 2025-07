Amazon profite du Prime Day pour brader ses produits phares : Fire TV, Kindle, Echo…

À l’occasion du Prime Day, Amazon sort le grand jeu avec de belles promotions. Le géant du e-commerce a concocté une large sélection de produits Tech à prix cassés pour vous faire de belles économies, notamment sur ses produits Echo, Kindle et Fire.

Les soldes d’été battent leur plein depuis déjà deux semaines, et Amazon en profite pour lancer son Prime Day, et cette année encore, Amazon frappe fort. On trouve des réductions attractives sur de nombreux produits Tech, rendant ces derniers particulièrement intéressants. Au passage, il fait chuter le prix de ses références phares : enceintes, clés HDMI, liseuses… Retrouvez ici les meilleures offres.

Les produits Amazon en promotion durant le Prime Day

Fire TV Stick HD

Vous voulez tester autre chose qu’Android TV ou Apple TV ? Amazon propose sa propre solution avec ses Fire TV Stick HD, 4K et 4K Max, qui embarquent un système d’exploitation diffĂ©rent. Le moment est tout choisi pour craquer, puisqu’ils sont tous Ă prix rĂ©duit lors du Prime Day.

C’est quoi un Fire TV Stick ?

Une clĂ© HDMI sous Fire OS centrĂ©e sur les services d’Amazon

En Full HD ou en 4K Ă 60 fps, selon votre choix

Et une télécommande compatible Alexa

Au lieu de 44,99 euros, le Fire TV Stick HD est aujourd’hui remisĂ© Ă 26,99 euros sur Amazon.

On trouve également le modèle 4K et le modèle 4K Max en promotion.

Amazon Echo Dot

Les enceintes connectĂ©es tiennent une place importante dans les Ă©cosystèmes domotiques, ce sont tout simplement les cĹ“urs et cerveaux de la maison connectĂ©e. L’Echo Dot fait partie des meilleures et se nĂ©gocie Ă un bien meilleur prix avec le Prime Day.

L’Amazon Echo Dot en rĂ©sumĂ©

Des performances sonores améliorées, mais encore perfectibles

Une captation des micros efficace

La fonction de répéteur Wi-Fi

Au lieu de 64,99 euros habituellement, l’Amazon Echo Dot 5e gĂ©nĂ©ration est maintenant disponible en promotion Ă 32,99 euros chez Amazon.

Amazon Echo Show 5

Revu en 2023, l‘Echo Show 5 est un Ă©cran connectĂ© toujours aussi pratique, offre une meilleure qualitĂ© sonore, une plus grande rapiditĂ© et une esthĂ©tique plus Ă©lĂ©gante. La bonne nouvelle, c’est qu’il tombe sous les 60 euros Ă l’occasion du Prime Day.

Les points essentiels de l’Echo Show 5

Un écran tactile connecté de 5,5 pouces

Un son amélioré

Un micro supplémentaire

LancĂ© Ă 109,99 euros, l’Echo Show 5 (3e gĂ©nĂ©ration) est en ce moment remisĂ© Ă 59,99 euros sur Amazon.

Amazon Smart Plug

Pour les personnes souhaitant se lancer dans la domotique, opter pour des prises connectĂ©es est un bon dĂ©but, comme celle d’Amazon, qui ne coĂ»te vraiment plus cher lors du Prime Day.

La Smart Plug d’Amazon, c’est quoi ?

Une prise connectée simple à installer

Connecte des appareils non connectés

Avec des scĂ©narios sur l’app

Avec un prix barrĂ© Ă 24,99 euros, la prise connectĂ©e Amazon Smart Plug s’affiche dorĂ©navant Ă 10,99 euros sur le site amĂ©ricain.

Amazon Echo Pop

Discrète et très design, l‘Echo Pop est une enceinte connectĂ©e avec Alexa que l’on trouve Ă un excellent prix pendant le Prime Day.

Ce qu’il faut savoir sur l’Amazon Echo Pop

Un design bien maîtrisé

Des micros efficaces

Une bonne gestion d’Alexa et compatible Matter

LancĂ©e Ă 54,99 euros, l’Amazon Echo Pop est aujourd’hui disponible en promotion Ă 22,99 euros sur Amazon.

Amazon Kindle Paperwhite

Si vous cherchez une liseuse, la Kindle Paperwhite de 2024 est très probablement la meilleure du marché, combinant un écosystème riche, d’excellentes performances, et un éclairage personnalisable.

La Kindle Paperwhite en bref

Une liseuse super réactive

Avec une excellente autonomie

Et de bonnes performances

Vendue Ă 169,99 euros, la liseuse Kindle Paperwhite d’Amazon est en ce moment proposĂ©e Ă 129,99 euros.

Manette Luna sans fil

Pour jouer dans les meilleures conditions sur le service de cloud gaming d’Amazon, Luna, mieux vaut s’Ă©quiper de la manette officielle pour une expĂ©rience sans latence. Elle passe de 69 euros Ă 44 euros pendant le Prime Day.

Les forces de la manette Amazon Luna

Une manette directement connectée au cloud

Une transition fluide entre les Ă©crans

Fonctionne sur de nombreux appareils

Auparavant affichĂ©e Ă 69,99 euros, la manette Amazon Luna est aujourd’hui remisĂ©e Ă 44,99 euros sur Amazon.

Amazon Smart Air Quality Monitor

Si vous souhaitez respirer un air bien plus sain chez vous, et par la mĂŞme occasion Ă©viter de dĂ©velopper certains maux respiratoires ou pulmonaires, alors il vaut mieux opter pour un dĂ©tecteur de qualitĂ© de l’air. Amazon en propose un, et il tombe Ă un prix bien bas pendant le Prime Day.

Les points forts de l’Amazon Smart Air Quality Monitor

Un design discret

La mesure des particules dans l’air, du taux d’humidité et du monoxyde de carbone

La crĂ©ation de routines avec d’autres appareils avec Alexa intĂ©grĂ©

Initialement affichĂ© Ă 79,99 euros, l’Amazon Smart Air Quality Monitor est aujourd’hui proposĂ© Ă 39,99 euros sur Amazon.

Amazon Echo Hub

L’Amazon Echo Hub est un excellent choix pour ceux qui recherchent une solution simple, intuitive et abordable pour centraliser le contrĂ´le domotique de leur maison. C’est un vĂ©ritable atout pour simplifier et amĂ©liorer votre vie quotidienne qui devient plus accessible pendant le Prime Day.

Les points positifs de l’Echo Hub

Une interface dédiée à la domotique

La qualitĂ© d’Ă©cran

La prise en charge de nombreux protocoles

De base Ă 199,99 euros, l’Echo Hub se trouve dĂ©sormais Ă 129,99 euros sur le site d’Amazon.

Fire TV Cube

Le Fire TV Cube est la version la plus Ă©voluĂ©e des boitiers multimĂ©dias Fire TV. Un appareil qui a plutĂ´t l’air d’un dĂ©codeur, un peu plus imposant, mais permettant de faire beaucoup plus de choses pour un prix plus intĂ©ressant lors du Prime Day.

Les atouts du Fire TV Cube

La possibilité de visionner du contenu 4K

Le port USB pour charger vos propres contenus

Le WiFi 6E et le port Ethernet stabilisent la connexion

Grâce au Prime Day d’Amazon, vous pouvez commander le Fire TV Cube pour 109,99 euros au lieu de 159,99 euros.

