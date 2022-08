Tesla Model S Plaid : après des années de retard, elle arrive enfin en Europe

Les premiers clients de Tesla Model S européennes vont pouvoir se réjouir : les livraisons approchent. En effet, certains futurs acquéreurs ont reçu une mise à jour de la part de Tesla les invitant à se préparer à la livraison.

Annoncée depuis janvier 2021, la Tesla Model S Plaid est attendue de pied ferme par de nombreux européens, mais la firme d’Elon Musk n’avait donné aucune précision quant à la date de livraison. Plus de 18 mois plus tard, le bout du tunnel serait plus proche que jamais, si l’on en croit les dernières informations disponibles.

Une livraison imminente

L’information a été relayée sur Twitter par plusieurs comptes, notamment un Suédois qui annonce que les livraisons commenceront dès ce week-end du 6 août 2022. Le compte Tesla d’une de ses connaissances a été mis à jour, l’invitant à se préparer à prendre livraison — et régler le solde de la commande — dès à présent.

Pour rappel, les Tesla Model S Plaid ne sont pour le moment disponibles qu’aux États-Unis depuis le mois de juin 2021, où les premières livraisons ont eu lieu. Plus d’une année après, et sans la moindre information de la part de la firme texane depuis, cette nouvelle arrive de manière inespérée pour celles et ceux qui étaient en attente de leur bolide électrique.

Nous avions rappelé dans un dossier dédié tout ce que l’on savait jusqu’à présent des Tesla Model S et Model X 2022 européennes, et nul doute que nous en apprendrons encore plus lorsque les premiers modèles seront arrivés entre les mains des clients. Les spécificités techniques elles, font tourner la tête : 0 à 100 km/h abattu en 2,1 secondes, plus de 1 000 chevaux, une autonomie WLTP de 637 kilomètres et une vitesse de pointe de 322 km/h.

Une nouvelle Tesla venant des USA

L’usine de Fremont en Californie reste la seule à fabriquer les Tesla Model S et Model X, lorsque Gigafactory de Shanghai et Berlin s’occupent uniquement des Tesla Model Y et Model 3. Ainsi, il devrait y avoir au troisième trimestre 2022 quelques exportations de Tesla américaines vers l’Europe, chose inédite depuis de longs mois.

Si cela se confirme et que les premières livraisons de Tesla Model S Plaid arrivent avant le mois de septembre, cela mettra fin à un cycle d’un peu plus de deux ans sans la moindre Tesla Model S neuve vendue en Europe. Pour le moment, nous n’avons pas eu de confirmation de la part d’un client français que la livraison était imminente, mais espérons que ce soit le cas prochainement.

