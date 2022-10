Le Dreame L10S Ultra est un aspirateur-laveur-robot, le concept est simple à comprendre : il passe l’aspirateur pour vous et lave les sols, que vous soyez là ou pas. Ce dernier est particulièrement complet, on vous explique pourquoi.

Avant de lire ce test, si vous avez un petit intérieur avec de la moquette, passez votre chemin. Vous trouverez mieux et moins cher dans votre cas. Le DreameBot (ou Dreame) L10s Ultra prend de la place, avec sa station de base énorme et, surtout, il nettoie les sols. Ce qui signifie que si vous avez un sol dur et beaucoup de surface, vous avez peut-être trouvé l’aspirateur-robot qu’il vous faut. En tout cas, vous pouvez lire ce test.

Dreame L10s Ultra Design : une conception solide

Haut de gamme oblige, le L10s Ultra est un kit complet avec une grosse base. L’aspirateur-robot a une forme ronde, comme la plupart des robots aspirateurs et laveurs de sol. Tout d’abord, il possède une forte puissance d’aspiration, jusqu’à 5 300 Pa, et une capacité de batterie correcte de 5 200 mAh. En mode silencieux, le DreameBot L10s Ultra peut théoriquement fonctionner jusqu’à 3 heures et 30 minutes, sans avoir à se charger.

Sur le dessus du Dreame L10s Ultra se trouvent les lasers, légèrement décalés vers l’avant du robot aspirateur laveur. Cela permet au Dreame L10s Ultra de s’orienter dans l’espace. En plus de la navigation laser, une caméra montée à l’avant amène quelques fonctions d’IA que l’on évoquera plus loin.

Ce robot aspirateur laveur mesure 9,7 centimètres de haut et ne passe donc pas sous des meubles très bas, néanmoins, c’est dans la moyenne des aspirateurs robots.

Il y a également trois boutons qui vous permettent d’activer le nettoyage par zones, de lancer le nettoyage et de ramener le robot à sa base. Enfin, c’est toujours mieux d’installer l’application dédiée et de tout gérer depuis son smartphone, vous aurez ainsi toutes les fonctions.

Sous le Dreame L10s Ultra, on voit un rouleau principal entièrement en caoutchouc, en plus d’une simple brosse latérale (sur la gauche). Le rouleau permet d’éviter d’emmêler les poids d’animaux, même si l’on vous conseille de régulièrement vérifier l’état de ce rouleau, souvent la première pièce à s’abîmer. Pensez à enlever les poils tous les mois. Il y a par ailleurs deux disques pour les serpillères, elles servent à nettoyer le sol, elles peuvent tourner 180 fois par minute.

Le pare-chocs permet de faire la détection des obstacles et des murs, on trouve également un capteur pour détecter les tapis. Il permet au robot de détecter à l’avance la présence d’un tapis ou de la moquette, ce qui soulève les disques afin que le tapis puisse être aspiré sans le mouiller.

La station incluse avec le Dreame L10s Ultra vide le bac à poussière dans un espace de 3,5 litres (un sac jetable) et nettoie automatiquement les disques d’essuyage du robot. On aurait aimé pouvoir se passer du sac jetable avec filtre HEPA, néanmoins il garantit que la poussière et les particules ne finissent pas dans l’air lors du vidage de l’aspirateur.

La station sèche les lingettes, elle est conçue pour empêcher le développement de mauvaises odeurs, la formation de moisissures et d’autres choses très joyeuses. Cette base comprend aussi deux réservoirs d’eau : le premier de 2,5 litres pour l’eau propre et un second de 2,4 litres pour l’eau sale. Comme expliqué plus haut, cela rend l’ensemble très massif. Entre les deux réservoirs, il y a un petit compartiment dans lequel la bouteille de détergent (incluse) est insérée. Notez que vous ne pouvez pas remplir d’eau l’aspirateur robot, c’est la base qui le remplit automatiquement à chaque passage.

