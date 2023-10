Vélos électriques Cowboy : modèles, équipements… tout comprendre au catalogue

Le catalogue de vélos électriques Cowboy comprend, depuis 2023, pas moins de neuf configurations possibles. Voici notre guide explicatif complet pour mieux le comprendre.

Cowboy est une marque encore très jeune, comparée à d’autres acteurs du vélo électrique. Née en 2017, elle propose des VAE haut de gamme, urbains, au design épuré et connectés via une application. Ce sont les équivalents d’une Tesla pour le vélo, inspirés par les hollandais Vanmoof.

Au fil des années, son offre s’est étoffée, a évolué et a même changé de nom en juillet 2023 pour mieux structurer le catalogue. Terminés les modèles numérotés, place à une nomenclature plus compréhensible avec le Classic, ST Cruiser et Cruiser. À cela, trois configurations se sont invitées à la fête (Core, Core Connect ou Performance).

Ce guide explicatif vise à vous éclairer et vous orienter dans votre choix, ainsi qu’à mieux comprendre le catalogue de Cowboy selon vos envies et vos besoins. Si vous êtes à la recherche d’un vélo électrique reconditionné, rendez-vous sur notre sélection dédiée.

Cowboy Classic (2023) Le sportif

Ce Cowboy Classic est le vélo original de la marque, celui qui a perduré depuis la première génération de 2018. Son évolution est le Cowboy 2 (2019) avec le début des exportations hors Belgique, puis le Cowboy 3 amenant un ST en 2020, et le plus coupleux Cowboy 4 (45 Nm vs 30 Nm) avec son nouveau duo potence-guidon en 2021.

Avec son style épuré intégrant les câbles – même de freins – et ne faisant apparaître aucune soudure, le Cowboy 4 original est un bel objet design. Ici, dans sa version rebaptisée Classic, c’est le plus typé sportif de par son cadre fermé, qui vous pousse à adopter une position dite active, portée vers l’avant.

Ce modèle cible les puristes du vélo aimant une conduite dynamique et faisant fi de leur confort. On reconnaît le Cowboy Classic des Cruiser par son guidon étroit et droit, sa potence basse et sa selle ferme.

Cowboy ST Cruiser (2023) Le plus accessible des VAE Cowboy

Cadre haut, guidon court et selle ferme, le Classic n’est pas un vélo électrique pour tout le monde. Cependant, le Cowboy 3 de 2020 a été lancé avec une seconde version, le « ST », également décliné sur le Cowboy 4. Naissait donc le Cowboy 4 ST, depuis devenu le Cowboy ST Cruiser.

Signifiant « Step Through », cette variante, dont le cadre n’a pas de barre supérieure, plaît à toutes sortes de profils. Facilitant l’enjambement, il est aussi beaucoup plus confortable avec une selle plus rembourrée et plus large, une position de conduite plus droite grâce à la potence haute et un guidon courbé. Il partage cela avec le Cruiser, mais le Cowboy ST Cruiser est le seul à disposer d’un cadre ouvert.

Cowboy Cruiser (2023) Le bon compromis

Pour ceux qui ne sont pas fans de la position très penchée du Classic, Cowboy a introduit le Cruiser en juillet 2023. Oui, son cadre est identique tout comme ses roues, ses garde-boue, son moteur et sa transmission. Ce qui change, c’est le confort, afin de proposer le même vélo, mais utilisable par les moins sportifs d’entre vous.

Pour cela, le vélo électrique belge adopte le guidon plus courbé et plus large du ST Cruiser, monté sur une potence rehaussée. Conséquence, les bras sont plus hauts et le cycliste roule avec une position plus droite.

La selle, très ferme sur le Classic, est ici plus rembourrée et donc plus confortable, acceptant aussi plus de poids (car le corps repose davantage dessus). Ainsi, le Cowboy Cruiser est une version plus confort, adapté aux trajets du quotidien, sans pour autant sacrifier le style du cadre haut du Classic.

Core : une configuration plus simple et moins chère

Avant l’été 2023, il suffisait de simplement choisir son modèle Cowboy. Aujourd’hui, il faut désormais le configurer.

Cowboy a apporté trois déclinaisons pour chacun de ses vélos électriques : Core, Core Connect et Performance. Pour être précis, le Performance correspond au Cowboy d’origine, tandis que le Core repose sur un équipement dépouillé et des fonctions logicielles plus limitées.

