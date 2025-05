Vous êtes intéressé par une R5 électrique de Renault mais vous ne savez pas laquelle choisir ? Moteurs, batteries, finitions, options : on passe tout au crible pour vous recommander le meilleur choix. Voici notre guide complet sur la Renault 5 E-Tech.

L’année 2025 est clairement celle du chiffre 5 chez Renault. Après avoir lancé la version Autonomie Confort fin 2024, ce sont deux versions Autonomie Urbaine qui viennent compléter la gamme de la citadine électrique au look néo-rétro. Entre ces trois versions et les différentes finitions, difficile de s’y retrouver. C’est pourquoi nous avons décidé de vous accompagner dans la lecture de la gamme Renault pour vous aider à choisir la version parfaite !

La Renault 5 est un événement chez Renault. Enfin, la marque au losange capitalise sur son passé pour proposer une citadine séduisante. Une voiture particulièrement réussie, puisque nous avions attribué à la Renault 5 lors de notre essai la note de 9/10 à la version de lancement, en finition Iconic et Autonomie Confort.

Mais depuis, Renault a étoffé la gamme avec une déclinaison Autonomie Urbaine, dotée d’une plus petite batterie et offrant le choix entre deux moteurs, tout en élargissant la palette de finitions.

Résultat : la lecture de la gamme de la citadine néo-rétro n’est pas si simple. Il est possible d’hésiter longuement avant de faire son choix, ce qui ne garantit pas de faire le bon. Heureusement, nous sommes là pour vous aider à choisir la bonne version de la Renault 5 selon vos besoins.

Renault 5 : la fiche technique

La Renault 5 est la citadine électrique du constructeur au losange, et aussi le modèle le plus compact en attendant le retour de la Twingo en 2026. Avec une longueur de 3,92 m, une largeur de 1,77 m et une hauteur de 1,49 m, elle figure parmi les petites citadines, plus compacte qu’une Renault Clio ou qu’une Peugeot 208. Cela se ressent notamment au niveau du coffre, qui ne propose que 277 litres, mais aussi à l’espace disponible aux places arrière, peu agréable pour des adultes. La Renault 5 s’apprécie davantage à deux adultes et deux enfants maximum sur longs trajets.

Avec des autonomies WLTP allant de 300 à 410 km et des moteurs de 95 à 150 chevaux, la Renault 5 est aujourd’hui la citadine électrique proposant la gamme la plus complète. Mais il reste difficile de s’y retrouver. Voici donc nos conseils.

Batteries et moteurs : quel est le meilleur choix ?

Indépendamment de la finition, Renault laisse le choix entre trois motorisations pour la Renault 5, ainsi que deux batteries. Il faut donc prendre le temps de bien cerner son usage pour faire le bon choix. Voici les trois motorisations, de la plus abordable à la plus haut de gamme.

Autonomie Urbaine – 95 chevaux : le choix citadin

Cette année 2025 verra l’arrivée de la version Autonomie Urbaine, équipée d’un moteur de 95 chevaux. Nous n’avons pas encore tous les détails sur cette déclinaison, mais Renault annonce un prix de départ à 25 000 euros, avant déduction du bonus écologique.

Pour ce tarif, le constructeur au losange dote la citadine d’une batterie de 40 kWh et d’un moteur électrique de 95 chevaux. L’autonomie est estimée à 300 km. Sa faible puissance et sa petite autonomie en font une voiture principalement destinée à un usage urbain, ce qui ne surprend pas, puisque cela figure dans sa dénomination commerciale.

Ce qui contraint également cette version à ne pas trop s’éloigner des villes, c’est l’absence de charge rapide en courant continu (DC) à 80 ou 100 kW, comme sur les autres versions.

Nous en parlions déjà lors du lancement de la R5, mais il est utile de rappeler que cette version à 25 000 euros se contente d’une recharge en courant alternatif (AC) à seulement 11 kW. Résultat : le passage de 10 à 80 % nécessite 2h30, ce qui n’est pas vraiment pratique lors d’un long trajet sur autoroute…

Autonomie Urbaine – 120 chevaux : la bonne synthèse ?

Au cœur de la gamme de la Renault 5, on retrouve cette version Autonomie Urbaine de 120 chevaux. Ici, c’est toujours la batterie de 40 kWh qui sert de réservoir d’électricité, mais elle est associée à un moteur de 120 chevaux. L’autonomie annoncée en cycle WLTP est de 313 km, avec une consommation de 14,9 kWh/100 km.

