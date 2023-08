Quelle est la meilleure voiture Tesla à choisir en 2023 ?

Si la marque Tesla vous attire mais que vous avez du mal à vous y retrouver entre les différentes versions disponibles, ce guide est fait pour vous. Découvrez les différents véhicules de la gamme pour y voir plus clair et déterminer celui qui sera le plus adapté à vos besoins.

TOP 3 des meilleures voitures électriques Tesla

Rapidement devenu incontournable dans le monde des voitures électriques, le constructeur automobile américain Tesla propose aujourd’hui différents modèles, allant de la berline compacte Model 3 au luxueux et imposant SUV Model X. Alors parmi les différentes Tesla vendues en France, laquelle est faite pour vous ? Lors de sa dernière conférence, le constructeur américain a dévoilé ses projets pour l’avenir.

Vous voulez une vision plus large de ce qui se fait en voitures électriques ? Tesla a tout juste annoncé une baisse de prix sur l'ensemble de son catalogue.

Si une catégorie de véhicules électriques vous intéresse particulièrement, vous pouvez vous tourner vers nos autres guides d'achat :

Tesla Model 3 Propulsion (2022) La moins chère des Tesla

La Tesla Model 3 est sans aucun doute la berline compacte électrique par excellence, et ses excellents chiffres de vente depuis sa sortie en 2019 en Europe peuvent en témoigner. Elle a même été la voiture électrique la plus vendue en France en 2021, sans aucun doute grâce à l’excellent rapport prix/prestations offert pas sa version d’entrée de gamme : la Tesla Model 3 Propulsion.

Avec sa batterie de 60 kWh et son autonomie en cycle WLTP avoisinant les 500 kilomètres, la Tesla Model 3 Propulsion a de nombreux atouts à faire valoir, et peut sans aucun problème devenir le véhicule principal du foyer. Les performances ne sont pas en reste, avec un 0 à 100 km/h abattus en 6,1 secondes, et la sensation de conduite est très sportive.

Toutefois, il existe deux autres versions de Tesla Model 3 qui offrent encore plus d’autonomie (plus de 600 kilomètres), et des performances significativement meilleures (0 à 100 km/h en 4,4 ou 3,3 secondes). Il s’agit des versions à Transmission intégrale Dual Motor, qui sont la Model 3 Grande Autonomie et la Model 3 Performance.

Nous avons un comparatif disponible entre les versions Performance et Propulsion

Tesla Model 3 (2021) Pour les amoureux de conduite sportive

Dimensions (L x l x h) : 4 694 mm x 1 849 mm x 1 443 mm

: 4 694 mm x 1 849 mm x 1 443 mm Coffre : 561 Litres à l’arrière et 88 Litres à l’avant

: 561 Litres à l’arrière et 88 Litres à l’avant Capacité de batterie : 60 à 78 kWh

: 60 à 78 kWh Autonomie WLTP : 491 à 626 kilomètres

Tesla Model 3 // Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Source : Anthony Wonner – Frandroid Tesla Model 3 // Source : Frandroid Tesla Model 3 // Source : Frandroid Le frunk (le coffre avant) sur une Model 3 de 2021

Tesla Model Y Grande Autonomie (2021) Le bon investissement pour une Tesla

Disponible en France depuis l’automne 2021, la Tesla Model Y s’est rapidement imposée comme le SUV électrique par excellence. Elle combine en effet l’habitabilité d’un gros véhicule avec la possibilité de faire de grands trajets sans inquiétude grâce au réseau de Superchargeurs de Tesla.

Avec son coffre arrière de 854 litres, elle corrige l’un des défauts de sa petite sœur la Model 3, à l’aide d’une ouverture gigantesque du hayon permettant de charger des bagages pour toute une famille, sans aucune difficulté. Le modèle d’entrée de gamme affiche une autonomie dépassant les 500 kilomètres, et une accélération de sportive : le 0 à 100 km/h est annoncé en 5 secondes.

