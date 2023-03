Vous voulez offrir à votre poignet une Samsung Galaxy Watch ? Nous avons rassemblé les meilleurs modèles de montres connectées Samsung afin de comprendre la gamme dans ce guide.

Le top 3 des meilleures montres Samsung Galaxy Watch

Que vous soyez sportifs ou passionnés de nouvelles technologies, une montre connectée, ou smartwatch, vous intéresse peut-être. Les montres connectées sont capables de rendre tout un tas de services — en plus de donner l’heure. Elles peuvent ainsi afficher les notifications de votre smartphone, gérer une app de musique, surveiller votre sommeil, vos constantes de santé, et bien sûr vous accompagner dans vos séances de sport. Portée au poignet en toutes circonstances, la smartwatch est aussi un accessoire de mode.

Le géant Samsung s’est très logiquement spécialisé sur le domaine dès 2013, un peu avant Apple. La gamme se nomme donc « Galaxy Watch » depuis 2018. Mais laquelle d’entre elles vous conviendrait le mieux ? On fait le point tout de suite sur la gamme de montres connectées de Samsung.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro La meilleure montre connectée Samsung

La 5e génération de Galaxy Watch de Samsung a été la plus récemment présentée. Samsung a peaufiné sa recette avec la Watch 5 et la Watch 5 Pro. La Samsung Galaxy Watch 5 Pro est le modèle le plus haut de gamme, celui qui profite de toutes les fonctionnalités et surtout, de la meilleure autonomie.

La montre est dotée d’un écran Amoled rond de 1,4 pouce de diamètre avec une définition de 450 x 450 pixels. Le capteur de luminosité s’avère d’ailleurs plutôt efficace et globalement, vous n’aurez aucune difficulté à consulter correctement votre montre, quelles que soient les conditions lumineuses. Le mode Always-On permet d’afficher le cadran avec l’heure en permanence. Vous pourrez d’ailleurs choisir parmi 37 possibilités de design à ce niveau.

Sur le design de la montre en elle-même, Samsung a fait le choix de se distinguer avec quelque chose de bien plus massif, le cadran possédant des bords surélevés. Exit cependant la molette de navigation, tout se fait sur l’écran tactile…

Pour la navigation, la montre utilise la dernière version de Wear OS 3 (c’est-à-dire Android pour les montres connectées), tout comme ses prédécesseuses, les Watch 4. En pratique, la navigation est parfaitement intuitive. Vous avez accès à tout un tas d’applications, dont des apps tierces, ce qui s’avère fort utile pour les utilisateurs de Strava, Spotify et autres Citymapper.

Sur le volet santé, la Watch 5 Pro est très complète : elle intègre un accéléromètre, un gyroscope, un baromètre, un capteur géomagnétique pour la boussole, un capteur d’analyse de l’impédance bioélectrique, pour le taux de masse grasse, un électrocardiogramme, un tensiomètre et un cardiofréquencemètre. Tout cela permet de mesurer votre nombre de pas, votre fréquence cardiaque, mais aussi de vous orienter, d’afficher votre taux de masse grasse, de réaliser un électrocardiogramme, de mesurer votre tension ou encore la saturation en oxygène dans le sang. Côté sport, c’est plus d’une centaine d’activités qui sont proposées. Les sportifs qui utilisent le GPS noteront cependant que ce dernier manque parfois de précision. Sur la captation de la fréquence cardiaque, en revanche, c’est du tout bon.

Enfin, la Watch 5 Pro a un gros atout : son autonomie. Si cette dernière varie beaucoup selon l’utilisation du GPS ou de l’Always-On, vous pourrez en moyenne compter sur deux à trois jours d’autonomie.

En bref, une excellente montre connectée pour celles et ceux qui souhaitent profiter de fonctions sportives efficaces. Pour en savoir plus sur cette smartwatch Samsung, direction notre test complet de la Galaxy Watch 5 Pro.



