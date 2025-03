Test de l’Ecovacs Deebot N30 Pro Omni : un nettoyage de qualité et abordable

Le Deebot N30 Pro Omni propose un nettoyage approfondi, grâce au lavage des serpillières à eau chaude et à son patin extensible. Son tarif particulièrement abordable en fait un choix recommandable, notamment face à la concurrence de plus en plus féroce.

L’Ecovacs Deebot N30 Omni est la réponse de la marque aux robots aspirateurs laveurs milieu de gamme abordables lancés par la concurrence, comme les Roborock Qrevo Plus et le Dreame L10s Ultra Gen 2. C’est en quelque sorte une version allégée du Deebot T30 Omni que nous avions déjà testé.

Il propose un nettoyage complet grâce à sa serpillière extensible, mais aussi sa technologie anti-enchevêtrement ZeroTangle 2.0. De plus, il dispose du nettoyage des serpillières à eau chaude, ce qui n’est pas le cas des concurrents au même prix.

Un design discret

L’Ecovacs Deebot N30 Pro Omni propose une station avec un design quelque peu revu, arborant une apparence verticale, avec deux grands réservoirs d’eau disposés en largeur sur la partie supérieure de la base. Le réservoir d’eau propre est placé à l’avant, permettant d’y accéder facilement. Il est également est transparent, ce qui permet de vérifier rapidement le niveau d’eau.

En revanche, le réservoir d’eau sale se trouve à l’arrière et est opaque, dissimulant ainsi l’eau sale. Les deux réservoirs sont équipés de poignées intégrées aux couvercles. Ces derniers s’ouvrent d’ailleurs entièrement, ce qui facilite le remplissage mais complique quelque peu le transport lorsqu’ils sont pleins, puisque l’eau a tendance à se déplacer latéralement à l’intérieur des réservoirs.

À l’avant, un panneau amovible cache le sac à poussière pour un aspect épuré. La planche de lavage est quant à elle entièrement détachable, ce qui facilite son nettoyage.

Le design du robot est assez classique, avec une forme ronde, un dôme LiDAR et trois boutons sur le dessus. Il est doté de capteurs d’obstacles à l’avant et à l’arrière, mais il n’intègre pas de caméra embarquée.

En dessous, l’Ecovacs Deebot N30 Pro Omni est équipé d’une brosse hybride combinant des lames en caoutchouc et des poils en fils de nylon pour capturer efficacement la poussière. La nouvelle technologie ZeroTangle inclut désormais un peigne en forme de V, dirigeant efficacement les cheveux et poils d’animaux pour éviter les nœuds. Bien que la brosse latérale ne soit pas extensible, le patin de serpillière droit peut s’étendre pour nettoyer le long des plinthes et des pieds de meubles, offrant un nettoyage des bords minutieux.

La qualité de fabrication laisse quelque peu à désirer. En effet, les plastiques sont de qualité discutable et le produit semble moins durable et moins bien fini que certains concurrents. Il faut toutefois garder en tête qu’il s’agit d’un modèle abordable, il est donc normal que les finitions ne soient pas aussi bonnes qu’un produit haut de gamme.

Une appli perfectible

Comparée à ses concurrents, l’application Ecovacs est moins avancée. Le design de la carte semble dépassé, ce qui rend difficile la distinction entre les pièces. Vous pouvez modifier la carte pour renommer, fusionner ou diviser des pièces, mais l’expérience globale manque d’intuitivité. L’application permet également de créer des scénarios de nettoyage personnalisés avec des paramètres spécifiques à chaque pièce, comme une aspiration plus puissante dans la cuisine.

Contrairement à d’autres modèles, Ecovacs ne propose pas de mode de nettoyage intelligent basé sur l’IA. Vous devez donc choisir manuellement entre différents modes de nettoyage : aspiration seule, serpillière seule, une combinaison simultanée des deux, ou une aspiration suivie d’un lavage des sols. De même, il vous faut ajuster manuellement les paramètres de nettoyage, comme la puissance d’aspiration, le débit d’eau et la vitesse de nettoyage.

L’application offre également la possibilité d’ajuster des paramètres avancés, tels que la fréquence de lavage des patins de serpillière et de vidange du bac à poussière, la détection d’obstacles, et la fréquence d’extension de la serpillière. Par défaut, le robot étend en continu le patin droit pour atteindre plus en profondeur les coins et recoins. Il détecte également les tapis et adapte son comportement en conséquence : il peut soit lever les serpillières en présence de tapis, les éviter, ou même les nettoyer avec les patins de serpillière. De plus, vous pouvez choisir entre un lavage standard ou en profondeur des serpillières et décider d’utiliser ou non de l’eau chaude.

Enfin, bien que le robot soit compatible avec Alexa et Google Assistant, il ne dispose pas de l’assistant vocal intégré Yiko pour un contrôle direct.

D’excellentes performances de nettoyage

L’Ecovacs Deebot N30 Pro Omni offre des résultats de lavage impressionnants, rivalisant même avec les modèles haut de gamme. L’aspirateur robot offre une puissance d’aspiration de 10 000 Pa, ce qui le rend très efficace sur les tapis et les sols durs, en aspirant en profondeur dans les fibres des tapis et les joints de carrelages pour un nettoyage approfondi. De plus, sa brosse à poils en fils de nylon est conçue pour soulever et balayer la saleté, offrant de meilleurs résultats sans risque d’enchevêtrement de cheveux et de poils.