Pour ceux qui souhaitent encore plus de puissance, la version Performance de la Tesla Model Y, fabriquée à l’usine de Berlin, est également proposée. Le 0 à 100 km/h est abattu en 3,7 secondes, lorsque la vitesse de pointe touche les 250 km/h. Cette version est un peu plus basse que la version Grande Autonomie. Sinon, vous pouvez aussi opter pour la Tesla Model Y Propulsion disponible au prix de 45 990 euros et donc éligible au bonus écologique de 5000 euros.

Pour en apprendre davantage sur la Tesla Model Y

Dimensions (L x l x h) : 4 751 mm x 1 921 mm x 1 624 mm

: 4 751 mm x 1 921 mm x 1 624 mm Coffre : 854 Litres à l’arrière et 117 Litres à l’avant

: 854 Litres à l’arrière et 117 Litres à l’avant Capacité de batterie : 78 kWh

: 78 kWh Autonomie WLTP : 514 à 565 kilomètres

Tesla Model Y Performance (2022) La meilleure des Tesla disponibles

Si vous avez un budget un peu plus conséquent, la version « Performance » est la plus intéressante des Tesla. Il s’agit d’un SUV électrique aux lignes sportives qui rappelle les autres voitures électriques Tesla. En termes d’habitabilité, la Model Y offre un coffre de 854 litres, mais surtout beaucoup de place dans la voiture. C’est le véhicule idéal pour la famille.

Comme toujours, les technologies embarquées chez Tesla sont à la pointe du marché. Malgré l’absence d’Android Auto et d’Apple Car Play, le système intégré est performant pour la conduite. Avec l’application mobile Tesla disponible, vous avez un supplément de fonctionnalités utiles comme la gestion de la voiture.

Au niveau de la conduite, la Model Y reste une voiture sportive grâce à d’excellentes performances. Elle abat le 0 à 100 km/h en 3,7 secondes et affiche une vitesse de pointe à 250 km/h. L’autonomie mesurée lors de notre essai permet d’atteindre environ les 410 kilomètres. La consommation est plutôt raisonnable, mais surtout le planificateur de trajets permet de mettre en place de s’organiser au mieux.

En termes de tarif, la Tesla Model Y Performance débute à partir de 59 990 euros. Si vous souhaitez un équipement complet, vous allez être obligé d'alourdir la facture.

Dimensions (L x l x h) : 4 751 mm x 2 129 mm x 1 624 mm

: 4 751 mm x 2 129 mm x 1 624 mm Coffre : 854 Litres à l’arrière et 117 Litres à l’avant

: 854 Litres à l’arrière et 117 Litres à l’avant Capacité de batterie : 78 kWh

: 78 kWh Autonomie WLTP : 514 à 565 kilomètres

Les nouvelles venues du catalogue Tesla

Le catalogue des voitures Tesla ne se limite pas aux modèles présentés ci-dessus. En effet, le constructeur automobile américain dispose de quelques modèles supplémentaires qui jusqu’alors n’étaient pas livrés en France. Les Model S et Model X arrivent dans l’Hexagone et sont déjà disponibles sur le site de Tesla.

Tesla Model S Plaid (2022) La berline luxueuse

Annoncée en grande pompe à la fin de l’année 2020, la nouvelle Tesla Model S est enfin arrivée en Europe et Frandroid a pu la tester. Archétype de la berline électrique de luxe, elle offre un haut niveau de prestations et comme c’est toujours le cas avec Tesla, d’excellentes performances.

Dans sa version la plus haut de gamme, baptisée Plaid, la Tesla Model S abat le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes et affiche une vitesse de pointe de 322 km/h. Pensée pour offrir ce qu’il y a de mieux en termes de performances, la Tesla Model S n’a pas non plus oublié le confort des occupants pour autant. Les sièges avant sont chauffants et ventilés, l’insonorisation est au niveau de ce qu’il se fait de mieux et les suspensions sont pilotées pour offrir une tranquillité à bord qui est parmi les meilleures du marché.

Enfin, un volant au format « Yoke » est désormais présent sur les Tesla Model S, remplaçant un traditionnel volant rond. Il faudra nécessairement un temps d'adaptation pour appréhender cette nouvelle forme d'instrument de conduite, mais Tesla semble sûr que la clientèle préfèrera ce format. La Model S Plaid est affichée à 128 990 euros.