Samsung Galaxy Watch 5 La Galaxy Watch récente

Prise seule, la Galaxy Watch 5 est une bonne montre connectée. Problème : elle reprend beaucoup d’éléments de la Watch 4, s’en éloignant peu et surtout ne proposant que peu d’innovations. Le tarif, lui, reste élevé.

On lui reconnaitra un look toujours très sympathique, sobre, discret, avec un boitier de 40 mm en aluminium, lui permettant de s’adapter sans souci aux plus petits poignets. Le port est agréable, rien à redire de ce côté. Une taille 44 mm est aussi proposée pour les poignets plus larges. La certification IP68 la rend étanche et résistante à la poussière.

Rien à redire non plus côté logiciel : Wear OS est toujours aux manettes et c’est une réussite. Les applications sont nombreuses et léchées. Surtout, l’utilisation de pair avec un téléphone Samsung est parfaite.

Mais la Watch 5 pèche clairement sur un point, son autonomie. Ne comptez pas l’utiliser plus d’une journée. Au quotidien, cela fait peu, et devoir penser à la recharger tous les soirs peut être embêtant. Avec le mode Économie d’énergie d’activé, qui coupe notamment l’Always-on, vous pourrez cependant tenir plus longtemps. Comme beaucoup de montres connectées, elle se recharge en induction avec un câble propriétaire.

Niveau capteurs, la Galaxy Watch 5 reprend intégralement la fiche technique de la Pro, avec toujours un accéléromètre, un gyroscope, un cardiofréquencemètre et bien d’autres. Elle est ainsi capable de réaliser les mêmes mesures précises de suivi de santé. Comme sur sa grande sœur, certaines fonctions, telles que l’électrocardiogramme et la prise de tension artérielle, ne peuvent être réalisées que si vous possédez un smartphone Samsung, via l’app Samsung Health.

La Galaxy Watch 5 est une bonne montre pour les personnes qui recherchent un modèle discret. Il faudra cependant considérer une alternative possible : la Watch 4. Pour tout savoir sur ce modèle, rendez-vous sur le test de la Galaxy Watch 5.



Samsung Galaxy Watch 4 La plus abordable

La Galaxy Watch 4, avait marqué un tournant pour la gamme de montres Samsung. Il s’agit en effet de la première smartwatch du constructeur sud-coréen à profiter de Wear OS, le système Android avec une surcouche One UI. Et c’est une très bonne chose.

La Watch 4 se démarque avec un design plus original que ses concurrents, le cadran se prolongeant dans les coins. Elle plaira sans doute aux petits poignets et adeptes des montres plus discrètes : elle est en effet proposée dans deux tailles, à commencer par un boitier de 40 mm, et un plus imposant de 44 mm. Elle abandonne en outre la molette rotative pour laisser place au tout tactile. Rien à signaler sur la qualité de fabrication et la solidité, toujours au top chez Samsung : on profite ici d’acier inoxydable pour le boîtier, ainsi qu’un Corning Gorilla Glass DX pour protéger l’écran.

L’écran OLED est parfaitement lisible, la luminosité est bonne. Niveau navigation, c’est la même histoire que pour la gamme des Watch 5 plus récentes : grâce à Wear OS, tout roule.

Qu’en est-il des fonctions de santé et sportives ? Tout est là : podomètre, cardiofréquencemètre, SpO2, électrocardiogramme, GPS, mesures de bio-impédance… Comme sur la Watch 5, l’électrocardiogramme et la prise de tension ne pourront s’effectuer que si vous utilisez un téléphone Samsung. Sur l’autonomie, vous atteindrez la fin de la journée… pas plus. Il s’agit du principal point faible bien connu de ce modèle.