Nous avons essayé cette Renault 5 Autonomie Urbaine, qui débute à 27 990 euros avant déduction du bonus écologique. La puissance est suffisante, et le châssis dynamique de la Renault 5 est toujours au rendez-vous

Mais le gros avantage de cette version, hormis l’autonomie légèrement étendue par rapport au petit moteur de 95 chevaux, c’est la prise en charge de la recharge en courant continu (DC) jusqu’à 80 kW. À cette puissance, le passage de 10 à 80 % demande 30 minutes, comme nous avons pu le vérifier lors de notre essai longue durée, avec plus de 1 000 km parcourus sur autoroute. D’ailleurs, sur autoroute, il est possible de parcourir 200 km sans s’arrêter.

Cette version reste pensée pour la ville, mais si vous envisagez de faire de l’autoroute quelques fois par an sur de longs trajets, c’est envisageable, à condition de ne pas être trop pressé et de ralentir à moins de 120 km/h pour optimiser l’autonomie.

Modèle Renault 5 E-Tech électrique (40 kWh) Dimensions 3,92 m x 1,81 m x 1,50 m Puissance (chevaux) 120 chevaux 0 à 100km/h 9 s Niveau d’autonomie Conduite assistée (niveau 1) Vitesse max 150 km/h Taille de l’écran principal 10,1 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 27990 euros Essayez-la Fiche produit Voir l’essai

Autonomie Confort – 150 chevaux : la plus polyvalente

La version Autonomie Confort utilise un moteur de 150 chevaux et une batterie de 52 kWh. C’est la plus performante des Renault 5, avec un 0 à 100 km/h réalisé en 8 secondes et une autonomie WLTP annoncée de 410 km. Côté consommation, Renault annonce 14,9 kWh/100 km : c’est donc celle qui consomme le plus !

Mais c’est aussi la plus polyvalente, car il est possible de parcourir 300 km sur autoroute avant de devoir recharger. Et lorsqu’elle est branchée, elle profite d’une puissance de charge allant jusqu’à 100 kW.

Le passage de 10 à 80 % demande alors 35 minutes, un délai raisonnable, voire très bon pour une citadine, mais un peu lent face aux standards qui tendent à s’imposer sur le marché des véhicules électriques.

Renault 5 E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Quoi qu’il en soit, si vous cherchez une citadine électrique polyvalente et que vous empruntez régulièrement l’autoroute, c’est cette version qu’il vous faut. La Renault 5 Autonomie Confort 150 chevaux est la plus polyvalente : aussi à l’aise en ville que sur autoroute ou sur une route de montagne sinueuse. Ses qualités ont un prix : à partir de 33 490 euros, avant déduction du bonus écologique !

Modèle Renault 5 E-Tech électrique Dimensions 3,92 m x 1,77 m x 1,5 m Puissance (chevaux) 150 chevaux 0 à 100km/h 8 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 150 km/h OS embarqué Android Automotive OS Taille de l’écran principal 10 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 25000 euros Essayez-la Fiche produit Voir l’essai

Finitions et équipements de série

Trois finitions, plus une série spéciale, viennent garnir le catalogue de la Renault 5. Chacun apportant un niveau d’équipements de série plus intéressant.

Finition Evolution : l’entrée de gamme

En entrée de gamme, Renault propose la finition Evolution. C’est elle qui est disponible au tarif de 27 990 euros avec la motorisation Autonomie Urbaine de 120 chevaux, uniquement.

Pour ce prix, elle propose des jantes de 18 pouces avec des enjoliveurs de même diamètre, ces derniers étant d’ailleurs considérés parmi les plus beaux designs de roues pour la R5. On retrouve aussi les projecteurs avant à LED, mais sur le capot, on note l’absence d’indicateur de charge, pourtant mis en avant lors du lancement de la Renault 5. La plupart des éléments en plastique sur la carrosserie sont en plastique noir brut.

Avant d’entrer à bord, on apprécie l’ouverture et la fermeture mains libres, tout comme le démarrage sans clé. Renault équipe la finition Evolution d’une sellerie en tissu gris clair et noir avec des surpiqûres claires, du système multimédia openR avec écran tactile de 10,1 pouces, radio DAB et quatre haut-parleurs, ainsi que de la réplication smartphone via Android Auto ou Apple CarPlay. Le tableau de bord intègre un écran de 7 pouces.

