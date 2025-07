Decathlon profite des soldes pour baisser de 700 € le prix de ce vélo électrique avec 100 km d’autonomie  

Vous ĂŞtes Ă la recherche d’un vĂ©lo Ă©lectrique pour vos trajets en ville, avec une bonne autonomie et pour pas trop cher ? Ça tombe bien, le Neomouv Sinapia Hydraulique fait un très bon vĂ©lo qui passe de 1 699 euros Ă 999 euros pendant les soldes.

Si vous souhaitez faire du vĂ©lo Ă©lectrique votre moyen de transport principal, mais que le prix assez Ă©levĂ© vous empĂŞche de passer le cap, les soldes d’Ă©tĂ© sont l’occasion parfaite pour dĂ©nicher de bonnes rĂ©fĂ©rences avec des prix plus doux. C’est le cas par exemple, du Sinapia Hydraulique de Neomouv, un vĂ©lo adaptĂ© pour la ville, qui se nĂ©gocie actuellement avec 700 euros de moins.

Que propose le Neomouv Sinapia Hydraulique ?

Un vélo pour la ville bien équipé avec un cadre bas

Un capteur de couple de 45 Nm

Jusqu’Ă 100 km d’autonomie

Habituellement proposĂ© Ă 1 699 euros, le vĂ©lo Ă©lectrique Neomouv Sinapia Hydraulique profite des soldes pour s’afficher Ă 999 euros sur le site Decathlon.

Un vélo qui mise avant tout sur le confort

Le Neomouv Sinapia Hydraulique est un vĂ©lo Ă©lectrique plutĂ´t Ă©purĂ©, si on oublie l’autocollant colorĂ© de la marque, mais surtout fonctionnel. On apprĂ©cie son cadre ouvert, Ă enjambement bas qui permet d’enfourcher le vĂ©lo et d’en descendre facilement. Ses 26 kg ne font pas de lui le plus lĂ©ger, prĂ©voyez donc de pouvoir l’entreposer chez vous sans avoir Ă monter les escaliers.Â

Pour bien amortir les chocs et les aspĂ©ritĂ©s sur la route, il s’équipe de roues de 28 pouces, ainsi que d’une fourche suspendue Ă l’avant de 45 mm de dĂ©battement. Autrement, au niveau de son Ă©quipement, on a droit Ă un garde-boue avant et arrière, un porte-bagage, une bĂ©quille et des Ă©clairages Ă l’avant et Ă l’arrière.

Des performances suffisantes pour rouler en ville

Le VAE intègre un moteur de 250 W, nichĂ© dans la roue arrière, une puissance suffisante pour circuler en ville. Avec un capteur de couple de 45Nm, le Sinapia nĂ©cessite un bon coup de pĂ©dale au dĂ©marrage pour atteindre les 25 km/h. Concernant le freinage, le vĂ©lo de Neomouv s’équipe de freins Ă disque hydrauliques qui assure un freinage progressif et performant, notamment en conditions pluvieuses.Â

Au niveau du guidon, on retrouve un Ă©cran LCD qui permet de consulter la vitesse, le mode d’assistance, mais aussi le pourcentage de batterie restant. De ce cĂ´tĂ©-lĂ , vous ne devrez pas avoir d’inquiĂ©tude : le constructeur promet 100 km d’autonomie. Bien entendu, cela dĂ©pendra du gabarit de l’utilisateur, la typologie du terrain empruntĂ© ou encore la pression des pneus. Cela reste satisfaisant pour quiconque se dĂ©place quotidiennement sur des petits trajets.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres rĂ©fĂ©rences disponibles sur le marche, nous vous invitons Ă lire notre guide regroupant les meilleurs vĂ©los Ă©lectriques du moment.

Les Soldes d’Ă©tĂ© 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’Ă©tĂ© en France. En cette occasion, la rĂ©daction de Frandroid met Ă votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider Ă faire votre choix dans votre prochain achat Tech Ă prix rĂ©duit. Il y a plusieurs articles avec diffĂ©rentes thĂ©matiques, Ă vous de choisir :

Et pour ĂŞtre sĂ»r de ne manquer aucun bon plan de l’Ă©dition 2025 des soldes d’Ă©tĂ©, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©charger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’Ă©tĂ© 2025

S’abonner Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.