Au final, la Watch 4 est très proche de la Watch 5. Or, la Watch 4 est proposée à presque 100 euros de moins… De quoi se poser sérieusement la question de la nécessité de s’offrir le modèle le plus récent. Besoin de plus d’infos ? Lisez donc le test complet de la Galaxy Watch 4.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic La montre connectée élégante

La Watch 4 Classic est proche de la Watch 4, se plaçant tout de même un cran au-dessus dans la gamme. Elle arbore en fait un design plus semblable à une montre analogique : on vous la conseille donc si vous souhaitez éviter que votre montre soit trop marquée « smartwatch ». Cela passe par un boitier en acier inoxydable rond, plus saillant, et l’ajout d’une molette rotative. Vous n’aurez pas accès aux mêmes tailles : 42 et 46 mm.

Le modèle 42 mm dispose d’un écran de 1,2 pouce de diamètre avec une définition de 396 x 396 pixels et une densité de 330 pixels par pouces (ppp) tandis que le modèle 46 mm profite d’une dalle de 1,4 pouce de diamètre, d’une définition de 450 x 450 pixels et d’une densité de 321 ppp. À l’intérieur, on trouve une puce Exynos W920, 16 Go de stockage et 1,5 Go de RAM.

Le modèle Classic dispose des mêmes fonctionnalités et des mêmes capteurs que sa sœur, la Watch 4.

C’est donc plutôt sur le design que la Classic se démarque, avec une esthétique élégante, plus marquée « horlogerie », et surtout la couronne rotative qui modifie la manière de naviguer dans l’OS. On lui regrettera toujours une autonomie plutôt juste de 48 heures grand maximum, comme la Watch 4. En outre, elle est vendue 100 euros de plus que sa consœur.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur cette montre, jetez donc un œil à son test fait par Geoffroy.



Tout ce qu’il faut savoir sur les Samsung Galaxy Watch

Avec quels smartphones est compatible une Samsung Galaxy Watch ?

Jusqu’à la Galaxy Watch 3 comprise, vous pouviez utiliser un iPhone, comme un téléphone Android. Ce n’est plus possible depuis la Galaxy Watch 4 et le passage à Wear OS. Les montres de ce guide sont ainsi uniquement compatibles avec les smartphones Android. En l’absence de services Google, les smartphones Huawei ne sont pas non plus compatibles. Notez qu’il vous faudra un appareil tournant au minimum sous Android 6.0 et possédant plus de 1,5 Go de mémoire.

En outre, certaines fonctionnalités sont utilisables uniquement lorsque la montre est appairée avec un smartphone Samsung : il s’agit notamment de l’électrocardiogramme et de la tension cardiaque.

Comment fonctionne une montre connectée avec un smartphone ?

Les Galaxy Watch se connectent en Bluetooth à votre smartphone Android. Il vous faudra installer au préalable l’application « Samsung Galaxy Wearable » sur votre téléphone, et suivre les instructions. Les données seront ainsi synchronisées entre les deux appareils. Cela vous permettra notamment, d’un côté, de consulter les notifications reçues sur votre smartphone, directement depuis votre montre, mais aussi d’accéder au suivi de santé et à tous les relevés effectués par la montre, sur votre téléphone.

Quelle est l’expérience de Samsung en matière de montres ?

Samsung se lance dès 2013 avec sa première montre connectée, la Samsung Galaxy Gear, que nous avions testée à l’époque et qui n’était pas un franc succès. La première vraie « Galaxy Watch » sort en 2018.

Jusqu’à la sortie de la Watch 4, les Galaxy Watch utilisaient le système d’exploitation Tizen, développé par Samsung. Le constructeur a ensuite formé un partenariat pour utiliser Wear OS, basé sur Android avec une surcouche One UI.

Puis-je changer le bracelet de ma Galaxy Watch ?

Comme n’importe quelle montre, il est bien sûr possible de changer le bracelet pour personnaliser davantage sa montre. Pour les Galaxy Watch des séries 4 et 5, il s’agit de bracelets classiques de 20 mm : vous pouvez donc théoriquement utiliser n’importe quel bracelet standard de cette taille. Les bracelets officiels possèdent cependant un découpage précis qui épouse la courbure du cadran. Vous ne retrouverez peut-être pas cela si vous choisissez un bracelet tiers.

