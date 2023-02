Android 14 : date de sortie, nouveautés, smartphones compatibles… Tout savoir sur la mise à jour

La mise à jour vers Android 14 se prépare. Quelle est la date de sortie, les principales nouveautés ou encore les smartphones compatibles avec cette nouvelle version du système d'exploitation ? Voici tout ce qu'il faut savoir.

La mise à jour vers Android 14 mijote à petit feu. Google a en effet commencé le développement de la prochaine version de son OS mobile. Faisons le point sur les nouveautés intéressantes à retenir, les smartphones compatibles et la date de sortie pressentie pour cette mouture du système d’exploitation.

Ah, et si vous vous le demandiez, le nom de dessert associé à Android 14 est « UpsideDownCake » pour faire référence à un gâteau renversé à l’ananas.

Date de sortie de la mise à jour Android 14

Quelle est la date de sortie d’Android 14 ? C’est évidemment l’une des premières questions que l’on peut se poser. Actuellement, nous en sommes à la Developer Preview 1 (DP1) d’Android 14. Autant dire que ce sont là que les prémices de la mise jour puisque, comme son nom l’indique, cette pré-version de l’OS est destinée essentiellement aux développeurs. Ces derniers peuvent ainsi avoir un aperçu des nouveautés en préparation et déjà commencer le travail d’adaptation de leurs applications.

Comme à son habitude, Google partage une frise chronologique donnant un bon aperçu des dates clés du développement d’Android 14. Ainsi, la DP2 est prévue pour le mois de mars. Le grand public pourra plus facilement accéder à la mise à jour à partir d’avril, lorsque le programme Bêta débutera.

La date de sortie d’Android 14 dans sa version stable est à prévoir vers la fin de l’été, voire en septembre 2023. À titre de comparaison, le prédécesseur Android 13 a été fin prêt à partir de la mi-août en 2022.

Quels sont les smartphones compatibles avec Android 14 ?

Android 14 est à un stade encore peu avancé de son développement. Habituellement, il faut attendre la Bêta 2 pour voir les premiers appareils d’autres marques que Google se rendre compatible avec la nouvelle version de l’OS. En attendant, on ne trouve donc que des Pixel dans la liste des smartphones compatibles :

Comment installer la Developer Preview d’Android 14 ?

Si vous possédez un smartphone compatible avec la DP d’Android 14, vous pouvez télécharger la mise à jour. Nous le déconseillons cependant, car cela équivaut à prendre le risque de perdre vos données et de vous retrouver avec un smartphone bourré de bugs puisque le développement n’en est qu’à ses débuts. Agissez donc seulement en connaissance de cause.

Si ces mises en garde ne vous ont pas refroidi, vous pouvez suivre notre tutoriel expliquant comment installer la Developer Preview d’Android 14 sur votre smartphone.

Les nouveautés d’Android 14

Android 14 apporte quelques petites nouveautés. En voici certaines qui méritent votre attention.

Confidentialité des photos et vidéos

Android 14 devrait s’inspirer d’iOS pour que vous puissiez autoriser les applications à n’accéder qu’aux images que vous avez sélectionnées dans votre galerie — au lieu de donner accès à toutes les photos et vidéos stockées sur votre smartphone.

L’idée est donc de proposer un contrôle plus fin pour assurer une meilleure confidentialité. L’option a été aperçue dans la DP1 d’Android 14, mais on ne sait pas encore si elle sera vraiment proposée par défaut une fois la version stable prête.

Meilleure sécurité

Android 14 veut garantir à toutes et à tous une expérience sécurisée à fond. Cela passe, entre autres, par des améliorations assez classiques concernant le système dans son ensemble. En revanche, pour vous protéger des malwares qui pullulent dans le vaste monde virtuel sans foi ni loi, nos applications du quotidien reçoivent une nouveauté intéressante.

Google précise que les applications ne ciblant pas le niveau d’API d’Android 6.0 au moins seront bloquées sur Android 14 — sauf si elles étaient déjà installées sur le smartphone avant qu’il ne soit mis à jour vers la nouvelle version. Or, là où le géant de la tech resserre vraiment la vis, c’est sur le Play Store directement.

