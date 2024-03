Vous voulez une montre connectée, mais vous n'avez pas un budget extensif ? Frandroid vous propose 5 modèles de montres connectées pas chères pour faire autant plaisir à votre poignet qu'à votre portefeuille.

Le top 3 des meilleures montres connectées à moins de 200 euros en 2024

Une montre connectée peut rendre bien des services, en plus d’être un accessoire lifestyle. Cette dernière pourra suivre vos statistiques de santé, surveiller votre sommeil, votre rythme cardiaque, etc. Mais elle est surtout un précieux allié pour les sportifs et les sportives, notamment pour le running. Avoir une smartwatch au poignet permet également de se passer de son smartphone et de consulter certaines notifications.

Reste que les prix des montres connectées peuvent vite s’envoler. Preuve en est des modèles haut de gamme chez Apple, Samsung ou encore Garmin, spécialiste des montres pour le sport. Si vous cherchez une montre simple et pas trop chère, vous êtes au bon endroit : voici notre sélection de cinq montres connectées à moins de 200 euros.

Pour avoir une vision globale de ce qui se fait, rendez-vous sur notre guide des meilleures montres connectées. Si vous trouvez les montres connectées trop chères (ou trop imposantes) à votre goût, vous pouvez vous tourner vers les bracelets connectés. Enfin, si vous achetez une montre spécialement pour le sport, jetez aussi un œil à notre comparatif des montres connectées de sport.

Xiaomi Watch 2 Le bon rapport qualité/prix

Xiaomi fait fort cette année en proposant une smartwatch efficace à un prix contenu. La Watch 2 est ainsi la montre connectée récente la moins chère du marché sous Wear OS. Si elle ne pourra pas rivaliser avec les ténors du marché, vendus des centaines d’euros plus cher, pour son prix, elle s’en sort avec mention.

La nouvelle montre de Xiaomi se base sur un look somme toute très classique, avec un cadre en aluminium qui lui permet de rester légère. Elle n’est cependant disponible qu’en une seule taille (48 mm), ce qui pourra rebuter les plus petits poignets. On salue en revanche le choix d’un bracelet universel en 22 mm qui vous laissera toute latitude quant au look.

Sur l’écran, on reste sur du très classique aussi avec une dalle Oled ronde de 1,43 pouce de diamètre, avec une définition de 466 x 466 pixels. La luminosité est suffisante, sans être exceptionnelle. L’always-on et la fonction d’allumage de l’écran lorsque l’on relève le bras sont au rendez-vous.

La montre fonctionne sous Wear OS 3.5 (on aurait certes préféré la dernière version 4), et il s’agit là de sa grande force. Vous avez ainsi accès à tout l’écosystème d’applications de l’OS de Google. La montre est par conséquent bien polyvalente et vous pourrez gérer toutes vos notifications, écouter de la musique, etc. Qu’en est-il des fonctions sportives ? La Watch 4 dispose bien de tous les capteurs habituels : cardiofréquencemètre, SpO2, accéléromètre, gyroscope, etc. Dans les faits, elle ne sera par contre pas la plus précise dans ses mesures, selon les situations. Elle ne conviendra donc pas aux sportifs exigeants qui ont besoin d’une fiabilité de tous les instants…

Avec sa grosse batterie de 495 mAh, la montre de Xiaomi atteint un très joli score de 2 jours d’autonomie, avec l’always-on activé et les mesures de santé en continu. Pour une montre sous Wear OS, c’est excellent.

En résumé, la Xiaomi Watch 2 fait preuve d’un excellent rapport qualité/prix, c’est pourquoi on vous la conseille. Pour vous aider à faire votre choix, rendez-vous sur le test détaillé de la Watch 2 sur Frandroid.



Xiaomi Redmi Watch 4 Une bonne montre pour le sport

Si votre budget est de maximum 100 euros, Xiaomi a encore une fois une solution pour vous : la Redmi Watch 4. Son style rappelle sans conteste celui des Apple Watch, même si les finitions ne sont évidemment pas du même niveau — le prix non plus ! Son écran rectangulaire Amoled mesure de 1,97 pouce, et affiche une résolution de 302 pixels par pouce, ce qui n’a rien d’exceptionnel pour une smartwatch. On notera la présence d’un mode Always-on, bienvenu à ce prix.

Une fois la montre lancée, vous pourrez y naviguer via Xiaomi HyperOS et la couronne haptique. C’est là l’un des principaux défauts de la montre : ce système est fermé et vous ne pourrez donc pas y installer d’apps tierces.