On apprécie également la climatisation automatique avec pompe à chaleur, la gestion automatique des essuie-glaces et des feux, le régulateur de vitesse, les radars de stationnement arrière, ainsi que la compatibilité avec la charge bidirectionnelle Power to Object (V2L). Bonne idée de Renault : le My Safety Switch, un bouton permettant de revenir rapidement à sa configuration préférée d’aides à la conduite, est proposé de série.

Attention toutefois au système infodivertissement, on est ici sur la version la plus basique que propose Renault dans la gamme de la R5. Certes l’écran est de 10,1 pouces comme les autres finitions mais il se passe de Android Automotive contrairement au finition Techno et Evolution. Il n’y a donc pas la possibilité de profiter d’un planificateur d’itinéraire comme le fait Maps avec les version plus haut de gamme, c’est ici le manquement le plus important, confirmant qu’il s’agit bien d’un version pensée pour la ville. Sinon, la réplication du smartphone via Apple Carplay ou Android Auto couvre l’essentiel des usages.

Cette version est déjà très bien équipée et peut suffire aux usages du quotidien. C’est aussi ce que l’on est en droit d’attendre d’une citadine valant tout de même 27 990 euros !

Les voitures électriques et les normes européennes ont fait grimper le prix des véhicules, et le client est en droit d’attendre un équipement plus conséquent de série. Mais attention, certains éléments intéressants de la Renault 5 disparaissent avec cette finition d’entrée de gamme, notamment le tissu sur le tableau de bord et les panneaux de porte, ce qui rend l’habitacle moins flatteur.

Finition Techno : le cœur de gamme

En ajoutant 2 000 euros, le client peut s’offrir, pour 29 990 euros hors déduction du bonus écologique, la finition Techno, toujours en association avec la version Autonomie Urbaine. À l’extérieur, on remarque des jantes en alliage de 18 pouces « Techno » et le retour de l’indicateur de charge sur le capot.

Renault 5 E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

À l’intérieur, la sellerie évolue avec un textile 100 % recyclé de type « jean », agrémenté de doubles surpiqûres grises et ocres. On retrouve également les inserts textiles sur la planche de bord et un éclairage d’ambiance qui apportent une atmosphère plus chaleureuse à l’habitacle de la Renault 5. Le constructeur au losange dote aussi l’intérieur d’un chargeur de smartphone par induction, ainsi que de l’avatar officiel Reno, qui fait office d’assistant virtuel à la conduite.

Cette version s’équipe donc de la version OpenR Link fonctionnant sous Android Automotive, ce qui donne accès au planificateur d’itinéraire mais aussi au store d’application de Google pour télécharger directement des applications compatibles avec la conduite sur votre véhicule. On peut donc se passer de l’usage du smartphone via Apple Carplay ou Android Auto.

Côté conduite, cette version s’équipe du régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, d’une caméra de recul, ainsi que du système Multi-Sense offrant plusieurs modes de conduite : Sport, Éco et Personnalisé.

Cette finition est certes plus coûteuse, mais les ajouts sont importants pour les quelque 2 000 euros supplémentaires demandés. La finition Techno rapproche la Renault 5 de celle qui a suscité le coup de cœur pour cette citadine électrique, souvent présentée en finition haut de gamme Iconic Cinq !

Finition Iconic Cinq : celle qui va vous faire chavirer

Comme le veut la coutume lors des présentations et des spots publicitaires, Renault a utilisé la version la plus haut de gamme de sa Renault 5. C’est une technique bien connue : utiliser la version la plus séduisante pour attirer l’attention.

C’est donc la finition Iconic Cinq qui a joué ce rôle et qui est devenue l’égérie de Renault dans de nombreuses publicités. Et il faut reconnaître que cette version a du caractère. La couleur de base au lancement était le Vert Pop ; il s’agit désormais du Noir Étoilé, comme pour les autres finitions, mais cette fois-ci, un jonc de toit rouge est livré de série. De même, un décor sur les portières arborant le chiffre 5 est inclus, tandis que les jantes de 18 pouces diamantées portent le nom de « Chrono ».

