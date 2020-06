Quelles sont les meilleures sonnettes connectées en 2020 ?

Sommaire Nest Arlo Ring FAQ

De la porte d’un appartement au portail d’une maison, tout le monde possède une sonnette chez soi. Cet objet si commun est lui aussi touché par le numérique et la connectivité. Ainsi sont nées les sonnettes vidéo connectées. Elles permettent à distance de voir qui se manifeste à votre porte, de communiquer avec vos visiteurs et servent même de caméra de surveillance. Nous allons vous présenter les plus performantes et comment bien la choisir en fonction de votre configuration domestique.

Le but premier des sonnettes connectées n’est pas la sécurité, mais bel et bien de vous faciliter le quotidien. Vous savez qui sonne à la porte, vous pouvez interagir en vocal avec eux (livreur, démarcheur, amis) tout en les voyant en vidéo. Cela, que vous soyez au fond de votre lit ou à 10 000 km de chez vous. Toutefois, il serait dommage de négliger l’aspect sécurité et ne pas en faire un outil supplémentaire dans la sécurisation de votre habitation. Ce qui est d’autant plus facile que la majorité des constructeurs de sonnettes vidéo connectées produisent avant tout des caméras de sécurité connectées.

Pour s’intégrer dans l’écosystème Nest

Nest Hello

Le design est soigné, tout en courbe et en longueur, une face avant laquée noire et le reste de la coque en blanc. Un objet élégant, discret (11,7 x 4,3 x 2,6 cm) qui profite d’une excellente qualité de fabrication (IPX4). L’alimentation est filaire et se fait donc en utilisant les câbles électriques d’un carillon existant. Attention, ce produit est gourmand et demande 24V de tension, une situation assez rare en Europe. Si ce n’est pas le cas chez vous, ne surestimez pas vos compétences et privilégiez l’intervention d’un professionnel. Nest propose deux supports, l’un plat et l’autre légèrement incliné (15°) sur le côté.

Quand vous appuyez sur le bouton situé dans la partie basse, il est rétroéclairé d’un joli bleu, qui clignote quand la liaison est faite avec votre smartphone. Vous serez alerté via l’appli Nest de Google qui regroupe tous les objets connectés Nest, caméras, thermostats ou détecteurs de fumée. Une appli qui a déjà fait ses preuves et affiche une ergonomie intuitive. Une notification vous alerte quand l’on sonne à votre porte. Une fonction permet d’activer les notifications, dès qu’un visage apparaît devant la caméra. Avant même que le livreur sonne, vous voilà informé. Ce qui permet de répondre très rapidement, voir ne pas lui laisser le temps de déposer un bon de passage. Vous pouvez une fois alerter, ignorer l’appel, communiquer directement avec lui ou alors lui envoyer une réponse automatique si vous êtes en réunion par exemple. Comptez 20 mètres de portée et un flux montant de 2 Mb/s un usage optimal.

Son capteur de 3 MP est associé à un angle de vision de 160°. La qualité d’image est excellente, la caméra gère très bien la surexposition, lui évitant ainsi d’être éblouie par le soleil, merci le HDR. La vidéo (format 4/3) permet en général d’observer une personne de la tête au pied et même de repérer les colis posés aux sols. Quant à la vision de nuit, elle est simplement un modèle du genre. Pas de stockage local, tout est dans le Cloud, il faut s’abonner à Nest Aware (à partir de 5 euros/mois) pour avoir accès aux vidéos enregistrées, sinon vous n’aurez droit qu’à une photo et au flux en direct. La qualité du micro est excellente, le micro capte les voix à la perfection et réussit à filtrer correctement les bruits extérieurs. Le haut-parleur est assez puissant et précis pour des conversations audibles même dans une rue bruyante.

