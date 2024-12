Quel bracelet pour Apple Watch choisir ? Nos recommandations

L’un des principaux intérêts d’une Apple Watch est de pouvoir personnaliser beaucoup d’éléments sur sa montre. Pour ceux en quête d’un nouveau bracelet pour leur montre connectée, voici nos recommandations.

Vous venez d’obtenir une Apple Watch flambante neuve, mais le design ne vous convainc pas ? Le point fort des montres connectées du constructeur est la possibilité de personnaliser le design par le biais de bracelets. Voici nos recommandations de bracelets pour Apple Watch.

En effet, pour les montres connectées de la firme, ce sont plusieurs types de bracelets qui sont mis en avant. Il est d’abord nécessaire d’identifier quel type d’Apple Watch vous possédez. Ensuite, il sera possible d’acquérir un bracelet en fonction de la taille du boîtier.

Les bracelets d’Apple Watch en silicone

C’est la matière choisie par défaut lorsque vous achetez une nouvelle montre connectée Apple. Ici, vous avez le choix entre trois options que voici.

Le bracelet Sport Nike

Ce partenariat avec la célèbre marque à la virgule oriente clairement les bracelets dans un usage sportif. Le bracelet est constellé de perforations améliorant l’aération et l’évacuation de la transpiration. Le fermoir est aussi à clou. Ici ce sont 7 coloris mis en place : Volt Splash, Tison Magique, Ciel de minuit, Platine pur, Pierre du désert, Kaki cargo et Flamme bleue.

Les bracelets Nike sont compatibles avec les boîtiers 40, 42 et 46 mm. Les tailles proposées sont S/M et M/L pour les mêmes dimensions. Leur prix de départ est à 49 euros et on peut les trouver chez des e-commerçants, ou bien directement sur le site de Nike.

Le bracelet en silicone souple ou rigide de chez Spiegen

Le constructeur Spiegen se spécialise notamment dans les divers accessoires pour les produits Apple. En ce sens, les montres de la marque ne font pas exception avec plusieurs types de bracelets commercialisés.

Plusieurs coloris sont à votre disposition dans ce silicone souple. Là encore, le bracelet est pensé pour s’adapter à plusieurs modèles de montre. Sachez aussi qu’il existe des bracelets en plastique plus rugueux, pensés pour résister aux aspérités et donnant un aspect plus aventureux, à privilégier, par exemple, pour l’Apple Watch Ultra 2.

Le bracelet Boucle unique

Ce bracelet exclusif à Apple se décline en cinq coloris : Carambole (Jaune), Outremer (Bleu), Vert lacustre, Noir et Rose tendre. Ce sont des bracelets extensibles qui n’ont pas de fermoir et s’ajustent précisément.

Ils sont disponibles pour des boîtiers 40mm, 42mm et 46 mm. En ce qui concerne la taille, elle va de 0 à 12. Il faudra en déterminer la taille lors de votre achat. En termes de compatibilités, ces modèles sont compatibles avec l’Apple Watch SE, la Series 4 ou modèles plus récents et l’Apple Watch Ultra. Ils sont vendus à 49 euros et ne sont trouvables que sur l’Apple Store.

Les bracelets d’Apple Watch en tissu

Le bracelet boucle Sport

Sur les bracelets en tissu, Apple propose, là encore, diverses options. Pour accompagner votre Apple Watch nous vous recommandons l’option Boucle Sport. Celle-ci se décline en 5 couleurs : Outremer, Vert lacustre, Nuée bleue, Encre violette et Prune. Sachez aussi que si vous achetez une Apple Watch sur le site officiel, les bracelets Pride édition et Black Unity sont proposés.

Ils sont en nylon tressé à double épaisseur. La promesse est aussi d’avoir un bracelet précisément ajusté et qui laisse échapper l’humidité pour accompagner les séances de sport. Ces derniers sont au prix de 49 euros.

Les bracelets Boucle Sport sont adaptés pour les boîtiers 40 mm, 42 et 46 mm. En ce qui concerne la taille du bracelet, grâce à leur matière et à la fermeture Velcro, ils sont adaptables à la majorité des poignets.

Le bracelet à maillons magnétique & moderne

Si vous êtes à la recherche d’un bracelet avec un peu plus de cachet, il est possible de se tourner vers les maillons magnétiques. Comme son nom l’indique, la fixation est magnétique pour un maintien plus simple, mais sans doute moins pratique pour le sport.

Ceux-ci sont en trois coloris : Noir, Taupe Sombre et Mûre. Ils sont au prix de 99 euros et trouvables sur Amazon.

Pour monter en gamme, les bracelets à Boucle moderne sont aussi disponibles. La différence se fait sur le fermoir en deux parties un peu plus assuré tandis que les matériaux sont un peu plus fins.

Les bracelets en tissu d’autres accessoiristes

Il est aussi possible de se tourner vers des marques alternatives pour changer de bracelet pour votre montre Apple. Parmi ces dernières, Archer Watch Straps propose des produits au look Nato.

