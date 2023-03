Decathlon dégaine deux nouveaux vélos électriques pliables à très bas prix

Indiqués comme des nouveautés sur le site de Decathlon, les BTWIN E Fold 500 et E Fold 100 renforcent la gamme de vélos électriques (VAE) pliables du constructeur français. Les deux modèles appartiennent à l’entrée de gamme de par leur prix modeste.

Le vélo électrique fait partie intégrante de la stratégie de développement de Decathlon depuis quelques années déjà. L’année 2023 devrait être le théâtre de nombreuses nouveautés, à commencer par le tout premier VAE haut de gamme de l’enseigne française, le fameux Decathlon LD 920 E que nous avons pu prendre en main en avant-première.

Et alors que le printemps pointe doucement mais sûrement le bout de son nez, la marque tricolore a décidé de renforcer sa gamme de vélos électriques pliants – comme le rapporte CleanRider – avec deux nouveaux modèles indiqués comme des nouveautés sur le site officiel : les BTWIN E Fold 500 et E Fold 100, qui s’invitent aux côtés du Tilt 500.

Système de sangle

Vendu 1099 euros, le BTWIN E Fold 500 est ici considéré comme un modèle entrée de gamme. Il cherche aussi et surtout à se montrer pratique grâce à son système de pliage qui réduit grandement ses dimensions une fois actionné : 84 cm de long, 74,5 cm de haut et 46 cm de large – contre 145 x 113 x 64 cm lorsque déplié.

Lorsque replié sur lui-même, le E Fold 500 bénéficie d’un système de sangle pour maintenir sa compacité. Elle est fixée au niveau du porte-bagages arrière, afin de se clipser sur la potence. Decathlon assure qu’il est aussi possible de faire rouler son modèle lorsqu’il est plié. Les pédales sont quant à elle pliantes.

Adapté pour les utilisateurs et utilisatrices mesurant entre 145 et 195 cm, l’E Fold 500 jouit d’une potence ajustable en hauteur. Cela permet d’ajuster sa position de conduite avec une posture plus ou moins inclinée. D’un poids de 21,4 kg tout de même – c’est lourd pour un pliable, et tout de suite moins pratique pour de l’intermodal –, ce deux-roues supporte une capacité de charge totale de 110 kg.

Le moteur de 250 Wh délivre de son côté un couple de 35 Nm. C’est une valeur très modeste, puisqu’on préfère généralement profiter d’un couple d’environ 50 Nm en ville afin de goûter à des reprises et des démarrages un minimum dynamiques, notamment pour les côtes. Ici, cela laisse à désirer.

Un capteur de rotation au menu

Ce moteur est associé à un capteur de rotation, que Decathlon nomme capteur de fréquence de pédalage. Avec, l’assistance est transmise lorsqu’est détectée une rotation du pédalier. Ce type de technologie se retrouve sur les VAE abordables, et a tendance à entraîner une petite latence au démarrage. La conduite est moins naturelle, moins vive et moins réactive. Ce n’est pas l’idéal.

La transmission Shimano Tourney à six vitesses apportera un minimum d’amplitude dans l’effort fourni, tout comme le mode d’assistance utilisé : Eco, Normal ou Boost, qui délivrent respectivement une autonomie de 50, 40 et 30 km. Il est intéressant de voir Decathlon indiquer la portée du mode le plus puissant.

La batterie amovible de 252 Wh est intégrée au porte-bagages arrière et verrouillable avec une clé. Sa durée de vie de 500 cycles vous laisse de la marge, tout comme sa garantie de 2 ans. Il faut aussi compter sur des freins V-Brake en aluminium et des roues de 20 pouces avec bandes réfléchissantes pour être mieux vue dans la nuit.

La béquille, le porte-bagages et les garde-boue sont fournis de série, ce qui est toujours une bonne chose. En revanche, l’E Fold 500 n’est pas compatible avec une remorque bébé ou un siège enfant : il n’est donc pas adapté aux familles, mais se destine surtout au citadin en recherche d’un VAE pliant et abordable.

Un BTWIN E Fold 100 encore plus abordable

Le BTWIN E Fold 100 tire son prix encore plus vers le bas : 899 euros. À ce prix, il dispose d’une autonomie de 35 km grâce à sa batterie 252 Wh, d’une puissance maximale en revanche plus faible (200 W au total) et d’une transmission monovitesse que l’on espère bien calibrée. Le couple, lui, reste de 35 Nm.

Decathlon précise bien « qu’avec une seule vitesse, le démarrage dans une forte montée reste plus difficile ». Si vos déplacements vous amènent à emprunter plusieurs dénivelés positifs, alors l’E Fold 100 n’est probablement pas fait pour vous.

Potence non ajustable, roues de 20 pouces, freins V-brake en acier, éclairages à piles, 19,9 kg, dimensions compactes une fois plié (84 x 73.5 x 46 cm), système de clips pour le plier, cadre et fourche en acier ou encore sonnette, garde-boue et béquille de série : voici les principales autres informations à retenir à son sujet.

Des tarifs encore plus faibles avec les primes

Les BTWIN E Fold 500 et 100 sont respectivement livrés entre 7 et 8 jours pour le premier, et 2 à 3 jours pour le second. Ils constituent avant tout une alternative entrée de gamme pour les petits budgets, mais devraient se cantonner à une expérience de conduite très basique et peu enivrante, notamment en raison de leur capteur de rotation.

À noter que des primes à l’achat nationales, régionales et départementales peuvent considérablement faire chuter le prix d’un VAE. En Île-de-France par exemple, l’aide s’élève à 50 % du prix d’achat dans la limite de 500 euros. L’E Fold 500 reviendrait alors à 599 euros, contre 450 euros pour l’E Fold 100. Soit des tarifs ultra attractifs.