En bref

Angle de vision

Qualité de l’image de jour comme de nuit

Qualité du son

Pour s’intégrer dans l’écosystème Arlo

Arlo Video Doorbell

Le design de la Arlo Video Doorbell est très proche des autres caméras Arlo, avec une façade laquée noire et le reste de la coque en plastique blanc. Elle affiche des dimensions de 13 x 4,5 x 2,5 cm. Une qualité de fabrication sans faille et une résistance à l’eau et aux UV, mais pas de certification précisée. La caméra est filaire et s’installe sur un équipement existant. Elle demande 16 à 24 V de tension pour fonctionner. Un transformateur est livré avec, mais si il ne suffit pas, faites appel à un professionnel.

Elle se connecte en Wi-Fi, avec une portée de 20 à 25 mètres et nécessite un flux montant de 2 Mb/s. La connexion Wi-Fi nécessite de passer par une borne Arlo, ce produit est pensé pour s’intégrer dans l’écosystème de sécurité de la marque. Notez que vous devez avoir un débit montant de 2 Mb/s par caméra Arlo (3 ou inférieur) et 3 Mb/s par Arlo Ultra, la sonnette Video Doorbell doit donc s’ajouter à votre système de sécurité Arlo, sans saturer votre connexion Internet. Notez que la sonnette intègre une alarme puissante si vous voulez faire peur à un possible cambrioleur. L’installation logicielle est d’une rare simplicité, tout est fait pour vous accompagner pour une configuration sans à coup.

Pas de carillon ici, seul votre smartphone sonnera pour vous prévenir que l’on a pressé le bouton de cette sonnette. Pour disposer d’un vrai carillon, vous devrez ajouter 65,90 euros pour le Arlo Chime qui se branche à une prise dans votre intérieur. Comme la Nest Hello, vous pouvez être alerté dès qu’une personne passe devant chez vous, avant qu’elle ne sonne. Cela rend l’interaction plus rapide, mais attention si la sonnette donne sur une rue passante vous serez inondé de notifications. L’appli est de très bon niveau, mais pour profiter pleinement des capacités de la caméra, mieux vaut souscrire à un abonnement (2,99 euros par mois). Elle profite alors des capacités du Cloud Arlo qui conservera alors les vidéos. Sinon, vous n’avez accès qu’au direct, suffisant, mais limitée dans un cadre sécurité.

La qualité de la vidéo est d’excellente qualité et le capteur avec HDR permet d’obtenir une image détaillée dans toutes les situations de luminosité. L’angle de vision de 180° est l’une de ses plus grandes forces. Le colis au sol, comme tout ce qui passe devant chez vous sera visible, de jours comme de nuit. La qualité du micro est elle aussi de très bon niveau, tout comme celui du haut-parleur. Tout juste une petite tendance à saturer si vous poussez trop haut le volume.

En bref

Intégration au système Arlo

Qualité du son et de la vidéo

Angle de vision

Pour ceux qui ont une faible bande passante

Arlo Audio Doorbell

Pour ceux qui trouvent la vidéo inutile ou ne disposent pas d’une connexion Internet suffisante pour la vidéo. Pourquoi ne pas se contenter du son ? La Arlo Audio Doorbell reprend les codes design des autres produits Arlo, face noire laquée et coque blanche. Un produit bien fini, très compact (9,2 x 4,5 x 2,7 cm) qui s’installe avec un jeu de deux vis. Pas besoin d’alimentation filaire, deux piles AA suffisent. L’installation matérielle et logicielle est très simple et nous pouvons vraiment l’installer à notre convenance.

La communication se fait via l’appli Arlo, sauf que n’aurez accès à aucune vidéo, l’interface prend la forme d’une appli de communication vocale. Vous pouvez raccrocher, répondre par un message préenregistré si vous n’êtes pas présent et enfin communiquer directement avec la personne qui sonne à votre porte. Parfait pour donner une instruction à un livreur ou faire patienter un ami si vous êtes en course.

Le micro est excellent dans la captation de voix et la qualité du haut-parleur tient la route même en extérieur. Un détecteur de présence est là non pour vous signaler que quelqu’un est devant la porte, sans vidéo cette information est assez peu utile. Il active un rétroéclairage bleu au niveau du bouton pour indiquer aux visiteurs où appuyer. Enfin, pas de carillon intégré, pour qu’une sonnerie retentisse dans votre intérieur, il faudra investir dans le Arlo Chime.