Dreame L10s Ultra Une configuration rapide

Le Dreame L10s Ultra fonctionne conjointement avec deux applications, vous avez le choix entre les deux. La première est Xiaomi Mi Home, Dreame étant un partenaire intégré à l’écosystème Mi, l’autre est l’application dédiée.

Dreame home Télécharger Dreame home gratuitement APK

La configuration est très simple, elle ne nécessitera pas plus de 10 minutes. Une fois l’application installée, le compte utilisateur créé, quelques étapes permettent de détecter l’aspirateur robot et d’y connecter le Wi-Fi. Vous pouvez ensuite lancer un premier passage qui se fera dans le silence absolu : ce passage permet de cartographier votre maison, laissez donc le robot se balader partout. Même sur une grande surface, plus de 120 m², cela prend peu de temps, car l’aspirateur-robot vise juste à bien détecter les pièces.

Une première carte apparaît, vous pouvez ensuite découper les pièces, y ajouter des noms, mais également découvrir une vue 3D sommaire (elle reconnaît des meubles, mais c’est très basique). Cette vue est impressionnante, cependant elle ne sert à rien.

La gestion des cartes en 2D est très complète et il y a aussi la possibilité de cartographier plusieurs étages, une fonctionnalité utile si vous avez plusieurs maisons ou plusieurs niveaux dans la même maison. Vous pouvez définir la subdivision des pièces, insérer des murs virtuels, des zones interdites et des zones à ne pas laver.

D’ailleurs, pendant la configuration, on vous demande si vous avez des animaux de compagnie. Vous allez voir qu’il est très utile de rentrer des données exactes.

Enfin, ce produit est compatible Amazon Alexa, Google Home (Assistant) et Apple Siri. Il a le pack complet des écosystèmes d’assistants pour la maison connectée.

Dreame L10s Ultra Des performances à la hauteur de son prix

Aspiration

Parlons déjà de sa mission principale : le L10s Ultra se débrouille comme un chef. Au lieu de fonctionner comme les robots de piscine qui se cognent partout, rebondissant sur les murs dans des directions aléatoires, le L10s Ultra est méthodique. Il va et vient en suivant des lignes parallèles pour accomplir le travail. Même des pieds de chaise ne l’effraient pas, il les contourne soigneusement. Même les gamelles de nourriture pour chiens dans la cuisine sont épargnées. Il peut circuler sur des sols accidentés, des moquettes épaisses, des tapis également… il s’adapte très bien à son environnement.

Ce robot aspirateur fait parfaitement son travail. Il sait détecter les zones qui nécessitent plusieurs passages, il n’oublie pas les recoins et fait soigneusement son boulot. On aurait néanmoins aimé avoir deux brosses latérales (à trois pointes), cela aurait été plus efficace. Concernant la nuisance sonore, comptez environ 55 à 65 dB sur de la moquette ou des dalles PVC. C’est moyennement bruyant et comparable aux autres aspirateurs robot que nous avons essayés. Vous avez trois niveaux d’aspiration, le premier est vraiment peu inaudible (pour un aspirateur).

Je vis avec deux chiens et deux chats, je l’ai trouvé efficace avec les poils d’animaux (et pourtant, il y en a beaucoup ici, surtout pendant la mue de la Shiba). Les plus longs pourraient encore s’emmêler autour de la brosse, mais dans la plupart des cas, ça fonctionne bien et ça ne s’emmêle pas.

Il peut se coincer sous un meuble ou tenter d’aspirer une chaussette qui traîne, mais c’est assez rare. En tout cas, il ne le fera pas deux fois : il identifie et mémorise les emplacements dangereux pour éviter de se retrouver piégé une seconde fois. Pas bête. Les roues lui permettent de passer au-dessus d’épais tapis, elles permettent aussi de sortir de situations périlleuses (avec des pieds de fauteuils ou de chaises).