Ils partagent néanmoins de nombreux éléments : le moteur arrière de 45 Nm, la batterie amovible de 360 Wh offrant environ 60 km d’autonomie, le cadre, le pédalier, la selle, les roues de 27,5 pouces, des pneus de 47 mm de large, l’éclairage intégré, les garde-boue et la béquille.

Le Cowboy Core est l’entrée de gamme : il comprend une transmission par chaîne, contrairement à la courroie en carbone du Cowboy Performance. Une solution moins chère, mais aussi plus lourde, plus salissante (graisse), nécessitant plus d’entretien et avec une durée de vie inférieure. Par contre, aucun dérailleur n’est de la partie : le Core conserve une transmission monovitesse comme avec la courroie.

Si le moteur est le même pour tous les vélos électriques, le Cowboy Core s’affranchit de la fonction AdaptivePower du Performance. Apparue au printemps 2023, elle permet de niveler l’effort, que ce soit en montée ou en cas de vent par exemple. Le chargeur de batterie est aussi moins rapide (3 ampères contre 4) soit 3h20 pour un plein d’énergie, contre 2h40.

Performance : la version la plus connectée et complète

La potence du Performance est légèrement différente à celle du Core. Sur ce dernier, aucune charge par induction n’est proposée. A contrario du modèle Performance, qui peut ainsi recharger votre smartphone depuis le support Quadlock durant un trajet.

Autre différence fondamentale : le Performance hérite de tout l’univers connecté de la marque. Si le Core peut utiliser le compteur, la fonction GPS « Find my Bike », la partie Social Fitness ou encore Google Maps, le Performance ajoute de multiples autres fonctions :

Les trajets Google Maps « Clean air » en fonction de la circulation ou de la qualité de l’air ;

Les alertes prédictives, dont les carrefours dangereux, la qualité d’air changeante ou la batterie ;

Le « Share My Ride » pour partager votre position à un proche ;

La détection de chute avec l’envoi d’une notifications à vos proches ;

L’analyse des trajets avec les vitesses, durées, puissance moteur/humain, en fonction du lieu ;

Compatibilité Apple Watch, via l’applications Health ainsi que Strava ;

Le fameux Adaptative Power.

Afin de profiter de toutes les fonctions susmentionnées sans acheter la version Performance, mais en gardant l’itération Core, un pack « Connect » à 300 euros est disponible en option. On peut donc ici parler de version Core Connect.

Enfin, sachez que le choix du coloris n’est possible que sur le Performance (argile, figue, lavande, et sable), le Core n’existant qu’en noir, même avec un pack Connect.

Les prix des Cowboy Classic et Cruiser, en Core ou Performance

Les versions Classic, Cruiser et ST Cruiser sont toutes au même tarif de 2490 euros. Les vélos électriques varient donc en fonction des déclinaisons Core, Core Connect et Performance. Le Cowboy Core débute à 2 490 euros, le pack Core Connect monte à 2 790 euros, tandis que le Performance est à 3 290 euros. La hausse du prix de la plus huppée des variantes est intervenue au 1er août 2023 (+ 300 euros). Autant vous le dire d’emblée, il n’y a aucun modèle Cowboy susceptible d’entrer dans notre sélection des meilleurs vélos électriques à moins de 1000 euros.

Voici un résumé des prix des Cowboy Classic, ST Cruiser et Cruiser selon leur configuration :

Core : 2 490 euros ;

Core Connect : 2 790 euros ;

Performance : 3 290 euros.

Il est possible d’ajouter des options, comme le porte-bagages arrière (27 kg de charge) à 49 euros et l’adaptateur de remorque à 20 euros. D’autres produits sont disponibles et peuvent être commandés après votre rachat : siège enfant, antivol, casque, pompe ou kit de nettoyage.

Enfin, sachez que la commande d’un Cowboy est uniquement possible via le site officiel. Deux boutiques à Paris (l’officielle) et Lille permettent de l’essayer avant un achat (mais pas de l’acheter sur place). La marque a par ailleurs annoncé qu’un réseau de revendeurs allait progressivement se mettre en place partout en France, pour des essais et la gestion du SAV (Strasbourg, Lyon, Lille, Marseille).

Quel vélo électrique Cowboy choisir ?

Où est fabriqué le vélo Cowboy ?

À l’origine, la start-up belge Cowboy fait fabriquer le cadre de ses vélos électriques en Chine. Ensuite, l’ensemble est assemblé en Europe tandis que l’électronique est réalisée en Belgique. Comme évoqué plus haut, la distribution se fait uniquement en ligne.

