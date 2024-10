Test du Dreame L10s Ultra Gen 2 : enfin un robot aspirateur laveur complet et abordable

Hagop Kavafian pour Frandroid

Avec le L10s Ultra Gen 2, Dreame propose une version améliorée de son premier robot aspirateur entièrement autonome, le L10s Ultra. Cette nouvelle mouture apporte naturellement quelques améliorations par rapport à la première version, à savoir une puissance d’aspiration presque doublée, ainsi qu’une serpillière extensible pour nettoyer les coins et le long des plinthes. Cependant, contrairement à la première génération, ce modèle est conçu pour être abordable. Il combine la plupart des dernières avancées en matière de nettoyage robotisé, tout en faisant l’impasse sur les fonctionnalités plus avancées, réservées aux modèles haut de gamme comme le Dreame X40 Ultra.

Par ailleurs, il ne faut pas le confondre avec le Dreame L10s Pro Ultra Heat. En effet, le L10s Ultra Gen 2 dispose d’une puissance d’aspiration supérieure, mais pas du nettoyage à l’eau chaude ni de caméra embarquée.

Toutefois, le nouveau Dreame L10s Pro Ultra ne manque pas d’atouts pour séduire. C’est un produit offrant un excellent rapport qualité-prix, qui convient parfaitement à la plupart des foyers.

Design élégant

Dreame est connu pour concevoir des robots aspirateurs visuellement attrayants, et le L10s Ultra Gen 2 maintient cette tradition. Son design épuré reflète de très près l’esthétique de la première génération de la L10s Ultra, conservant son aspect premium.

Hagop Kavafian pour Frandroid

La station de base présente un design vertical et peu encombrant. Les réservoirs d’eau sont accessibles par le dessus, les gardant à l’abri des regards. Sur la façade blanche, on retrouve un panneau gris métallisé qui cache le sac à poussière et le réservoir de détergent. Enfin, sur la partie basse, la planche de lavage et la plaque de base sont amovibles, facilitant ainsi leur nettoyage.

Le robot lui-même est circulaire, avec un dôme LiDAR sur le dessus et trois boutons de raccourcis. On y retrouve également un capot, permettant d’accéder rapidement au bac à poussière et au filtre HEPA.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le L10s Ultra Gen 2 est équipé d’une serpillière extensible, lui permettant de nettoyer efficacement les coins et le long des plinthes, comme la plupart des robots aspirateurs haut de gamme.

Il est livré avec une brosse en caoutchouc et peut également être équipé d’une brosse TriCut en option. Cette dernière réduit l’enchevêtrement des cheveux et des poils d’animaux, tout en maintenant une collecte efficace de la poussière.

La qualité de fabrication est bonne, avec des plastiques solides qui devraient résister aux rayures et aux aléas du quotidien.

Application conviviale et simple

L’application Dreamehome offre une manière simple et intuitive de mettre en route le robot et de le contrôler.

Lors de la cartographie, le robot segmente automatiquement votre logement en différentes pièces. Cependant, il ne les reconnaît pas intelligemment en fonction des meubles, ce qui signifie que vous devez les renommer manuellement. Une fois la carte générée, vous pouvez renommer, diviser ou fusionner les pièces, créer des limites virtuelles et attribuer des paramètres de nettoyage spécifiques pour chaque pièce. Le robot peut stocker jusqu’à quatre cartes, ce qui est parfait pour les maisons à plusieurs niveaux.

Le L10s Ultra Gen 2 est également doté de la fonction Clean Genius AI, qui adapte intelligemment les paramètres de nettoyage. Il peut ajuster la puissance d’aspiration et l’humidité des serpillières en fonction de la surface à nettoyer. Cependant, contrairement à certains autres modèles Dreame, le mode Clean Genius ne dispose pas de la reconnaissance multi-spectre pour détecter les zones sales et y effectuer deux passages.

Vous pouvez également contrôler manuellement les paramètres de nettoyage, notamment la force d’aspiration et l’humidité des patins. De plus, vous pouvez définir des séquences de nettoyage personnalisées ou demander au robot d’aspirer avant de passer la serpillière.

Pour les tapis, vous pouvez configurer la manière dont le robot interagit avec eux. Il peut soulever les patins en les aspirant, éviter complètement les tapis ou même les traverser avec les patins baissés. Vous pouvez également ajuster la fréquence d’extension de la serpillière droite et même automatiser l’ajout de détergent.

Pour le contrôle vocal, le robot est compatible avec Google Assistant et Alexa, offrant une intégration fluide avec les systèmes domotiques. Malheureusement, il ne dispose pas d’un assistant vocal intégré, comme certains autres modèles.

Cependant, contrairement aux autres modèles récents de Dreame, celui-ci offre des options de configuration limitées. Par exemple, vous ne pouvez pas ajuster les paramètres de détection des obstacles, ce qui était possible sur les modèles précédents. De plus, le robot n’indique pas les obstacles sur la carte, ce qui est particulièrement décevant, car la plupart des autres robots aspirateurs de la marque le font.

