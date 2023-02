Test du Dreame L10s Pro : un aspirateur laveur qui se débrouille presque seul

De nombreuses marques ont récemment lancé des robots aspirateurs laveurs de sols très performants et entièrement autonomes, capables de se vidanger et de laver leurs serpillières sans aucune intervention humaine. Malgré une excellente efficacité et des fonctionnalités innovantes, ces produits coûtent souvent plus de 1 000 euros, ce qui les rend peu accessibles. Le Dreame L10s Pro propose la même efficacité de nettoyage que les produits les plus haut de gamme, tout en coûtant moitié moins cher, en faisant l'impasse sur la station de vidange.

Les aspirateurs robots sont d’une aide précieuse lorsqu’il s’agit de nettoyer efficacement vos sols, mais tous ne se valent pas. iRobot, précurseur dans le domaine, doit maintenant faire face à une concurrence venue d’Asie, avec des produits très haut de gamme comme les Roborock S7 MaxV Ultra ou encore le Dreame L10s Ultra. Ces produits sont d’une efficacité redoutable, mais leur prix supérieur à 1 000 euros peut en rebuter plus d’un.

Il existe cependant un compromis, permettant de bénéficier de la même efficacité d’aspiration et de lavage que ces modèles haut de gamme, pour la moitié du prix. C’est notamment le cas du nouveau Dreame L10s Pro, qui reprend la plupart des caractéristiques du L10s Ultra, la base de vidange en moins. Cela signifie qu’il faut manuellement vider le bac à poussière et nettoyer les serpillères, bien que le robot reste sensiblement identique. Voyons donc ce qu’il vaut au quotidien et s’il est aussi redoutable que son grand frère.

Dreame L10s Pro Fiche technique

Modèle Dreame L10s Pro Autonomie annoncée 150 minutes Détection des obstacles Oui Création de mur invisibile Oui Compatible Google Home Oui Poids 3700 grammes Couleur Noir Fonction lavage Oui Dimensions 350 x 97 x 350 mm Indice de réparabilité ? 7,7/10 Prix 499 € Fiche produit

Dreame L10s Pro Le design de son grand frère

Le Dreame L10s Pro reprend le design de son aîné, lui-même semblable à celui de nombreux autres aspirateurs robots. On retrouve ainsi un produit rond, mais cette fois-ci dans un coloris noir anthracite, au look très haut de gamme.

Sur le dessus, Dreame a disposé le capteur LIDAR, ainsi que trois boutons d’accès rapides permettant d’allumer le robot, de le renvoyer à la station de charge ou de nettoyer une zone spécifique. Pour éviter d’avoir à retourner le robot, les ingénieurs de la marque ont simplifié les choses en plaçant le bac à poussière et le réservoir d’eau sous le capot supérieur, ainsi qu’une petite brossette, simplifiant par la même occasion le nettoyage.

Sous l’aspirateur, on retrouve une brosse latérale pour collecter la poussière et nettoyer les angles, deux patins sur lesquels se scratchent les serpillières rotatives, les différents capteurs, les roues et le rouleau en caoutchouc. Les matériaux sont de bonne qualité et semblent solides, ce qui laisse penser que l’appareil sera durable dans le temps.

Les dimensions relativement compactes de 350 × 350 × 97 mm permettent au L10s Pro de se faufiler sous la plupart des meubles et canapés, et ainsi nettoyer un maximum de surface. Par ailleurs, il est équipé d’une navigation 3D avancée qui lui permet d’éviter les obstacles et même de reconnaitre les tapis, afin de relever ses serpillières pour ne pas les mouiller.

Terminons par la station du L10s Pro, bien plus discrète que celle du Ultra, puisqu’elle ne sert que de base de chargement. Elle est donc à peine visible, ce qui permet notamment de la placer sous un meuble, et ainsi éviter que votre aspirateur ne trône en plein milieu de votre salon.

Dreame L10s Pro Configuration

Le Dreame L10s Pro peut être configuré avec Dreame Home ou Xiaomi Mi Home, ce qui permet de ne pas multiplier le nombre d’applications à télécharger sur son smartphone. Peu importe celle que vous choisissez, l’installation de l’aspirateur est un jeu d’enfant. Il suffit pour cela de scanner le QR code sous la trappe du robot pour le connecter au Wi-Fi. Ensuite, le robot parcourt les environs pour cartographier rapidement votre logement.

En quelques minutes, les pièces sont détectées et une carte est générée. Vous pouvez la modifier à votre guide, afin de découper ou fusionner des pièces et, bien entendu, leur donner un nom, ce qui est particulièrement utile en interagissant avec Google Assistant, Alexa et Siri.