Renault R5

L’habitacle est haut en couleur avec une sellerie textile 100 % recyclé gris et jaune. Cette sellerie jaune est clairement un élément distinctif de la Renault 5 ! Autre avantage de cet intérieur : la dotation de série des sièges avant et du volant chauffants. Le combiné d’instrumentation profite également d’un écran plus grand de 10 pouces.

Comme la finition Techno, le conducteur et ses passagers profitent du même système infodivertissement OpenR Link fonctionnant sous Android Auto.

Pour un peu plus de confort, on note la présence d’un rétroviseur intérieur électrochrome avec mode jour/nuit automatique. De plus, l’adaptateur Power to Object (charge bidirectionnelle V2L) est compris de série.

Renault 5 E-Tech // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Cette finition représente ce que Renault propose de mieux au sein du catalogue de la Renault 5, hors série spéciale. Une voiture qui pourrait tout à fait rivaliser avec des citadines premium telles que la Mini Cooper SE. Pour profiter de tous ces équipements supplémentaires, il faut ajouter 2 000 euros au tarif de la version Techno, ce qui porte le prix de la Renault 5 Iconic Cinq à partir de 31 990 euros, en motorisation Autonomie Urbaine de 120 chevaux.

Série spéciale Roland-Garros : la plus chic !

Au sommet de la gamme vient s’inscrire la série spéciale Roland-Garros. Proposer une série spéciale Roland-Garros est une tradition pour chaque constructeur partenaire majeur du tournoi de tennis à la réputation mondiale.

Renault 5 E-Tech Roland Garros // Source : Renault

Cette Renault 5 Roland-Garros se base sur la finition Iconic Cinq. On y retrouve les mêmes équipements, à l’exception du jonc de toit argent, des jantes alliage de 18 pouces « Electro » et de la sellerie spécifique à cette version.

Intérieur Renault 5 Roland-Garros // Source : Renault

L’édition spéciale Roland-Garros est la plus chère des Renault 5, proposée à partir de 36 490 euros. Une différence de prix importante avec le tarif de base de l’Iconic Cinq, qui s’explique par le fait que la Roland-Garros n’est disponible qu’avec la motorisation Autonomie Confort de 150 chevaux, plus coûteuse que la version Autonomie Urbaine de 120 chevaux.

Les options disponibles

Motorisations et finitions : on connaît maintenant les grandes lignes de la gamme de la Renault 5. Mais pour vous permettre d’avoir une voiture plus confortable sans forcément changer de finition, ou une voiture parfaitement adaptée à vos attentes, le constructeur propose quelques options dont voici le détail.

Premièrement, les sièges avant chauffants, vendus à 400 euros pour les finitions Evolution et Techno, ne sont pas inclus de série.

Notons tout de même que pour la finition Techno, Renault parle d’un « Pack Hiver » qui comprend aussi le volant chauffant pour le même prix.

Renault propose également une option « pneus tout-temps ». Nous en étions équipés lors de notre essai de la Renault 5 Autonomie Urbaine. Il s’agit d’une monte de pneumatiques 4 saisons facturée 200 euros en supplément. Elle peut être un bon choix si vous prenez livraison de votre voiture à l’approche de l’hiver, mais deux éléments sont à préciser : Renault ne fournit pas en plus la monte de pneus été d’origine, et ces pneus 4 saisons auront tendance à faire consommer un peu plus d’électricité.

Cette option peut donc être intéressante si vous réceptionnez votre voiture en automne et que l’hiver s’annonce rude dans votre région (pluie, froid). En revanche, si vous habitez dans une zone où la neige est fréquente, cette monte de pneus ne remplacera pas des pneus hiver adaptés.

Pour la finition Techno, on remarque plusieurs options concernant les aides à la conduite. Il y a le Pack Advanced Driving à 1 000 euros. Avec lui, le conducteur profite d’une conduite semi-autonome grâce à l’Active Driver Assist (gestion du trafic et maintien dans la voie), d’un régulateur de vitesse intelligent capable d’adapter la vitesse en courbe, ainsi que d’un Pack Parking avec aides avant, arrière, latérales et stationnement mains libres.

Côté sécurité, il embarque également l’avertisseur d’angle mort, la détection arrière avec correction de trajectoire, le freinage d’urgence en marche arrière et une fonction de sortie sécurisée des occupants.