Pour les tapis les plus épais, une double brosse, comme celle du Roborock Qrevo Master, peut être plus adaptée, offrant une couverture plus complète et un meilleur nettoyage de la saleté profonde.

Pour le nettoyage humide, l’Ecovacs Deebot N30 Pro Omni est équipé de deux patins rotatifs et rétractables qui sont nettoyés avec de l’eau chaude à 60 ºC avant, pendant et après chaque session. La station recharge également le réservoir d’eau intégré du robot, assurant que les patins restent humides tout au long du nettoyage. Bien que la station ne dispose pas d’un réservoir de détergent, vous pouvez en ajouter quelques gouttes dans le réservoir d’eau propre pour des résultats optimaux.

Lors de mes tests, j’ai mis le robot à rude épreuve en le faisant affronter sable, boue, feuilles, poils d’animaux, mais aussi des taches de café séché et de la sauce. Le Deebot N30 Pro Omni s’est montré impressionnant, éliminant avec succès toute la poussière, la saleté et les débris visibles. Il a rarement eu besoin de passer une deuxième fois pour venir à bout de la saleté, ce qui est impressionnant. Pour les sols très sales, mieux vaut privilégier le mode de nettoyage lent avec le débit d’eau maximal. Cela garantit un nettoyage en profondeur des taches, le robot passant plus de temps dessus en utilisant une grande quantité d’eau.

Le système TruEdge est particulièrement efficace, le robot nettoyant avec le patin étendu et le rétractant uniquement si nécessaire. Il ajuste également son parcours pour éviter de laisser des bandes non nettoyées, un problème courant avec d’autres modèles.

L’Ecovacs Deebot N30 Pro Omni est sensiblement plus bruyant que certains autres modèles. La station est assez bruyante lorsqu’elle lave les patins, vide le bac à poussière ou sèche les patins.

Le robot lui-même est aussi plus bruyant que la moyenne. Ses roues produisent beaucoup de bruit, tandis que l’aspiration est modérément bruyante même à faible puissance. C’est un peu décevant, surtout lorsque d’autres modèles offrent une aspiration plus puissante avec moins de bruit.

La durée de vie de la batterie est en revanche assez solide, offrant jusqu’à 320 minutes en mode minimal. En fonction des paramètres de nettoyage, vous pouvez espérer environ 200 minutes en moyenne, ce qui reste très bon.

Pour se repérer, le Deebot N30 Pro Omni fait appel à la technologie LiDAR, comme la plupart des robots aspirateurs. Cependant, il reste en retrait par rapport aux modèles de Dreame et Roborock, en se comportant souvent de manière imprévisible, en suivant des trajectoires inhabituell es. Il lui arrive même de manquer certaines zones ou de repasser plusieurs fois au même endroit. Il a également du mal avec les portes partiellement fermées, les heurtant fréquemment avant de détecter qu’elles sont fermées.

La détection d’obstacles est correcte, mais pas la meilleure de sa catégorie. Le Deebot N30 Pro Omni parvient à détecter les objets volumineux comme les chaussures, les jouets ou les boîtes. Cependant, il a du mal à identifier les plus petits obstacles comme les câbles, chiffons ou pieds de meubles fins.

Cette navigation erratique est un problème typique des robots Ecovacs, particulièrement dans les grandes maisons avec des enfants ou des animaux susceptibles de laisser des objets au sol. Cela vaut également si vous avez tendance à laisser traîner des câbles ou d’autres petits objets sur le sol.

Un entretien simple

L’Ecovacs Deebot N30 Pro Omni est relativement facile à entretenir. La station d’accueil dispose de grands réservoirs d’eau et d’un grand sac à poussière, ce qui réduit au minimum l’entretien au quotidien. De plus, pour éviter les moisissures et les mauvaises odeurs, la station utilise de l’eau chaude et de l’air chaud pour laver et sécher les patins. Cependant, il vaut mieux laver les patins en machine une fois par mois, car la planche de lavage n’est pas aussi performante qu’une brosse dédiée, comme sur le Roborock S8 MaxV Ultra.

La planche de lavage est également amovible, ce qui facilite son nettoyage, notamment dans l’évier. Il existe aussi un mode de nettoyage dédié qui remplit la planche de lavage avec de l’eau pour que vous puissiez la frotter. La station évacue ensuite l’eau usée, simplifiant ainsi l’entretien.

Quant au robot lui-même, il ne nécessite pas beaucoup d’entretien. Il convient simplement d’enlever les éventuels débris et saletés qui peuvent s’y accumuler. Le nouveau système ZeroTangle 2.0 est encore plus efficace pour éviter les enchevêtrements de cheveux et de poils d’animaux par rapport à la version précédente, ce qui en fait un excellent choix si vous avez des animaux de compagnie ou perdez beaucoup de cheveux.

Prix et disponibilité

L’Ecovacs Deebot N30 Pro Omni est disponible en noir et en blanc pour 700 euros chez Amazon, Boulanger et Fnac Darty.