Les nouvelles applications qui arrivent dans le Play Store doivent cibler le niveau d’API d’Android 12 ou plus haut pour fonctionner sur Android 14. En d’autres termes, cela veut dire que ces nouvelles apps doivent répondre à des exigences de sécurité plus modernes et sophistiquées et, par conséquent, être mieux protégées contre les logiciels malveillants.

Clones d’applications faciles à créer

En décompilant quelques APK, 9to5Google a découvert que Google était en train de préparer une option permettant de cloner facilement des applications installées sur un smartphone profitant d’Android 14. Cette fonction pourrait être pratique lorsque vous avez besoin d’utiliser une seule et même app avec des comptes différents.

Le média spécialisé rappelle que pour faire cela aujourd’hui, il faut utiliser un service tiers permettant de paramétrer divers profils. Avec une fonction intégrée directement dans Android 14, cet usage particulier deviendrait plus simple.

Android 14 AV1

Des traces dans AOSP (Android Open Source Project) suggèrent qu’Android 14 obligerait les nouveaux appareils compatibles à supporter l’AV1. Il s’agit d’un codec vidéo gratuit poussé par l’Alliance for Open Media qui compte dans ses rangs de grands noms de la Tech, dont Google.

L’AV1 a pour but de remplacer, à terme, le H.264 et le H.265/HEVC contrôlés par le consortium MPEG. Or, l’AV1 promet une meilleure compression des vidéos et, au vu de sa gratuité, permettrait aux constructeurs et plateformes qui jouent le jeu, de réaliser des économies importantes. Pour Google, ce sujet est un véritable cheval de bataille. Bataille qu’il mène déjà sur YouTube et sur Android TV.

Temps d’écran plus facilement visible

Envie de consulter votre temps d’écran ? C’est-à-dire le temps que vous avez passé à consulter votre smartphone activement pendant la journée. Cette donnée se trouve dans la rubrique Bien-être de votre smartphone, mais aussi dans les options de la batterie, mais dans ces dernières, l’information n’est pas bien mise en avant.

Depuis la DP1 d’Android 14, vous pouvez aller dans les paramètres du smartphone, puis dans Batterie et appuyer ensuite sur Utilisation de batterie. Une fois arrivé là, pas besoin de scroller. Le « temps d’écran depuis la dernière charge complète » s’affiche juste en dessous du diagramme à barres.

Remplacer la webcam

À la WWDC de 2022, Apple présentait une fonction permettant de remplacer la webcam des MacBook par un iPhone pour profiter de la meilleure qualité vidéo du smartphone lors d’une visioconférence. Les smartphones sous Android 14 devraient proposer une fonction similaire.

Petit souci, cette fonctionnalité nécessiterait de brancher le smartphone au PC portable via un câble USB-C. Dans la pratique, ce ne serait donc pas forcément toujours… pratique. Rappelons qu’il existe déjà des solutions tierces pour utiliser son téléphone comme une webcam.

Améliorer la compatibilité des disques durs

Certains indices laissent entendre qu’Android 14 devrait permettre de gérer plus facilement de gros fichiers stockés sur un disque dur ou une clé USB à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Il faudrait en effet miser sur un support du système NTFS pour que ce cas d’usage ne soit plus le casse-tête qu’il peut être aujourd’hui.

Avant Android 14, Android 13 avait apporté une belle amélioration dans ce domaine en prenant en charge le système de fichier exFAT.

Menu Fast Pair (Association express)

Sur la DP1 d’Android 14, on trouve un menu dédié à Fast Pair : la solution utilisée par le système pour appairer rapidement un appareil via Bluetooth (casques, montre connectées…). Mais attention, l’option a été traduite approximativement en français pour devenir « Association express ».

Pour y accéder, rendez-vous dans Paramètres > Appareils connectés > Association express. Cette interface permet d’activer ou désactiver la recherche d’appareil à proximité et gérer les appareils déjà enregistrés par le smartphone.