Enfin, étant donné que le robot ne dispose pas d’une caméra embarquée, il ne peut pas non plus servir de dispositif de surveillance à domicile. De même, il n’est pas en mesure de prendre des photos des obstacles qu’il rencontre pour les placer sur la carte.

Des performances de nettoyage impressionnantes

Le Dreame L10s Ultra Gen 2 est doté d’une impressionnante puissance d’aspiration de 10 000 Pa, ce qui le place parmi les aspirateurs les plus performants de sa catégorie.

Cette puissance d’aspiration élevée offre d’excellents résultats sur les sols durs et les tapis. Le robot aspire efficacement la saleté et assure le nettoyage des coins grâce à sa brosse latérale extensible. Même en utilisant le mode d’aspiration le plus bas, le L10s Ultra Gen 2 peut ramasser la saleté sur les sols durs. Sur les tapis, le L10s Ultra Gen 2 augmente automatiquement son aspiration pour ramasser efficacement la poussière et les débris dans les fibres. Il peut également soulever ses patins lors de l’aspiration des tapis, évitant ainsi de les mouiller.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le nettoyage humide du Dreame L10s Ultra Gen 2 est également très bon. Il parvient à éliminer efficacement la plupart des taches, malgré l’absence de lavage à l’eau chaude des serpillières. Il utilise toutefois du détergent, ajouté automatiquement grâce au réservoir dans la station, pour nettoyer les sols, ce qui fonctionne bien pour venir à bout de la plupart des salissures quotidiennes. La fonction MopExtend permet à l’un des patins de s’étendre, garantissant un nettoyage des bords et des plinthes. Le robot ajuste automatiquement l’extension en fonction de la zone, mais vous pouvez également le configurer pour qu’il s’étende à chaque passage.

Bien que le L10s Ultra Gen 2 offre une performance d’aspiration solide, il manque certaines fonctionnalités avancées présentes sur les modèles plus onéreux. Par exemple, il n’a pas de serpillière latérale robotisée qui s’étend pour nettoyer les coins en profondeur. De plus, le robot peut avoir plus de mal avec les taches tenaces ou séchées. Comme il ne reconnaît pas intelligemment les zones sales, il ne déclenche pas automatiquement un deuxième passage pour des résultats impeccables.

Cependant, le L10s Ultra Gen 2 s’en sort très bien au quotidien et bénéficie d’excellentes performances de nettoyage, ce qui en fait une option très capable malgré l’absence de quelques options haut de gamme.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Pour ce qui est de la navigation, le Dreame L10s Ultra Gen 2 se débrouille correctement. Il se déplace efficacement, passant sans problème d’une pièce à l’autre et retournant de manière fiable à sa station de recharge après le nettoyage.

La détection des obstacles est également bonne. Le L10s Ultra Gen 2 s’approche assez près des obstacles, mais parvient à les éviter dans la plupart des cas. Il n’a toutefois pas de caméra embarquée pour les identifier plus précisément et peut potentiellement ne pas détecter les câbles fins.

Hagop Kavafian pour Frandroid

Le robot est assez silencieux, même si les puissances d’aspiration élevées sont plus audibles.

L’autonomie dépasse quant à elle les 200 minutes, ce qui suffit amplement pour couvrir tout un logement. Si ça n’est pas le cas, le robot retourne automatiquement à sa base pour se recharger et reprend le nettoyage là où il s’était arrêté.

Entretien facile, avec quelques limites

Le Dreame L10s Ultra Gen 2 est relativement facile à entretenir, grâce à ses grands réservoirs d’eau, qui réduisent la fréquence des recharges et des vidanges. Un kit de raccordement à l’eau est disponible en option, réduisant encore plus le besoin d’intervention humaine. De plus, le réservoir de détergent permet de s’affranchir d’ajouter une solution nettoyante à chaque remplissage d’eau.

Le robot est équipé de brosses en caoutchouc qui limitent efficacement l’enchevêtrement des cheveux et des poils d’animaux, simplifiant ainsi l’entretien au quotidien.

La station nettoie les patins avec de l’eau à température ambiante avant, pendant, et après chaque nettoyage. Toutefois, l’efficacité n’est pas aussi bonne que sur le Roborock S8 MaxV Ultra, et il faudra penser à laver les serpillières en machine environ une fois par mois. La station sèche également les patins à l’air chaud, ce qui aide à prévenir les moisissures, les bactéries et les odeurs.

La station elle-même est fonctionnelle, mais son nettoyage peut être un peu plus chronophage par rapport aux modèles équipés de racloirs. Heureusement, le L10s Ultra Gen 2 est doté d’une planche de nettoyage pleine et amovible, ce qui facilite son nettoyage dans un évier. De plus, un mode de nettoyage dédié remplit la niche avec de l’eau, qu’il vous suffit ensuite de frotter, avant que l’eau sale ne soit collectée automatiquement.

Prix et disponibilité

Le Dreame L10s Ultra Gen 2 est d’ores et déjà disponible dans le commerce pour 700 euros. Il est notamment en vente sur Amazon, ainsi que chez Boulanger, Darty et Cdiscount.