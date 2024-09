Test de la Samsung Galaxy Watch FE : la montre connectée abordable signée Samsung

La Samsung Galaxy Watch FE est la nouvelle montre sous Wear OS la plus abordable du constructeur. Que vaut-elle à l'utilisation ? Notre test complet et détaillé.

Nous avons pu essayer la Samsung Galaxy Watch FE, sorte de réédition de la Galaxy Watch 4, sortie en 2021. Que vaut vraiment cette montre connectée, dernière née dans la gamme la plus abordable du constructeur coréen ? Entre polyvalence et fonctionnalités limitées pour les non-possesseurs d’un smartphone Samsung, voici notre test de la Galaxy Watch FE.

Pour aller plus loin

Quelles sont les meilleures montres connectées Samsung Galaxy Watch en 2024 ?

Samsung Galaxy Watch FE Fiche technique

Modèle Samsung Galaxy Watch FE Dimensions 40,4 mm x 39,3 mm x 9,8 mm Norme wifi Wi-Fi 4 (n) Définition de l’écran 396 x 396 pixels Dalle Super AMOLED Mémoire interne 16 Go Poids 26,6 g Capteur de rythme cardiaque Oui Analyse du sommeil Oui Accéléromètre Oui Capteur de lumière ambiante Oui Indice de protection IP68, 5ATM, MIL-SPEC-810H Fiche produit

La montre de ce test nous a été fournie par le constructeur.

Samsung Galaxy Watch FE Design : belles finitions et agréable à porter

La Galaxy Watch FE arbore un design soigné, bien loin de l’effet « bracelet électronique » au poignet conféré par certaines montres. Le bracelet se positionne légèrement en retrait par rapport au boitier : si ce look peut plaire comme déplaire, on y reconnaît incontestablement la marque de fabrique de la série des Galaxy Watch et en particulier de la Galaxy Watch 4. À ce sujet, précisons que la Watch FE est disponible d’usine en trois combinaisons de coloris :

Bracelet noir et boitier noir ;

Bracelet bleu et boitier argenté ;

Bracelet rose et boitier or rose.

Galaxy Watch FE vue de côté // Source : © Florent LANNE pour Frandroid

Les bracelets sont toutefois interchangeables, ce qui confère à la montre une certaine étendue de personnalisation. Il apparaît important de mentionner que ce modèle est équipé d’un système d’accroche propriétaire… mais compatible avec des systèmes standards. En fait, le système « One Click » de Samsung permet seulement de retirer plus facilement le bracelet, mais utilise tout de même une accroche à pompe.

Cette montre connectée signée Samsung se présente sous une forme ronde en un unique format de boitier de 40 mm. Cette dernière dimension suggère que la Galaxy Watch FE conviendra pour les poignets de morphologie petite à moyenne. Les individus aux poignets les plus épais se verront éventuellement recommander la Galaxy Watch 7, disponible en 44 mm. Outre le point des dimensions de ce boitier, le bracelet qui équipe la Watch FE se révèle confortable et ajustable précisément grâce aux intervalles rapprochés qui espacent les différents réglages de taille.

Samsung Galaxy Watch FE vue de dos // Source : © Florent LANNE pour Frandroid

La Samsung Galaxy Watch FE intègre bien entendu un microphone et un haut-parleur permettant de passer des appels au poignet. Ceci n’entrave en rien l’étanchéité de la montre : comme pour la plupart des modèles concurrents de cette gamme, on observe une résistance à 5 ATM. En d’autres mots, il est possible de porter cette montre pour des activités aquatiques non extrêmes et en surface. La plongée sous-marine est comme d’habitude formellement prohibée.

Samsung Galaxy Watch FE Écran : une bonne luminosité

Fidèle à la forme du boitier de la Galaxy Watch FE, l’écran apparaît dans un format rond. Plus exactement, il s’agit ici d’une dalle Super AMOLED qui anime le cadran dans un format de 1,2 pouce. Arborant une définition de 396 × 396 pixels, on déduit une résolution confortable pour les yeux de 330 pixels par pouce (ppp), au même niveau que les écran Retina (326 ppp) des Apple Watch.

