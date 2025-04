Xiaomi baisse déjà le prix de sa nouvelle trottinette électrique abordable avec 45 km d’autonomie

Compacte, lĂ©gĂšre, bien Ă©quipĂ©e et taillĂ©e pour les trajets urbains quotidiens, la Xiaomi Electric Scooter Elite devrait vous plaire. À peine arrivĂ©e sur le marchĂ©, cette trottinette est en ce moment en promotion Ă 314 euros au lieu de 349 euros de base.

Xiaomi Electric Scooter Elite // Source : mi.com

La Xiaomi Electric Scooter Elite vient enrichir la gamme urbaine de la marque avec une approche plus lĂ©gĂšre, plus compacte, mais toujours sĂ©rieuse sur les performances et la sĂ©curitĂ©. PensĂ©e pour les trajets du quotidien, elle cible clairement ceux qui veulent une trottinette efficace, bien finie, sans pulvĂ©riser le budget. Et pour le lancement, Xiaomi divulgue un coupon permettant de retirer 10 % Ă la trottinette actif jusqu’au 30 avril.

Sous le capot de la Xiaomi Electric Scooter Elite

Un moteur de 400 W (700 W en crĂȘte)

Une autonomie de 45 Km

LĂ©gĂšre et compact avec son poids de 20 Kg

Au lieu de 349 euros, le Xiaomi Electric Scooter Elite est aujourd’hui disponible en promotion Ă 314 euros sur le site de Xiaomi, avec le coupon AIOT.

Coupon Ă activer avant d’ajouter la Xiaomi Electric Scooter Elite dans le panier // Source : mi.com

Une trottinette robuste et fiable

Avec un moteur de 400 W de puissance nominale, et une puissance maximale de 700 W, la trottinette est Ă l’aise en ville, avec des accĂ©lĂ©rations assez vives. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, avec trois modes de conduite : mode piĂ©ton (6 km/h), mode standard (15 km/h), et mode sport (25 km/h). Ce dernier permet de libĂ©rer tout le potentiel de la trottinette pour une expĂ©rience de conduite plus dynamique et rapide.

Le systĂšme de suspension avant Ă double ressort vient complĂ©ter l’aspect confort, particuliĂšrement utile pour absorber les petites irrĂ©gularitĂ©s de la route. Elle reste cependant stable grĂące Ă ses pneus sans chambre Ă air de 25 cm, qui minimisent la rĂ©sistance au roulement, contribuant Ă une meilleure fluiditĂ© dans les dĂ©placements.



Avec un poids de 20 kg et une capacitĂ© de charge maximale de 120 kg, elle convient Ă un large Ă©ventail d’utilisateurs, mais sera difficilement transportable dans les transports.

La sécurité et le confort

Pour la sĂ©curitĂ©, la Xiaomi Electric Scooter Elite est Ă©quipĂ©e d’un frein Ă tambour avant et d’un systĂšme E-ABS arriĂšre, offrant ainsi un freinage efficace et rĂ©actif. Cela permet de s’arrĂȘter rapidement, surtout lors de freinages brusques ou sur terrains accidentĂ©s. L’indice de protection IPX5 indique que la trottinette est rĂ©sistante aux Ă©claboussures d’eau, ce qui la rend plus rĂ©sistante aux intempĂ©ries, mĂȘme si elle n’est pas totalement Ă©tanche. Cela permet de l’utiliser en toute confiance sous la pluie lĂ©gĂšre ou en conditions humides. Et cerise sur le gĂąteau, elle possĂšde des clignotants.

Enfin, l’autonomie de cette trottinette atteint 45 km, ce qui en fait un choix adaptĂ© pour des trajets plus longs sans nĂ©cessiter une recharge frĂ©quente. La batterie de 360 Wh (10 000 mAh) est suffisante pour des trajets urbains quotidiens, et mĂȘme des balades un peu plus longues, Ă condition de ne pas dĂ©passer des pentes supĂ©rieures Ă 20 % d’inclinaison. Quant au temps de charge, il est de 8 heures.

Afin de comparer la Xiaomi Electric Scooter Elite avec d’autres produits de la mĂȘme catĂ©gorie, nous vous invitons dĂšs maintenant Ă consulter notre guide sur les meilleures trottinettes du moment.