Le L10s Pro peut également gérer plusieurs cartes, ce qui est particulièrement utile si votre maison a plusieurs étages, ou si vous comptez utiliser votre robot dans votre résidence secondaire. De même, vous pouvez définir des zones interdites ou à ne pas laver, ainsi que des murs virtuels, afin de personnaliser la carte selon vos besoins.

Dreame L10s Pro Performances d’aspiration et de nettoyage

Le Dreame L10s Pro peut aspirer et laver le sol simultanément. Pour ce faire, il suffit d’humidifier les serpillières et de les placer sur les patins. Le robot se déplace méthodiquement en détourant d’abord une pièce, avant d’y faire des allers-retours puis de passer à la suivante.

Il est bien entendu possible de définir la puissance d’aspiration et le niveau d’humidité souhaité, soit à chaque passage, soit dans les paramètres de chaque pièce. Vous pouvez par exemple au robot d’aspirer plus fort et de bien humidifier les serpillières dans le hall d’entrée.

Contrairement au modèle Ultra, le L10s Pro ne bénéficie pas de la navigation AI, capable d’identifier précisément chaque objet et de distinguer ainsi un câble d’une chaussure. Néanmoins, le robot a réussi à contourner brillamment tous les barrages que nous lui avons réservés, à savoir des chaussures et des pieds de table de et chaise. Contrairement à certains autres aspirateurs, il n’est jamais resté coincé sous une table ou dans un coin, ce qui est particulièrement rassurant pour un appareil autonome.

L’aspirateur peut également reconnaître les tapis et automatiquement relever les serpillières pour ne pas les mouiller, ou tout simplement les éviter, selon vos préférences. De la même façon, il adapte automatiquement son parcours pour se rendre d’une pièce à l’autre et peut détecter les obstacles sur le chemin.

Quand il s’agit de nettoyer, le L10s Pro fait un excellent travail. Sa puissance d’aspiration de 5 300 Pa lui permet de laisser les sols propres, mais il est regrettable qu’il n’ait qu’une seule brosse latérale, puisque celle-ci peine parfois à nettoyer efficacement le long des plinthes.

Lorsqu’il lave, les résultats sont tout aussi bons grâce à l’efficacité des deux brosses rotatives, bien que le L10s Pro ne soit pas prévu pour être utilisé avec du détergent. Attention toutefois à la surface à nettoyer, puisque le réservoir de 190 ml ne suffit que pour une surface d’environ 40 à 45 m². Au-delà, il faudra penser à le remplir, sous peine d’être à court d’eau propre pour laver le sol.

Enfin, la batterie de 5 200 mAh offre une autonomie d’environ 200 minutes sur la puissance la moins énergivore, ce qui est largement suffisant pour nettoyer une grande surface.

Dreame L10s Pro Entretien

Le principal point faible du Dreame L10s Pro est son manque d’autonomie dès lors qu’il s’agit de l’entretenir. Contrairement au modèle Ultra, la version Pro ne dispose pas de station de vidange, ce qui signifie qu’il faut manuellement vider le bac à poussière de 450 ml et rincer les serpillières avant et après chaque passage. C’est donc beaucoup plus contraignant que le modèle supérieur, qui coûte toutefois presque le double du prix. Pire encore, Dreame ne fournit pas de serpillère de rechange, ce qui complique le fait de les laver et les faire sécher entre chaque cycle.

À noter également qu’en plus d’avoir à effectuer ces tâches manuellement, le L10s Pro n’est pas non plus capable de nettoyer automatiquement ses serpillières, après avoir nettoyé une pièce. Il est judicieux de le faire au cours d’un cycle si la surface à nettoyer est importante. Fort heureusement, le bac à poussière est suffisamment grand pour ne pas avoir à le vider à chaque passage. Il faudra tout de même le faire une fois toutes les semaines environ, selon la taille de votre logement et la fréquence d’utilisation du robot.

Saluons la brosse en caoutchouc, qui permet d’éviter que des poils et de la poussière s’y accumulent, et facilite ainsi l’entretien. De même, l’accès aux réservoirs est particulièrement simple et le L10s Pro se révèle très agréable au quotidien. Certes, il n’est pas aussi autonome que le modèle Ultra, mais ce manque de fonctionnalité se justifie par un écart de prix important.

Dreame L10s Pro Prix et disponibilité

Le Dreame L10s Pro coute 600 euros, ce qui est très abordable au vu de l’efficacité du nettoyage qu’il propose, qu’il s’agisse d’aspiration ou de lavage. Son prix reste d’ailleurs semblable à ce que propose Roborock, avec son S7, aux fonctionnalités légèrement inférieures par rapport au Dreame.