La montre bénéficie d’un capteur de luminosité ambiante, ce qui lui permet d’ajuster automatiquement l’éclairage de son écran. En plein soleil, nous n’avons pas rencontré de difficulté à consulter les informations affichées sur la dalle.

Tranche latérale de la Galaxy Watch FE // Source : © Florent LANNE pour Frandroid

Un mode nuit est présent sur cette montre. Plus que de couper les éventuelles notifications reçues, il désactive l’allumage automatique de l’écran lorsque l’on tourne le poignet. Cette fonctionnalité est importante, puisqu’elle évite à l’utilisateur d’être ébloui durant la nuit en cas de micro réveil.

Menu des paramètres rapides // Source : © Florent LANNE pour Frandroid

Mentionnons également la présence d’un mode always-on, qui renforce l’aspect design de la montre en activant un affichage minimaliste permanent, comparable à un « mode veille ». Un grand nombre de cadrans sont disponibles directement dans l’application compagnon Galaxy Wearable à télécharger sur le smartphone. On précise qu’il est possible d’installer des cadrans tiers grâce à l’ouverture sur le Google Play Store conférée par le système d’exploitation Wear OS.

Samsung Galaxy Watch FE Usage et application : navigation intuitive, mais usage limité pour certains utilisateurs

La Samsung Galaxy Watch FE profite du système d’exploitation Wear OS. Celui-ci tourne sur un processeur cadencé à 1.18 GHz, lui-même épaulé par 1,5 Go de RAM. Si le stockage interne total de la montre est de 16 Go, le système en occupe déjà près de la moitié. L’espace libre sur la Galaxy Watch FE consiste ainsi en 7,6 Go. Là encore, la configuration est identique à celle de la Samsung Galaxy Watch 4.

La navigation sur la montre est assez intuitive :

Glissement du haut vers le bas : affiche le menu des paramètres rapides ;

: affiche le menu des paramètres rapides ; Glissement du bas vers le haut : ouvre le lanceur des applications ;

: ouvre le lanceur des applications ; Glissement latéral : permet de basculer entre les « cartes ». En d’autres termes, il s’agit de ce que l’on pourrait qualifier des widgets. Par exemple, le lancement d’un ECG ou de la mesure de la tension artérielle s’effectue par une carte ;

: permet de basculer entre les « cartes ». En d’autres termes, il s’agit de ce que l’on pourrait qualifier des widgets. Par exemple, le lancement d’un ECG ou de la mesure de la tension artérielle s’effectue par une carte ; Appui sur le bouton supérieur latéral : valider, entrer dans un menu ;

: valider, entrer dans un menu ; Appui sur le bouton inférieur latéral : retour en arrière.

Puisque la Galaxy Watch FE est dépourvue d’un bouton de type couronne numérique, la navigation s’effectue majoritairement avec l’écran tactile. On aurait aimé une meilleure réactivité de celui-ci : parfois, son manque de fluidité dérange dans l’accès aux menus.

Du côté de l’application mobile sur le smartphone, les données enregistrées profitent d’un affichage épuré. L’application est intuitive et comprendre les données à l’écran est plutôt simple.

Saluons également le grand nombre d’applications proposées sur la Galaxy Watch FE grâce à Wear OS et au Google Play Store.

Pour aller plus loin

Montres, écouteurs… comment les écosystèmes compliquent la vie des utilisateurs

Néanmoins, un gros point noir est à relever pour les utilisateurs d’un smartphone non Samsung. Certaines fonctionnalités comme la mesure de la tension artérielle ou la réalisation d’un ECG sont réservées aux téléphones Samsung. En d’autres mots, si vous avez un smartphone d’une autre marque que Samsung, ces fonctionnalités ne vous seront pas accessibles.

Samsung Galaxy Watch FE Sport et santé : suivi correct et polyvalence

La Samsung Galaxy Watch se veut polyvalente, ceci incluant évidemment le suivi de la santé au quotidien ainsi que celui des activités sportives. Les différents capteurs intégrés à l’objet permettent de :

Mesurer la fréquence cardiaque ;

Mesurer le taux de saturation en oxygène dans le sang (SpO2) ;

Mesurer le niveau de stress en temps réel ;

Suivre les phases du sommeil ;

Suivre l’activité quotidienne et notamment le nombre de pas effectués ;

Réaliser un ECG (téléphones Samsung) ;

Mesurer la tension artérielle (téléphones Samsung).