La montre a cependant d’autres points forts puisqu’elle offre un suivi complet de la santé, incluant la fréquence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang, le VO2Max, le suivi du stress et du sommeil, ainsi que diverses activités sportives. En ce qui concerne les capteurs, la Redmi Watch 4 offre des résultats cohérents : la fréquence cardiaque est bien précise, de même que le GPS qui fournit une belle précision (à ce prix).

L’autonomie de la batterie est très généreuse, avec une durée d’utilisation standard de 20 jours. La montre utilise le Bluetooth pour la synchronisation avec le smartphone, ce qui permet de passer et de recevoir des appels, bien que le volume du haut-parleur puisse être amélioré.

En conclusion, on recommandera la Xiaomi Redmi Watch 4 pour les utilisateurs intéressés par les fonctionnalités de suivi de la santé et du sport, mais elle peut ne pas convenir aux utilisateurs à la recherche d’un modèle « lifestyle » en raison de l’absence d’applications tierces.

Retrouvez notre test de la Redmi Watch 4 pour tous les détails sur cette montre.



Samsung Galaxy Watch 4 Une montre Samsung abordable

Samsung est un constructeur reconnu pour ses smartwatches depuis des années. La Galaxy Watch 4 avait marqué un tournant à sa sortie en 2021, en adoptant pour la première fois Wear OS, le système Android avec une surcouche One UI. Cette décision s’est révélée être une avancée significative pour la marque sud-coréenne qui a sans aucun doute fait le bon choix.

La montre se distingue par son design très discret : elle siéra bien aux petits poignets et aux amateurs de montres sobres. Disponible en deux tailles, 40 mm et 44 mm, elle abandonne la molette rotative au profit d’un écran entièrement tactile. La qualité de fabrication est au niveau de ce qu’on peut attendre de Samsung, avec un boîtier en acier inoxydable et un écran protégé par un Corning Gorilla Glass DX.

L’écran Oled offre une excellente lisibilité et une luminosité suffisante en toutes situations. Grâce à Wear OS, la navigation est fluide, suivant la lignée des modèles Watch 5 plus récents.

En ce qui concerne les fonctionnalités de santé et de sport, la Watch 4 offre tout ce qu’il faut : podomètre, cardiofréquencemètre, SpO2, électrocardiogramme, GPS, et mesures de bio-impédance. Cependant, comme sur la Watch 5, l’électrocardiogramme et la prise de tension nécessitent l’utilisation d’un téléphone Samsung.

Mais c’est bien l’autonomie qui reste le vrai point faible de ce modèle, avec une durée de vie limitée à une journée… Il faudra penser à la recharger tous les soirs.

Malgré ces caractéristiques, la Watch 4 est très similaire à la Watch 5, mais proposée à un prix inférieur, ce qui vous permet de la trouver à moins de 180 euros.

Pour plus de détails, consultez le test complet de la Galaxy Watch 4 sur Frandroid.



Garmin Forerunner 55 La montre pour le running

Garmin est un fabricant spécialisé dans les montres de sport. Les prix des modèles peuvent très vite s’envoler. Heureusement, la marque a tout de même pensé à nous avec un modèle d’entrée de gamme, la montre Forerunner 55, destinée aux runners débutants.

Elle est proposée dans un boîtier de 42 mm, malgré un écran plutôt réduit de 1,04 pouce, qui n’est pas spécialement son point fort. Elle est vendue dans quatre coloris. Le look est très « sportif » et l’écran n’est pas tactile, la navigation se fait via les boutons sur le côté du cadran.

Côté capteurs, la montre possède un GPS, un accéléromètre, un podomètre, un cardiofréquencemètre… mais pas de capteur SpO2. Si la Forerunner 55 est d’abord pensée pour la course à pied, cette dernière propose tout de même 20 modes d’entraînements différents pour vous aider lors de vos autres activités sportives (dont la natation, car elle est étanche 5 ATM). En la reliant à l’app Garmin Connect, vous aurez accès à un excellent suivi sportif.

Autre point positif de cette montre connectée Garmin abordable, elle offre une très belle autonomie de deux semaines et se recharge rapidement.

Disponible de base à 200 euros, la Forerunner 55 se trouve même parfois autour des 160 euros. Sachez en outre que Garmin prévoit de sortir une nouvelle montre d’entrée de gamme sous peu.



Huawei Watch GT 3 Une jolie montre abordable

La Huawei Watch GT 3 est disponible en deux tailles de boitiers : elle propose un design élégant avec une lunette intégrée sur le modèle 46 mm, tandis que le modèle 42 mm offre un écran sans lunette annotée avec des bordures plus fines. La montre est dotée d’un écran Amoled lumineux et réactif, offrant une excellente lisibilité même en plein soleil, avec un capteur de luminosité pour un ajustement automatique de l’éclairage.

