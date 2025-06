Cette récente trottinette électrique premium de Xiaomi avec 60 km d’autonomie est déjà en promotion

Les beaux jours reviennent et les occasions de se dĂ©placer en trottinette Ă©lectrique aussi. Si vous en cherchez une, ça tombe bien, puisque la Xiaomi Electric Scooter 5 Pro profite d’une première promotion intĂ©ressant : 454 euros au lieu de 509 euros.

La Xiaomi Electric Scooter 5 Pro. // Source : Xiaomi

Pour faire face au gĂ©ant du secteur Ninebot Segway, Xiaomi a rĂ©vĂ©lĂ© il y a quelques mois un nouveau trio de trottinettes Ă©lectriques avec une fiche technique convaincante, comme la Electric Scooter 5 Pro. Cette dernière mise sur un moteur puissant et une autonomie musclĂ©e, mais aussi de doubles amortisseurs pour renforcer le confort en route. Aujourd’hui, elle devient dĂ©jĂ un peu plus intĂ©ressante grâce Ă cette rĂ©duction de 55 euros sur son prix initial.

Les forces de la Xiaomi Electric Scooter 5 Pro

Une trottinette robuste et confortable

Un moteur réactif de 400 W avec un pic de 1000 W

Jusqu’Ă 60 km d’autonomie

AffichĂ©e Ă 509,99 euros sur le site officiel, la Xiaomi Electric Scooter 5 Pro s’affiche Ă un prix plus doux sur le site Cdiscount : 454,99 euros.

Un design quasi identique au précédent modèle

La Xiaomi Electric Scooter 5 Pro vient remplacer la Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) sans pour autant bouleverser le design. On retrouve un cadre en acier au carbone renforcĂ© pouvant supporter jusqu’Ă 120 kg et la certification IPX5 qui assure une bonne rĂ©sistance aux projections d’eau pour pouvoir rouler par temps de pluie plus sereinement.

Robuste, elle est aussi plus imposante avec des dimensions plus larges, notamment au niveau du plateau qui a Ă©tĂ© agrandi pour une conduite plus confortable, mais aussi plus lourde avec 22,4 kg sur la balance, contre 19 kg auparavant. La firme chinoise a donc fait le choix d’un design plus massif et rassurant, plutĂ´t que la

légèreté et la mobilité.

Un moteur réactif, même face à des côtes

Le moteur délivre une puissance nominale de 400 W, avec des pics pouvant atteindre jusqu’à 1 000 W. L’accélération est satisfaisante, avec une bonne impulsion pour atteindre rapidement les 25 km/h. Et, si sur votre trajet se dresse une grande montée, et bien, sachez qu’elle est capable de gravir des pentes à environ 22 %.

Le confort de conduite est excellent, notamment grâce Ă ses pneus tubeless de 10 pouces, mais aussi par la prĂ©sence de doubles amortisseurs Ă ressort Ă l’avant et d’un amortisseur Ă l’arrière, qui permet de bien absorber les trous, dos-d’âne, et pavĂ©s… Concernant les freins, ils confèrent une grande confiance en la machine. Petit plus cĂ´tĂ© sĂ©curitĂ©, des clignotants sont intĂ©grĂ©s et un signal sonore est Ă©mis lorsque vous appuyez sur le bouton de changement de direction afin d’alerter les piĂ©tons et vĂ©hicules. Quant aux feux avant et arrière, ils sont automatiques.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, l’engin est capable de circuler durant 60 km avant de tomber en rade, d’après le constructeur. Bien entendu, l’endurance rĂ©elle est amenĂ©e Ă varier en fonction de votre utilisation, le mode de vitesse choisi, les chemins empruntĂ©s (pentes), la mĂ©tĂ©o, etc. Comptez plutĂ´t entre 40 et 50 km, ce qui reste un score très satisfaisant pour se dĂ©placer en ville sans trop se soucier de l’autonomie.Â