Dimensions (L x l x h) : 5 021 mm x 1 987 mm x 1 431 mm

: 5 021 mm x 1 987 mm x 1 431 mm Coffre : 709 Litres à l’arrière et 89 Litres à l’avant

: 709 Litres à l’arrière et 89 Litres à l’avant Capacité de batterie : 100 kWh

: 100 kWh Autonomie WLTP : 637 kilomètres (estimés)

Tesla Model X (2021) Le SUV XXL

La Tesla Model X est le modèle le plus imposant, le plus luxueux et bien entendu le plus onéreux du constructeur. Il regroupe l’ensemble des qualités de la Tesla Model S en termes de confort, et propose un espace à bord encore plus important. Proposée en version 5, 6 ou 7 places, la Tesla Model X est adaptée aux familles qui souhaitent voyager dans un grand niveau de confort.

Si l’intérieur est similaire à celui de la Tesla Model S à l’avant, il faut souligner que la sensation d’espace à bord est bien différente, notamment grâce à un pare-brise qui se prolonge jusqu’à l’arrière des passagers avant. Pour les occupants de la seconde et troisième rangée, un écran disponible entre les deux sièges avant leur permet de contrôler la climatisation, les sièges chauffants et le système d’infodivertissement. L’assistance à la conduite offre aussi d’excellentes prestations sur la route.

Notons enfin que Tesla a souhaité frapper fort avec sa Tesla Model X, en offrant à la fois des performances décoiffantes (plus de 1 000 chevaux sont développés) et des gadgets à la pelle (les portes arrière papillon, ou encore les portes à l'avant à fermeture motorisée). Elle est affichée au prix de 111 990 euros.

Dimensions (L x l x h) : 5 057 mm x 1 999 mm x 1 680 mm

: 5 057 mm x 1 999 mm x 1 680 mm Coffre : 1 050 Litres à l’arrière et 183 Litres à l’avant

: 1 050 Litres à l’arrière et 183 Litres à l’avant Capacité de batterie : 100 kWh

: 100 kWh Autonomie WLTP : 536 kilomètres (estimés)

La Tesla Model X Plaid a des performances de Supercar Les Tesla Model S et Model X en version 2022 // Source : Tesla

Quelle voiture électrique Tesla choisir ?

Quels modèles peuvent être commandés aujourd’hui en France ?

Les premiers véhicules qui étaient disponibles à la commande furent les Tesla Model 3 et Tesla Model Y. Si les versions américaines des Tesla Model S et Model X ont pris leur temps pour franchir l’Atlantique, elles sont désormais aussi disponibles à l’achat en France.

L’autopilot amélioré et la capacité de conduite entièrement autonome

Sur le configurateur en ligne de Tesla, deux options d’assistance à la conduite sont disponibles : l’Autopilot amélioré et la Capacité de conduite entièrement autonome. De série, l’Autopilot de Tesla associe un maintien actif dans la voie à un régulateur de vitesse adaptatif, vous permettant de n’avoir qu’à superviser la conduite.

Les deux options du configurateur permettent d’aller un peu plus loin que cela, moyennant finance. L’Autopilot amélioré ajoute la possibilité d’effectuer des changements de voie de manière automatisée (vous n’aurez qu’à enclencher le clignotant), et également la fonctionnalité de « Sortie Auto », qui vous propose d’avancer ou de reculer votre voiture depuis l’application mobile Tesla.

La Capacité de conduite entièrement autonome, de son côté, reprend tout cela et ajoute la reconnaissance et la réaction aux panneaux Stop et aux feux tricolores. Dans l’état actuel du logiciel, il n’est pas nécessaire de cocher ces options à la commande, vous pourrez toujours les acheter après réception sans surcoût, directement depuis l’écran de la Tesla ou via l’application Tesla.

Qu’est-ce qui est de série sur les Tesla ?