En bref

Installation simple

Fonctionnement sur pile

Peu gourmande en bande passante

Pour ceux qui recherchent la simplicité

Ring Video Doorbell 3

Son design est assez basique, un produit rectangulaire aux dimensions généreuses (12,8 x 6,2 x 2,8 cm). Il propose deux façades, une Nickel satinée et l’autre Bronze Vénitien. Le bouton d’appel se situe au milieu de la façade et la caméra se situe la partie noire et inamovible du produit. La finition est très propre et l’installation est d’une rare simplicité.

Elle est livrée avec deux supports muraux (un plat et un incliné), s’installe avec un système de vis. L’alimentation se fait sans fil, cela apporte une liberté d’installation totale et évite de faire appel à un professionnel ou de bricoler les câbles d’une sonnette existante. Comptez environ 6 à 9 mois d’autonomie en fonctions des usages. Un abonnement (5 à 9 euros par mois) est nécessaire pour avoir accès aux vidéos enregistrées sinon vous n’aurez accès qu’au flux en direct.

L’installation logicielle est très simple et l’appli Ring centralise l’ensemble de vos produits de la même marque. La Ring Video Doorbell une fois activé vous enverra des notifications quand elle est actionnée. L’appli s’affiche alors comme un visiophone et vous pouvez communiquer en direct ou ignorer l’appel. Dommage, Ring ne propose pas une fonction de message préenregistré. Ensuite, elle permet de paramétrer finement la zone surveillée par la détection de mouvement. Ainsi, si la caméra est devant une maison, cela évite de recevoir une notification dès qu’un quidam passe sur le trottoir d’en face. De plus, vous pouvez définir des zones d’activités. Elles feront l’objet d’une notification dès qu’un mouvement sera détecté, idéal pour surveiller votre boîte aux lettres par exemple ou la surveillance d’une zone précise de votre entrée.

Le rendu vidéo Full-HD est bon, elle est juste en léger retrait face à la Nest Hello en plein soleil, sinon elle est de qualité comparable. Le niveau de détail est de haut niveau et vous aurez sur votre smartphone une image de qualité avec un angle de vision de 160°, pour peu que vous ayez un flux de 2 Mb/s montants disponibles. La portée est d’environ 15 à 20 mètres. Ring propose un Ring Chime (42,90 euros) qui est à la fois un répéteur Wi-Fi et un carillon. À moins d’être dans une rue avec une forte circulation, le haut-parleur permet des échanges fluides avec les personnes devant votre habitation et le micro capte très bien les voix. Enfin, si vous êtes équipé d’une serrure Nuki, vous pourrez ouvrir à distance à un livreur pour qu’il dépose un colis dans le jardin ou dans votre appartement. Ou éviter à un membre de la famille d’attendre devant la porte votre arrivée, car il aura oublié ses clés à l’intérieur.

En bref

Installation libre

Alimentation par batterie

Qualité de la vidéo et de la détection de mouvement

Pour compléter votre installation, on trouve également le Ring Chime à 48 euros et le Smart Clock 2.0 de Nuki à 221 euros.

FAQ

Comment s’opèrent l’installation et l’alimentation électrique ?

Attention, la majorité des sonnettes vidéo connectées sont pensées pour remplacer un carillon existant. Or, si une sonnette classique consomme peu d’énergie, une vidéo et connectée demande une tension allant de 12 V à 24 V. Avant d’acheter votre produit, vérifiez que vous disposez de la tension suffisante. Certaines sonnettes proposent un transformateur pour vous aider, mais si cela ne suffit pas, mieux vaut passer par un professionnel. Des constructeurs comme Ring proposent des produits sur batterie, ce qui évite l’écueil de l’installation filaire et surtout une bien plus grande liberté d’installation. De plus, la position d’une sonnette existante n’est pas toujours la meilleure pour une captation vidéo.

Qu’est-ce que le carillon ?

