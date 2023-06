Google Maps débarque dans votre Cowboy : la grosse nouveauté qui change tout

Cowboy troque son propre service de navigation avec celui de Google Maps. Dorénavant, les utilisateurs d’un vélo électrique Cowboy vont pouvoir s’appuyer sur les itinéraires proposés par Maps, directement depuis l’application de l’entreprise belge.

Jusque-là, l’application de Cowboy proposait son propre service de navigation au moment de configurer un itinéraire d’un point A à un point B. Certains et certaines pouvaient peut-être voir cela d’un mauvais œil, et préféraient peut-être utiliser Google Maps ou Apple Plans, par pure habitude.

Cette époque est désormais révolue, puisque Cowboy met un terme à sa propre solution pour intégrer celle de Google, Maps. C’est ici un beau pas en avant : ce service est considéré comme fiable, ergonomique, pratique et est connu de tous. Cela apporte un côté rassurant à l’expérience.

Selon Tanguy Goretti, cofondateur et CTO de l’entreprise, « l’amélioration de la navigation était la mise à jour la plus demandée par la communauté Cowboy », a-t-il expliqué à l’événement Micromobility Europe, à Amsterdam – via The Verge.

Fusionner le meilleur des deux mondes

Toujours selon l’intéressé, 45 % des utilisateurs et utilisatrices Cowboy utiliseraient l’application pendant leur trajet en vélo électrique, en plaçant leur téléphone sur le support Quadlock directement intégré au guidon. Attention : il s’agit uniquement des Cowboy 4, la génération de VAE qui ont eu droit à cette nouveauté matérielle. Sur les anciennes versions, il est nécessaire d’installer votre propre support pour profiter d’un GPS sous vos yeux.

L’arrivée de Google Maps ne se fait pas au détriment des autres informations de conduite fournies par Cowboy. Avant chaque trajet, l’application vous précise encore et toujours la qualité de l’air de votre trajet, l’heure d’arrivée ou encore le pourcentage de batterie qu’il vous restera une fois votre destination atteinte.

Là où Cowboy fait fort, c’est qu’il parvient à parfaitement fusionner l’interface cartographique de Google Maps à la sienne, en conservant l’ensemble des informations utiles à connaître durant votre trajet (vitesse actuelle, autonomie, temps restant, calories brûlées).

Tout aussi intéressant : vous profitez ici des différents itinéraires proposés par Google Maps. Soit le plus rapide, soit celui avec le moins de virages. Bref, tous les avantages du service de Google ont été combinés avec les forces de l’application Cowboy.

Ce n’est que le début

Tanguy Goretti et ses équipes ne comptent pas s’arrêter là : tout ceci ne serait que le premier jalon de la collaboration entre Cowboy et Google. D’autres nouveautés logicielles devraient voir le jour à l’automne 2023.

D’ici là, les Cowboy 4 et 4 ST vont subir une hausse de prix en août, a-t-on récemment appris, sans que l’on connaisse pour le moment le montant exact. Cowboy va aussi entrer dans une toute nouvelle phase opérationnelle importante, puisque la marque va s’appuyer sur un réseau de 300 partenaires, dans 60 pays d’Europe, pour vendre, faire réparer et gérer le service après-vente de sa flotte.