Pour 400 euros, il est possible d’équiper la voiture seulement du Pack Parking, avec aides au stationnement avant, arrière et latérales, mais surtout le stationnement mains libres. L’ajout de capteurs tout autour du véhicule peut représenter un confort appréciable, mais la fonction de stationnement automatique est souvent perçue comme un gadget peu utilisé.

Pour être clair : en sélectionnant le Pack Advanced Driving, plus les sièges et le volant chauffants, il faut ajouter 1 400 euros à la Renault 5 Techno. Cela laisse seulement 600 euros d’écart avec une Iconic Cinq, qui intègre ces équipements et d’autres éléments spécifiques. On pense donc qu’il est plus logique de partir directement sur la finition Iconic Cinq.

En revanche, les finitions Techno et Iconic Cinq proposent la même option de système audio Harman Kardon à 600 euros. Elle ne s’impose pas comme une option indispensable, car la sensibilité à la qualité sonore varie d’une personne à l’autre. Si vous avez l’âme mélomane, alors oui, il faut au moins y penser et l’essayer avant l’achat. Sinon, vous pourrez facilement vous en passer.

Renault propose aussi une multitude de petits accessoires pour personnaliser votre Renault 5 : design du sélecteur de vitesse, stickers sur les portières, couvercles du rangement central ou encore tapis de sol. Ces équipements n’ont d’autre but que de rendre votre voiture la plus personnelle possible. On ne peut donc vous conseiller un choix en particulier, ce serait comme vous recommander une couleur de rideaux pour votre maison.

En revanche, parmi les accessoires, celui qui nous semble intéressant est la borne Mobilize Powerbox Verso, qui permet de charger votre voiture, mais aussi d’utiliser l’électricité stockée dans la batterie pour alimenter votre domicile. Le forfait borne et installation est actuellement vendu 599 euros par Renault.

Pour aller plus loin

Pourquoi la fonction V2G de la R5 électrique est plus révolutionnaire qu’on ne le pense pour les prix de l’électricité

Une fois en fonctionnement, le système promet des économies sur votre facture d’électricité. La borne intelligente peut, par exemple, charger la voiture pendant les périodes à tarif avantageux, puis restituer cette énergie aux moments de forte consommation, lorsque le prix de l’électricité est le plus élevé. Avoir une Renault 5 et ne pas profiter des fonctions Vehicle-to-Load et Vehicle-to-Grid (V2L et V2G), pourtant incluse de série, serait dommage. Il vous faut donc cette borne.

Conclusion : nos choix pour la Renault 5

Maintenant que tous les aspects du catalogue de la Renault 5 sont connus, il est temps de vous donner nos recommandations pour cette citadine néo-rétro.

Premièrement, on vous recommande d’éviter la version 95 chevaux lorsqu’elle sera disponible. Certes, elle est la moins chère, mais l’absence de charge rapide va limiter l’utilisation de la voiture à de courts trajets en ville. Et lorsque son prix débute à 25 000 euros, cela devient difficilement envisageable, surtout que les Fiat Grande Panda et Citroën ë-C3 sont moins chères, plus puissantes, avec autant d’autonomie et une charge à 100 kW de série.

Pour les conducteurs majoritairement urbains, le bon choix est la version Autonomie Urbaine 120 chevaux. La présence de la charge rapide est un atout qui augmente la polyvalence de la voiture. Concernant le choix de la finition, si le budget est serré, la finition Evolution a déjà tout ce qu’il faut pour être confortable au quotidien, en n’oubliant pas d’y ajouter les sièges chauffants. Mais pour avoir une voiture un peu plus séduisante, la version Techno est également un bon choix.

Enfin, si vous avez besoin d’une autonomie plus importante, il faut opter pour l’Autonomie Confort et son moteur de 150 chevaux. Son autonomie WLTP de 410 km permet d’envisager sans trop de soucis des trajets autoroutiers et la charge à 100 kW permet de ne pas s’arrêter trop longtemps. Côté finition à associer, deux choix s’offrent à vous : Techno ou Iconic Cinq. La Techno est déjà séduisante, mais si vous voulez profiter à 100 % des technologies proposées par Renault, il faut alors choisir l’Iconic Cinq. Mais dans ce cas, le prix de la Renault 5 grimpe à 35 490 euros avant déduction du bonus écologique.