Presque toutes les options sont de série sur les Tesla. On peut ainsi trouver un système audio haut de gamme, des sièges chauffants, un toit vitré et teinté, l’Autopilot basique avec maintien de trajectoire et le régulateur de vitesse adaptatif, le large écran avec Wi-Fi, les sièges avant électriques, le volant chauffant, rétroviseurs latéraux chauffants et rabattables automatiquement, la pompe à chaleur… Notez cependant que certaines options diffèrent entre les versions Propulsion, Grande Autonomie et Performance.

Attention toutefois, avec les coûts engendrés, Tesla cherche à supprimer quelques options. Dès 2030, les voitures ne planifieront plus automatiquement vos trajets et il sera nécessaire de souscrire à une option pour en profiter.

Comment bien choisir ses options sur le configurateur ?

Il y a très peu d’options sur le configurateur en ligne de Tesla : coloris extérieur, intérieur, roues, et les assistances à la conduite. Il convient de garder un œil sur le prix final à payer, car avec les différents bonus écologiques, l’effet de seuil peut être rapidement présent.

Comme expliqué plus haut, de série, l’ensemble de la gamme est très bien lotie : outre l’Autopilot, les sièges chauffants et électriques à mémoire de profil pour le conducteur, la charge par induction pour les smartphones, et le toit panoramique sont notamment inclus.

Passé le mois suivant la livraison, notez qu’il vous faudra débourser 9,99 euros par mois pour profiter de la connectivité premium, qui permet notamment d’avoir la vue satellite de la navigation, ou encore de regarder Netflix ou YouTube via les données cellulaires (ce n’est disponible qu’en Wi-Fi le cas échéant).

Quels sont les accessoires inclus ?

En France, Tesla fournit depuis toujours deux câbles à la livraison : un câble Type 2 pour charger sur les bornes publiques ou sur une Wallbox, et un câble de recharge domestique pour se brancher sur une prise de courant classique. Depuis quelque temps, aux États-Unis, le câble de recharge domestique n’est plus fourni. Il se peut que le constructeur décide prochainement de ne plus l’inclure en France également.

Qu’est-ce que le réseau de Superchargeurs ?

Le réseau de Superchargeurs Tesla est toujours en pleine expansion, et il est souvent considéré comme un atout de taille face à la concurrence. Pour en apprendre plus sur l’un des gros avantages de Tesla, notre dossier dédié est là pour vous. Concernant la planification des trajets, nous avons également un guide spécifique aux Tesla.

Les tarifs neufs, d’occasion et les remises

Contrairement à de nombreux constructeurs automobiles, Tesla ne pratique pas de remises en concession. Les tarifs affichés sur le site internet sont les tarifs qu’il y aura à payer pour tous les clients. Vous aurez accès aux mêmes tarifs si vous passez directement par des vendeurs en concession.

Notez que le marché de l'occasion se porte bien, et que les Tesla n'ont pour le moment pas de difficultés à être revendues correctement.

Comment fonctionne la garantie chez Tesla ?

La garantie du groupe motopropulseur est de 8 ans, ou environ 190 000 kilomètres (160 000 kilomètres pour la Tesla Model 3 Propulsion). Durant cette période, si vous avez un incident grave au niveau de la batterie ou des moteurs, cela sera pris en charge intégralement. La dégradation de la batterie, si elle dépasse 30 %, sera elle aussi prise en charge. Concernant le reste du véhicule, la garantie est de 4 ans ou 80 000 kilomètres.

Le logiciel, la pièce maîtresse de Tesla

Une application compagnon est disponible avec toutes les Tesla, qui permet de profiter au mieux de ce véhicule connecté. N’hésitez pas à aller consulter notre guide pour mieux cerner toutes ses fonctionnalités. Notez bien que Tesla développe le logiciel qui équipe ses véhicules, et il n’y a pas de possibilité d’utiliser Android Auto ou Apple Carplay par exemple.

Tesla propose une application très complète qui permet de gérer sa voiture à distance, on y trouve de nombreuses fonctions dont : le déverrouillage, le démarrage, le lancement des mises à jour OTA, l’activation du mode Sentinelle (surveillance à distance) ou du mode Chien (pour laisser temporairement vos chiens dans votre voiture), le préchauffage ou la mise en place de la climatisation, la géolocalisation du véhicule, etc.

