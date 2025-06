Xiaomi fait souffler un vent de fraîcheur avec cette promotion sur son ventilateur sans fil Smart Standing Fan 2 Pro, le must pour lutter contre la chaleur ambiante

En ce moment, il fait beau, ça fait plaisir, mais il fait aussi chaud, et ça, c’est plus difficilement supportable. Pour lutter contre ça, le ventilateur sur pied Smart Standing Fan 2 Pro est Ă -10 % sur le site officiel de Xiaomi.

Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro // Source : Xiaomi

Xiaomi, ce n’est pas que des smartphones et des tĂ©lĂ©viseurs : la marque chinoise se diversifie et propose aussi des produits Ă©lectromĂ©nagers ou encore pour la maison, comme ce ventilateur Smart Standing Fan 2 Pro. Un ventilateur original puisqu’il est connectĂ©, d’une part, et qu’il fonctionne sans-fil, d’autre part. Vous pouvez donc le poser absolument partout et profiter de ses bienfaits pendant une durĂ©e maximale de 18 h. Ce modèle particulier bĂ©nĂ©ficie de 10 % de rĂ©duction.

Les points forts du Smart Standing Fan 2 Pro

Il est totalement sans-fil et fonctionne avec les commandes vocales

Le double système de pales (7+5) envoie une brise naturelle

Il ventile sur 140° avec une portĂ©e jusqu’Ă 14 mètres

Au lieu de 119,99 euros, le Xiaomi Smart Standing Fan 2 Pro passe à 107,99 euros. Il y a aussi un modèle moins cher, le Mi Smart Standing Fan 2 Lite, qui passe à 53,99 euros au lieu de 59,99 euros. Dans les deux cas, pour avoir ce prix, il faut utiliser le code promo AIOT dans le panier.

Xiaomi propose un ventilateur Ă emmener partout

Fidèle Ă ses principes, Xiaomi introduit de la technologie dans un produit aussi simple qu’un ventilateur. Comme ça, le Smart Standing Fan 2 Pro peut se permettre des choses que la concurrence ne propose pas forcĂ©ment : Ă savoir un fonctionnement sur batterie, sans-fil, et un contrĂ´le Ă distance avec l’utilisation du WiFi.

D’apparence, il est très simple, blanc : la batterie est incluse dans le pied, donc invisible. Vous pouvez l’utiliser comme ventilateur sur pied ou appuyer sur le bouton de la tige mĂ©tallique pour le rĂ©trĂ©cir et ainsi le poser sur un meuble. Il est composĂ© d’un double jeu de pales : 7 Ă l’extĂ©rieur et 5 Ă l’intĂ©rieur, que vous pouvez rĂ©gler sur 100 niveaux pour obtenir la ventilation dĂ©sirĂ©e.

Une app très pratique pour configurer le ventilateur

Avec l’application Mi Home, vous ajoutez le ventilateur Ă votre installation domotique et pouvez le configurer comme vous souhaitez. Il propose quatre vitesses diffĂ©rentes et il peut ventiler directement dans la direction souhaitĂ©e ou proposer une brise avec des variations dans le souffle pour avoir un rendu plus proche d’un vent naturel. Il y a mĂŞme un minuteur prĂ©rĂ©glĂ© de 7 x 24 h pour s’adapter Ă vos besoins.

Avec la batterie, vous avez une autonomie de 18 h en ventilation standard, vitesse 1 et oscillation activĂ©e. Si vous passez en vitesse 4, l’autonomie passe Ă 2,7 h. Le ventilateur peut osciller sur 140° latĂ©ralement et vous pouvez l’incliner sur 39°. Il est en plus compatible Alexa et Google Home, ce qui permet de le contrĂ´ler Ă la voix, pratique pour ne pas se faire surprendre par une vague de chaleur.

Une dĂ©clinaison de ce modèle apparaĂ®t dans notre guide des meilleurs ventilateurs connectĂ©s. Donc si vous souhaitez le comparer Ă d’autres, vous pouvez le faire dans cet article.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.