Ces bracelets en Nylon sont avant tout pensés pour être aisément changés. Vous avez droit à plusieurs coloris et sont tous pensés pour le sport avec une résistance à l’eau. Sachez par ailleurs que le constructeur propose aussi des bracelets en silicone ou en tissu.

Le bracelet boucle Sport Nike ou chez Hermès

Bien entendu, les partenariats avec d’autres marques sont toujours disponibles à la vente. En l’occurrence, les bracelets en tissu Nike sont proposés à 49 euros.

Là encore, ce sont 5 coloris qui sont mis en avant. Ils s’adaptent à tous les types de poignets et sont disponibles pour toutes les tailles de boîtier. Comme pour les bracelets en silicone, ils sont principalement trouvables sur le site de Nike ou d’Apple.

Il en va de même pour les différents bracelets en tissu de chez Hermès. Le bracelet Simple Tour Toile en Or Ecru est à 349 euros, l’Attelage Grenat/Vermillon et celui Noir/ Gold est aussi au même prix. Une version Double Tour Torsade à 349 euros se décline en 3 coloris : Navy, Grenat et Vert.

Les bracelets d’Apple Watch en cuir

Apple a abandonné les bracelets en cuir pour ses montres connectées. Il est toutefois possible de se tourner vers des marques tierces pour avoir des bracelets d’Apple Watch.

Le bracelet en cuir Nomad

La marque Nomad est l’un des rares à proposer encore des bracelets cuir pour Apple Watch. Vous avez le choix entre plusieurs types de cuirs et plusieurs tailles.

Celui présenté ci-dessus est en cuir véritable. La marque vous recommande ainsi de ne pas mouiller le bracelet. Si vous souhaitez ne pas avoir à vous en soucier, nous vous recommandons le bracelet en cuir actif. Charge à vous de choisir la taille adéquate.

Les bracelets en cuir Fossil

Le constructeur Fossil est connu pour s’être attaqué au marché des montres connectées. La marque propose aussi des bracelets en cuir compatibles avec les Apple Watch.

Vous avez droit à plusieurs coloris, même si les dénominations « pour homme / pour femme » semblent exclure la possibilité de choisir le bracelet adéquat. À vous de choisir selon la morphologie qui vous convient.

Les bracelets d’Apple Watch en métal

Les bracelets en acier inoxydable

Pour ses Apple Watch, plusieurs accessoiristes proposent des bracelets en acier inoxydable. Spiegen propose ainsi un bracelet couleur argent capable de rendre de fiers services.

Celui-ci est adaptable sur les derniers modèles de montre comme sur les itérations Ultra. Ce bracelet dispose d’une fermeture à boucle pour être facile à sécuriser. Il est proposé à 26 euros sur Amazon.

Cité plus haut, Nomad propose aussi des bracelets en acier inoxydable. Cependant, la facture n’est pas la même, puisque l’on dépasse allégrement les 100 euros.

Le bracelet à maillons naturel

Il s’agit de notre recommandation si vous êtes à la recherche de bracelets en acier inoxydable. Ce sont des bracelets comme pour des montres classiques qui ici se déclinent en coloris naturel, Or et Ardoise.

Bon, la principale problématique de ces bracelets se situent au niveau du prix. Ils sont affichés à 349 euros l’unité ! Si vous souhaitez faire des économies, sachez qu’Apple propose aussi des bracelets à mailles milanaises. Eux aussi sont en trois coloris identiques, mais vendus à 99 euros.

Enfin que ne serait pas Apple sans sa petite touche de luxe ! Ainsi, il existe une boucle Grand H Hermès facturée pour la coquette somme de 999 euros. Ce bracelet est doté notamment d’un fermoir papillon.

Si Apple utilise un système de fixation propriétaire pour les bracelets d’Apple Watch, il existe de petits kits d’adaptation, pour y mettre des bracelets pas forcément prévus. Il suffit d’y glisser les deux adaptateurs de part et d’autre du boîtier afin de profiter de cornes. Dès lors, vous pourrez y mettre n’importe quel bracelet classique, à pompe à relâchement rapide.

Il est aussi possible de protéger d’autres aspects de votre Apple Watch comme l’écran. La marque Spiegen propose ainsi des coques solides capables de protéger l’interface pour tous les cas du quotidien.

Tout savoir sur les bracelets Apple Watch

De quelle taille de bracelet ai-je besoin pour une Apple Watch ?

Avant de déterminer l’achat de bracelet pour votre montre connectée Apple, il est nécessaire d’identifier la taille de votre boîter. Celui-ci est noté au dos de la montre. Voici le barème affiché par le constructeur.

Pour les boîtiers de 40, 41 et 42 mm, les bracelets de taille 0 à 9 sont recommandés.

Pour les boîtiers de 44, 45, 46 et 49 mm, ils sont compatibles de 0 à 12.

En l’occurrence, Apple met à disposition, un outil intuitif à imprimer pour déterminer la taille du bracelet.

Du côté des tailles de bracelets en tissu, voici les recommandations :

Le S/M convient à un poignet de 130-190 mm

Le M/L est adapté aux poignets 160-210 mm

