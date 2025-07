Test de l’Ecovacs Deebot X9 Pro Omni : le robot aspirateur qui impressionne par sa puissance mais déçoit par sa fiabilité

Le Deebot X9 Pro Omni m'a bluffé par ses prouesses techniques. Son aspiration Blast révolutionne le nettoyage de tapis, son rouleau Osmoroller surclasse tout ce que j'ai pu tester, et son IA vraiment intelligente change la donne au quotidien. YIKO qui comprend du premier coup, c'est le petit plus qui fait plaisir.



Mais ces défauts de fiabilité me chagrinent. Une brosse qui casse, le levier de la brosse principale qui se détache, un niveau sonore trop élevé... À 1599 €, on a le droit d'exiger la perfection. Ces défauts, combinés à un prix stratosphérique, refroidissent l'enthousiasme. Malgré tout, on reste sur une note positive grâce à ses performances d'aspiration, de nettoyage et de navigation.