Son système d’exploitation, HarmonyOS, permet une navigation intuitive avec un écran tactile et une couronne rotative. Malgré les qualités de cet OS, il reste limité par un nombre restreint d’applications tierces disponibles. Les fonctionnalités de santé incluent la mesure de la fréquence cardiaque, de la saturation en oxygène, ainsi qu’un suivi d’entraînement précis grâce au GPS intégré. La montre offre également une estimation de la température cutanée, bien que cette mesure puisse être influencée par l’environnement. On saluera la présence d’un micro et d’un petit haut-parleur, qui permettent de passer des appels vocaux depuis votre montre.

Son autonomie remarquable de 7 à 14 jours, selon le modèle (42 mm ou 46 mm), en fait l’une des montres connectées les plus endurantes sur le marché. Cependant, le manque d’applications tierces reste un défi à surmonter pour une adoption plus large, malgré les efforts de Huawei pour permettre l’installation d’applications tierces. En outre, elle ne dispose pas de puce NFC pour les paiements sans contact.

En conclusion, la Huawei Watch GT 3 allie élégance, autonomie et fonctionnalités de santé avancées, mais doit encore convaincre les développeurs tiers pour élargir son attractivité auprès du grand public.

Pour en savoir plus sur ce modèle, nous vous conseillons de lire le test dédié à la Watch GT3.



Acheter une montre connectée pas chère : ce qu’il faut savoir

Comment choisir ma montre connectée ?

Vous pouvez tout d’abord faire un choix assez simple selon le smartphone que vous possédez, sous Android ou iOS. Celles et ceux qui possèdent un iPhone pourront directement se tourner vers une Apple Watch. Or, dans cette sélection de montres abordables, vous ne trouverez pas d’Apple Watch puisque ces dernières débutent à 279 euros avec l’Apple Watch SE.

Si vous avez un smartphone Android, le choix peut être plus complexe. Il faudra réfléchir à l’usage que vous en ferez, si elle sert surtout à recevoir les notifications de votre smartphone ou si vous recherchez plutôt des fonctions pour vous accompagner lors de vos activités sportives. Bien évidemment, le look de la montre aura aussi son importance, car il s’agit également d’un accessoire de mode que vous portez au poignet. Prêtez attention à son format, surtout si votre poignet est menu. Si vous avez tendance à ne jamais avoir de batterie sur votre smartphone et à oublier de le recharger, pensez aussi qu’il vous faudra recharger votre montre : optez pour un modèle avec une bonne autonomie si vous n’avez pas envie d’y penser souvent.

Faut-il choisir une montre connectée pas chère ou un bracelet connecté ?

Les bracelets connectés sont avant tout pensés pour les fonctionnalités bien-être, santé et sport. Leur but : mesurer vos constantes (rythme cardiaque, nombre de pas, calories brulées, etc.).

Les montres connectées, elles, font la même chose et plus : elles peuvent être une véritable extension de votre téléphone. Leurs capteurs seront d’abord plus précis, mais surtout, elles peuvent afficher les notifications de votre smartphone, ainsi que passer des appels, répondre à des messages… Vous pouvez aussi y installer des apps très utiles, notamment pour la musique, ou encore pour payer chez un commerçant avec votre montre.

Pour faire simple, une montre connectée sera donc plus polyvalente et plus complète qu’un bracelet.

Quelles sont les différences entre une montre connectée pas chère et une plus couteuse ?

Comme toujours en tech (et comme pour les smartphones), une montre connectée à petit prix sera tout simplement moins puissante, moins performante, moins bien « finie » qu’un modèle plus cher. Les capteurs, notamment le GPS et le cardiofréquencemètre seront moins précis. Le design, les finitions, la qualité des matériaux, mais aussi de l’écran, ne seront pas du même niveau. Vous aurez aussi un peu moins de fonctionnalités.

Est-ce qu’une montre connectée peut fonctionner sans smartphone ?

Les montres connectées de cette sélection fonctionnent via une connexion Bluetooth avec votre smartphone, vous pouvez compter sur une bonne dizaine de mètres entre votre montre et votre smartphone. Il est vrai que certaines smartwatches peuvent posséder une eSIM et une connectivité 4G, et donc fonctionner en autonomie, sans être reliées à un smartphone ; ce n’est cependant pas le cas des montres présentées ici. Pour avoir une fonction eSIM, il faudra taper dans le plus haut de gamme et donc des modèles plus chers.