Certaines sonnettes vidéo connectées proposent de personnaliser les mélodies jouées. Attention, beaucoup de produits n’ont pas de carillon intégré, seul votre téléphone sonnera. Il faut alors ajouter un carillon en option à relier en Wi-Fi à votre sonnette vidéo connectée. Dans certains cas, le carillon fait également office de répéteur Wi-Fi.

La portée du Wi-Fi est importante ?

Une sonnette vidéo connectée exploite votre Wi-Fi domestique pour communiquer avec votre réseau et ensuite votre smartphone. La portée est variable selon les constructeurs, mais n’oubliez pas que les murs anciens réduisent la portée de votre réseau Wi-Fi. En appartement, vous n’aurez généralement pas de problème particulier. Par contre en maison, si votre sonnette se trouve à 20 m de votre box Internet, cela devrait aller. Au-delà, vous risquez de perdre trop en qualité de réception. Et recevoir une bouillie de pixels au lieu d’une belle image HD n’a que peu d’intérêt. Des constructeurs proposent des répéteurs Wi-Fi à installer au plus près de la sonnette pour amplifier la portée de votre réseau.

Quelle qualité vidéo ?

La Full HD est reine ici, la caméra doit capturer une image avec assez de détails pour offrir une information pertinente, comme identifier des visages. Elle doit garder une qualité constante dans toutes les situations de luminosité, surtout si elle est installée en extérieur.

Quid des angles de vision ?

Une sonnette connectée doit bien entendu vous permettre de voir qui sonne à votre porte. Mais il serait dommage de se limiter à un simple judas numérique. Ces produits offrent en général un angle de vision suffisant pour voir les colis posés au sol par exemple ou de surveiller les passages devant votre habitation.

Quelles caractéristiques audio surveiller ?

L’intérêt de ces produits est de pouvoir interagir vocalement avec les personnes devant votre porte. Il faut donc que votre sonnette dispose d’un micro capable de parfaitement capter les voix, même si elle est installée en extérieur, encore plus si vous avez une maison qui donne sur une rue à fort trafic routier. Ensuite, elle doit disposer d’un haut-parleur assez puissant pour vous faire entendre quand vous répondez via votre smartphone.

La vision nocturne est-elle nécessaire ?

Elle n’est pas essentielle au quotidien, mais si vous vous intégrez la sonnette dans votre écosystème de caméra de sécurité, la vision nocturne devient obligatoire. Si elle est installée au portail d’une maison, de jour comme de nuit, elle peut capter les personnes qui passent devant chez vous, mais surtout les personnes suspectes qui réalisent peut-être une reconnaissance statique devant votre habitation avant un méfait.

Puis-je lier sonnette vidéo connectée et serrure connectée ?

Certains produits peuvent communiquer avec des serrures connectées. Ainsi, à distance vous pouvez laisser un livreur déposer vos colis à l’intérieur de chez vous ou encore donner accès à un membre de la famille qui aurait oublié ses clés à la maison. Sur le marché français, Ring et Nuki offrent ce type d’association.

Ai-je une bande passante suffisante ?

Pour un usage efficace, il faut que votre connexion Internet propose une bande passante suffisante. En moyenne, vous devez disposer au moins de 2 Mb/s pour avoir une vidéo de qualité et exploitable sur votre smartphone. Ce dernier doit être connecté à Internet en 4G pour une réception optimale, oubliez la 3G. Attention aux réseaux Wi-Fi publics dont les débits sont très aléatoires.

Où stocker les photos/vidéos ?

Le stockage se fait généralement dans le Cloud, souvent lié à un abonnement pour profiter de toutes les fonctionnalités de la sonnette vidéo connectée. Sans lui, vous aurez principalement accès aux notifications d’alerte, au flux vidéo en direct et dans certains cas une photo consultable des alertes, mais pas de vidéo stocké.

Doit-elle être étanche ?

Cela est une obligation, car souvent ces sonnettes sont installées en extérieur. Elle doit au moins être IPX4 afin de résister à la pluie et l’humidité.