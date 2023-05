Cowboy justifie une nouvelle hausse de prix de ses vélos électriques par un service premium

Cowboy, le fabricant belge de vélos à assistance électrique (VAE) connectés, annonce une augmentation de prix pour ses modèles phares, les VAE C4 et C4 ST.

Le fabricant belge de vélos à assistance électrique (VAE) connectés Cowboy, renommé pour ses designs épurés et son intégration à la Apple, vient d’annoncer une hausse de prix sur ses modèles phares. Cette annonce survient à la suite d’une série de promotions conséquentes lors du dernier Black Friday sur leur ancienne gamme.

C’est par un message de l’entreprise elle-même que les utilisateurs de la marque ont été informés de la nouvelle : à partir de la fin août, les prix des VAE C4 et C4 ST augmenteront.

Avec l’annonce de l’augmentation des prix, il sera intéressant de voir comment les adeptes de la marque réagiront. Cowboy est reconnu pour ses vélos élégants et minimalistes, avec un équilibre entre esthétique et technologie. Si le prix est un facteur important pour les consommateurs, la qualité et le service restent également des critères essentiels. C’est sur ces derniers que Cowboy mise pour continuer à séduire et fidéliser sa clientèle, malgré l’augmentation de ses prix.

Au cours des six derniers mois, nous avons apporté des changements significatifs à notre chaîne d’approvisionnement en augmentant le nombre de nos fournisseurs en Europe, ce qui se traduit par des délais de livraison plus courts pour les clients et présente également l’avantage de réduire nos émissions de carbone.

Dans le cadre de sa stratégie d’expansion, Cowboy a annoncé envisager d’élargir son réseau de distribution à travers l’Europe. L’entreprise a pour ambition de recruter 300 nouveaux partenaires commerciaux dans 60 villes européennes d’ici à la fin de l’année. En France, la marque envisage de renforcer sa présence, notamment à Paris, Lille et Nancy, tout en établissant un service après-vente à Lyon et Marseille.

Cowboy a besoin d’argent

Cowboy a récemment mené une troisième campagne de financement participatif, récoltant 1,57 million d’euros en seulement 10 jours, avec un million d’euros levés au bout de 48 heures seulement. Toutefois, cette troisième levée de fonds demeure moins importante que les précédentes : en 2019, l’entreprise avait levé 4,7 millions d’euros et en 2022, 3,2 millions d’euros.

Le fabricant de VAE connecté a manifestement besoin d’un capital important pour soutenir sa croissance. En 2023, il a obtenu 10 millions d’euros de financements privés, venant s’ajouter à une levée de fonds de 80 millions de dollars réalisée en 2022.

Néanmoins, malgré un chiffre d’affaires significatif de 42 millions d’euros en 2022, l’entreprise continue d’afficher des pertes importantes. Son bilan de l’année dernière faisait état d’un déficit de 31,9 millions d’euros. Cette situation financière complexe soulève des questions sur la viabilité à long terme de l’entreprise. L’augmentation des prix de ses vélos peut être vue comme une stratégie pour augmenter ses marges et travailler à atteindre la rentabilité.

À combien seront vendus les Cowboy 4 et 4 ST ?

Pour le moment, l’ampleur exacte de l’augmentation des prix annoncée par Cowboy reste inconnue. Actuellement, les deux modèles phares, le C4 et le C4 ST, sont commercialisés à 2990 euros. À titre de rappel, lors de son lancement, le Cowboy 4 ST était proposé à un prix inférieur, à 2790 euros, sur le site officiel de la marque.

Si vous souhaitez faire baisser la note de plusieurs centaines d’euros, des primes à l’achat pour vélos électriques sont disponibles dans beaucoup de régions.

