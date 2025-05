Decathlon baisse le prix de son vélo électrique pliable abordable, le BTWIN E Fold 100

Avec le retour des beaux jours, l’envie de faire des sorties se fait de plus en plus grande : c’est pour ça que Decathlon propose son VAE BTWIN E Fold 100 pour 699 euros au lieu de 799 euros, comme ça tout le monde peut se laisser tenter.

BTWIN E FOLD 100

En juillet 2023, Decathlon a présenté ses deux nouveaux vélos électriques pliants : le BTWIN E Fold 500 et, celui concerné aujourd’hui par la promotion de 100 euros, le E Fold 100. Il a été commercialisé à 899 euros, mais a perdu 100 euros l’année dernière. C’est un bon début si vous cherchez un VAE qui ne prend pas de place, avec une bonne petite autonomie. Ce n’est pas avec lui que vous ferez des expéditions sur plusieurs jours, mais pour des petites balades de temps en temps, il fait parfaitement l’affaire.

Les points forts du BTWIN E Fold 100

Le côté pliable est pratique, il ne prend pas de place

Une vitesse, un mode d’assistance : il fait simple

Le porte-bagage, pour transporter des petites charges

Comme on l’a dit, le Decathlon BTWIN E Fold 100 a été lancé en 2023 à 899 euros. En ce moment sur le site, vous pouvez le commander pour 699 euros. Sans oublier que vous pouvez aussi demander des aides de l’État pour réduire la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le BTWIN E Fold 100. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un VAE parfait pour les déplacements d’appoint

Le BTWIN E Fold 100 est un petit vélo électrique pratique pour son aspect pliable. Il ne prend pas de place et peut facilement se glisser dans le coffre d’une voiture, ce qui permet de l’emmener en vacances pour passer de bons moments. Par contre, n’espérez pas le porter à bout de bras quand il est plié parce qu’il pèse quand même la bagatelle de 19,9 kg. Ce qui n’est pas très pratique si vous devez prendre les transports en commun avec, quand il est plié.

Par contre, dans ce cas-là, il n’est vraiment pas encombrant puisqu’il fait 84 x 73,5 x 46 cm. Déplié, il mesure 145 x 113 x 64 cm, ce qui n’en fait pas un grand vélo non plus. Il faut garder en tête que c’est un VAE à utiliser de temps en temps, pour une petite promenade ou aller chercher le pain. De toute façon son autonomie de 35 km va vite vous rappeler à la réalité

Une petite puissance pour les trajets du quotidien

Le vélo est doté d’un moteur brushless situé dans la roue arrière qui offre 35 Nm de couple et une puissance de 200 W. Avec lui, vous pouvez, en pédalant, atteindre une vitesse de 25 km/h sur, on l’a dit, 35 km. Tout dépend bien sûr du type de route, de la météo, du conducteur et des charges transportées. Un VAE de ville classique a une puissance de couple de 50 Nm et, à titre de comparaison, le moteur du E Fold 500 est un 250 W.

Avec ça, le BTWIN E Fold 100 est équipé de deux roues de 20 pouces et des freins à patin V-Brake. Vous pouvez régler la selle en hauteur, mais pas la potence. Pas de panique toutefois, le cintre est placé suffisamment haut pour permettre une bonne position de conduite. La potence ne peut pas être fixée, ce qui fait qu’elle peut se balancer quand il est plié. Sinon, vous avez une béquille ajustable, une sonnette et des garde-boues pour éviter de vous salir en pédalant.

Retrouvez notre sélection des meilleurs vélos électriques du moment pour comparer des modèles testés et approuvés par la rédaction de Frandroid.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.