C’est officiel : les Tesla Model S et Model X Plaid arrivent en France et leurs tarifs salés avec

Fin du suspense pour beaucoup : les Tesla Model S et Model X Plaid vont être livrées en France dès cette année ! L'occasion de faire le point sur les tarifs et les caractéristiques de ces deux bolides électriques.

Nous vous en avions parlé tout début août, et c’est désormais confirmé par Tesla : les nouvelles Model S et Model X Plaid arriveront cette année en France et leurs tarifs sont connus. Cela met donc fin à près de 30 mois sans livraison des vaisseaux-amiraux de la firme d’Elon Musk dans l’Hexagone, pour le plus grand plaisir des personne ayant réservées leur bolide, qui n’avaient d’autres choix que de se montrer patient.

Les premières livraisons en toute fin d’année en France

Les supercars électriques que sont les Tesla Model S et Model X Plaid vont bel et bien arriver en France dès 2022, nous a confirmé Tesla. Le site internet du constructeur a été mis à jour en précisant les tarifs et caractéristiques des véhicules.

La berline électrique, la Tesla Model S, est proposée à 138 990 euros dans sa version Plaid, pour une livraison entre décembre 2022 et février 2023. Dotée de trois moteurs surpuissants (deux à l’arrière, un à l’avant), elle développe 1 020 chevaux pour abattre le 0 à 100 km/h en 2,1 secondes seulement.

Son autonomie WLTP estimée est de 600 kilomètres et cette estimation sera sans doute affinée lors de son homologation d’ici la fin de l’année en cours.

Le SUV premium de la marque, la Tesla Model X, est elle aussi annoncée pour la fin d’année en cours ou le début d’année prochaine, avec un tarif débutant à 141 990 euros pour la version Plaid. Tout comme sa petite sœur la Model S Plaid, la Model X Plaid embarque trois moteurs, développe 1 020 chevaux, mais a des performances moins décoiffantes mais tout de même impressionnantes.

Le 0 à 100 km/h est annoncé en 2,6 secondes et sa vitesse de pointe est quant à elle affichée à 262 km/h, soit 60 km/h de moins que la Tesla Model S Plaid. En terme d’autonomie WLTP, elle est pour le moment estimée à 528 kilomètres pour la Tesla Model X Plaid.

Nous avions récemment récapitulé ce que l’on savait des Tesla Model S et Model X version 2022 en Europe, mais leur arrivée confirmée va nous permettre de lever le doute sur les derniers détails. Pour les versions moins performantes, il faudra s’armer de plus patience cependant, Tesla ayant annoncé que seules les modèles Plaid seront livrés cette année.

Nous ne manquerons pas de vous les faire découvrir dès leur arrivée en France, comme ce fut le cas pour la Tesla Model Y et la Tesla Model 3 Propulsion.

