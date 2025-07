Decathlon Rockrider E-ST 500 : les soldes retirent 300 € à ce VTT électrique idéal pour les randonnées

Vous souhaitez investir dans un VTT électrique adapté pour les parcours vallonnés et moyenne montagne, le Rockrider E-ST 500 de Decathlon devrait vous plaire. L’avantage, c’est qu’il devient plus abordable lors des soldes après 300 euros de remise.

Si les vélos à assistance électrique sont le plus souvent utilisés pour des déplacements en ville, on en trouve taillés pour la randonnée et les terrains plus irréguliers en pleine nature. Si vous faites partie des baroudeurs qui aiment partir en forêt à vélo, ce bon plan pourrait bien vous plaire. Le Decathlon Rockrider E-ST 500 est tout à fait adapté au dénivelé, idéal pour les débutants et qui coûte 300 euros de moins lors de ces soldes d’été.

Les atouts du Rockrider E-ST 500

Un joli VTT taillé pour les parcours vallonnés

Un moteur avec un couple de 50 Nm

Une autonomie satisfaisante

Le VTT Decathlon Rockrider E-ST 500 est normalement disponible à 1 499 euros, mais après 300 euros de remise, il s’affiche désormais à 1 199 euros sur le site de la marque. Notez que vous aurez aussi droit à des aides à l’achat de la part de l’État ou de votre collectivité territoriale.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Decathlon Rockrider E-ST 500. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un VTT qui est à l’aise sur les terrains en dénivelés

Le Decathlon Rockrider E-ST 500 est un VTT électrique taillé pour circuler sur des parcours vallonnés et en moyenne montagne, ce qui en fait un modèle idéal pour les randonnées en montagne ou en forêt. Et si généralement le design est un peu délaissé sur ce type de modèle, ici la firme française a fait du beau travail. On a là un beau vélo au coloris violet raisin qui fait son effet.

VTT oblige, il opte pour un cadre fermé, c’est un vélo rigide et solide. Mais attention, cette conception n’est pas des plus confortable. Il faut lever haut sa jambe pour enfourcher le vélo, une contrainte que l’on n’a pas avec les cadres ouverts. Équipés des roues de 27,5 pouces épaisses, il assure aussi bien le bitume des villes que les chemins des forêts. Notez par ailleurs que ce VTTAE pèse tout de même un bon 23 kg.

Un moteur suffisamment puissant pour partir à l’aventure

Côté puissance, le Rockrider s’appuie sur un couple de 50 Nm. Une puissance qui permet d’être à l’aise dans quasi tous les cas de figures sur les routes de randonnées que vous empruntez, qui peuvent être irrégulières, ou peu praticables. Les vitesses sont de leur côté au nombre de 8. Pour ce qui est du freinage, le Rockrider E-ST 500 est doté de freins à disque hydrauliques, bien confortables et plus sécurisants.

Pour finir sur l’autonomie de ce VTT Decathlon, sa batterie de 420 Wh lui permet de tenir jusqu’à 70 km en faible dénivelé. Bien sûr, ces distances varient en fonction de la surface de la route et son dénivelé, des conditions météo ou encore du poids de l’utilisateur.

Pour vous aider dans votre achat, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien choisir son vélo électrique.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.