Sports au poignet // Source : © Florent LANNE pour Frandroid

Concernant le suivi des sports au poignet, une centaine d’activités sont représentées, de la randonnée au yoga, sans oublier le cyclisme et la course à pied. Afin de ne pas surcharger l’interface visuelle sur la montre, Samsung permet à l’utilisateur de sélectionner ses sports favoris depuis le smartphone.

La précision du GPS de la Samsung Galaxy Watch FE

Nous avons souhaité vérifier la précision du GPS de cette montre connectée signée Samsung. Pour cela, nous avons comparé le tracé enregistré par la montre à celui enregistré par un smartphone Google Pixel 7.

GPS de la montre Galaxy Watch FE GPS du smartphone Google Pixel 7

Comme en attestent les enregistrements des tracés, le GPS de la montre connectée de Samsung est correct, mais n’est pas des plus précis pour autant. On observe de légères incohérences dans le trajet, notamment sur le suivi de la route : d’après la Galaxy Watch FE, nous aurions dépassé à plusieurs reprises sur les jardins de propriétés privées.

La précision de la fréquence cardiaque de la Samsung Galaxy Watch FE

Nous avons souhaité vérifier la précision de la mesure de la fréquence cardiaque de cette montre connectée. Pour cela, nous avons comparé les données issues de la Galaxy Watch FE durant un entraînement sportif à celles d’une ceinture cardiofréquencemètre Garmin HRM Pro Plus.

Au-delà des premières minutes, la Galaxy Watch FE s’avère plutôt fiable dans le suivi des variations d’intensité de la fréquence cardiaque. On note toutefois une incohérence aux alentours de 12 minutes, où la montre suggère une élévation du rythme cardiaque alors que celui-ci est pourtant constant.

Samsung Galaxy Watch FE Autonomie : un peu plus d’une journée

Samsung annonce une autonomie pouvant aller jusqu’à 40 heures dans une utilisation économe et sans activer le mode always-on de l’écran.

Samsung Galaxy Watch FE en charge sur son socle // Source : © Florent LANNE pour Frandroid

Nous avons souhaité vérifier l’autonomie en conditions réelles d’utilisation. Nous avons choisi de suivre les paramètres de santé en continu (fréquence cardiaque, SpO2, sommeil, etc.) et d’activer le mode always-on de l’écran.

Dans ces conditions, la montre est passée de 100 % de batterie à 0 % en 32 heures et 30 minutes. Un résultat plus que correct compte tenu de son petit format et des paramètres activés, très énergivores.

Samsung Galaxy Watch FE Appel et communication : connectivité complète, mais absence d’eSIM

La Galaxy Watch FE est dotée du Bluetooth 5.3 pour communiquer avec le smartphone ainsi que d’une puce Wi-Fi lui conférant un niveau plus élevé d’indépendance. Dans cette même lignée de connectivité, on note la présence d’une puce NFC, permettant par exemple de payer en mode sans contact avec la montre.

Affichage de la météo géolocalisée sur la Galaxy Watch FE // Source : © Florent LANNE pour Frandroid

Toujours au rang des composants, le système de navigation par satellite est assuré par un module compatible avec les systèmes GPS, Glonass, Galileo et Beidou. Ceci permet à la montre de géolocaliser l’utilisateur aux quatre coins du globe.

Si la montre permet de répondre à des appels ou d’appeler grâce au microphone et à la sortie audio, elle reste tributaire de la présence du smartphone à proximité : la Galaxy Watch FE est dépourvue de la possibilité d’y greffer une eSIM. Cette fonctionnalité est réservée à la Samsung Galaxy Watch 7.

La Samsung Galaxy Watch FE est disponible dès à présent à partir de 229 euros.

C’est un tarfi alléchant pour une montre Wear OS, mais certains constructeurs font encore mieux. C’est le cas notamment de Xiaomi avec sa Xiaomi Watch 2. La Galaxy Watch 6 est quant à elle régulièrement en promotion, entre 200 et 300 euros. Enfin, si vous avez un iPhone, l’alternative évidente est l’Apple Watch SE.