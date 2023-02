Android 14 s’inspire d’iOS pour mieux protéger les photos dans votre galerie

Sur Android 14, Google préparerait une option permettant d'éviter de donner aux applications l'accès à toute la galerie. Au lieu de ça, vous pourriez faire en sorte que seules les photos sélectionnées soient accessibles par telle ou telle app. Une fonction que l'on trouve déjà sur iOS.

C’est parti pour la DP1 d’Android 14. En d’autres termes, la future mise à jour du système d’exploitation a officiellement commencé à se préparer, mais n’en est encore qu’à ses débuts. C’est déjà l’occasion de chercher quelques nouveautés que concocte Google en coulisses. Un exercice auquel adore se livrer Mishaal Rahman de XDA Developers qui a découvert une option de confidentialité inspirée d’iOS.

Dans un article publié sur le site spécialisé, il explique qu’Android 14 devrait proposer un contrôle encore plus fin des autorisations accordées aux applications pour accéder aux photos et vidéos stockées sur le téléphone.

Une nouvelle option sur Android 14 pour plus de confidentialité

Concrètement, Android 14 laissera toujours la possibilité d’autoriser (ou de refuser) une application à accéder à vos photos et vidéos. Toutefois, à ces choix classiques s’ajouterait une option : autoriser l’accès aux photos sélectionnées uniquement.

Source : XDA Developers Source : XDA Developers Source : XDA Developers

XDA Developers partagent quelques captures d’écran montrant à quoi cette fonction se manifesterait à divers endroits :

en fenêtre pop-up s’affichant par-dessus l’application lorsque cette dernière a besoin d’accéder aux photos ;

dans le sélecteur d’images une fois que l’utilisateur a décidé de n’autoriser l’accès qu’à des images qu’il a choisies ;

dans les paramètres d’Android 14 gérant les autorisations accordées aux apps.

Cette expérience utilisateur se rapprocherait donc beaucoup de celle d’iOS sur les iPhone où une option similaire existe déjà. Notez toutefois que cette fonction n’est pas encore disponible par défaut sur la Developer Preview d’Android 14. Il faut un tantinet bidouiller pour l’activer, mais on peut penser que d’ici à la phase Bêta ou la version stable de l’OS, elle sera mise en avant pour le grand public.

Aller plus loin qu’Android 13

XDA Developers

rappelle qu’Android 13 avait déjà fait un pas dans ce sens en proposant un nouveau sélecteur de photos ne donnant accès qu’aux images sélectionnées. L’outil en question était d’ailleurs intégré dans les Services Google Play et fonctionnait donc même sur les versions plus anciennes d’Android. La solution était donc bien pratique, mais elle n’était techniquement pas évidente à adopter pour les développeurs. Résultat des courses : seule une poignée d’apps avaient fait l’effort d’opérer cette transition bénéfique pour la confidentialité des utilisateurs et utilisatrices.

Or, avec Android 14, Google ne laisserait pas le choix et forcerait même les applications n’ayant pas fait les modifications nécessaires après Android 13 de passer par le bon sélecteur de photos permettant de profiter de cette nouvelle option. Du moins, il y a de bonnes raisons d’espérer en apprendre davantage lors des futures étapes de développement d’Android 14.