L’identification par IA, celle qui utilise la caméra RVB, vise à reconnaître des objets gênants et assure ainsi une navigation améliorée. C’est particulièrement utile pour les propriétaires d’animaux. Ici, le robot aspirateur laveur reconnaît automatiquement les déjections animales et les évite au lieu de les répandre partout, on ne vous fait pas de dessin. Concrètement, ça fonctionne, mais il détecte des déjections un peu partout… même à la place d’une touffe de poils de chat, ou encore d’une feuille morte.

Toutefois, il reconnaît bien les câbles, les chaussures… et vous avez des photos qui apparaissent dans l’application. C’est vraiment bien pensé, ça se rapproche du comportement du Roborock S6 MaxV.

Lavage

Le Dreame L10S Ultra innove incontestablement en matière de lavage, il s’inspire du W10. Ce n’est pas un simple mode serpillère. Les deux disques rotatifs atteignent 180 tours par minute et sont littéralement poussées vers le sol. Cette action, combinée à l’eau et au détergent, laisse un sol propre. La possibilité de régler la quantité d’eau utilisée est utile pour les propriétaires de parquet, pour éviter les rayures. Toutefois, ces disques rotatifs ne peuvent pas passer près des murs, cela laisse une bande non nettoyée le long des murs. Ce système s’avère plus efficace que la simple lingette, mais moins performant que les robots laveurs dédiés.

Après son passage, lors du nettoyage des chiffons et du séchage, la base émet beaucoup de bruit. En effet, on entend le retrait et le remplacement de l’eau, le bruit du ventilateur et la rotation des chiffons. Il faudra donc placer la base dans une pièce où il peut faire du bruit tranquillement.

Enfin, rien à redire concernant l’autonomie. Avec son aspiration forte et le lavage en plus, ce n’est pas le champion de l’autonomie. Néanmoins, il fait bien plus de choses que les autres et, surtout, il sait se gérer tout seul. Il ira se charger pour finir les tâches qu’on lui donne. Même si la charge complète est lente, comptez quatre heures, il se charge rapidement au début, ce qui lui permet de finir rapidement ce qu’il a à faire.

Surveillance

Enfin, étant qu’il est équipé d’une caméra, vous avez une fonction qui vous permet de surveiller votre maison à distance. Vous pouvez prendre à distance le robot et vous balader, avec un microphone pour également écouter. Quand on active cette fonction, le robot annonce qu’il filme… ce n’est donc pas discret et c’est fait pour ne pas être une surpris pour ceux qui sont filmés à leur insu.

Dreame L10s Ultra Un entretien exigeant

Qui dit lavage, dit entretien plus exigeant. Déjà, sachez que la base s’occupe de l’entretien des serpillères. Cela fait d’ailleurs du bruit, comme expliqué plus haut, elles sont rincées et séchées avec de l’air chaud. Vous pouvez enlever ces serpillières et les laver en machine à 60 °C. On vous recommande de le faire tous les mois.

Dans les bacs de récupération, il faudra penser à bien nettoyer celui qui récupère l’eau. Pour éviter que de mauvaises choses se développent dedans et créent une odeur entêtante dont vous ne voulez pas.

De plus, il faut nettoyer la base régulièrement. C’est ici que les brosses sont nettoyées, ce qui nécessite un nettoyage manuel régulier. Surtout qu’avec sa robe blanche, ça va rapidement se salir. Après cinq lavages, regardez l’état de la base ci-dessous. Tout est prévu pour être nettoyé sans se prendre la tête.

Pensez également à vérifier l’état du filtre HEPA dans le robot, ainsi que remplacer le sac jetable dans la base.

Le Dreame L10S Ultra a été conçu pour nous faire gagner du temps avec tous les bacs de récupération et les fonctions autonettoyantes, mais cela nécessite tout de même des actions manuelles régulières pour éviter de mauvaises surprises.

Dreame L10s Ultra Prix et disponibilité

Le L10s Ultra est vendu à 1 199 euros. Cela semble cher, mais c’est moins que certains de ses concurrents, dont iRobot. Parmi les concurrents, il y a le Roborock S7 Pro Ultra, ou encore l’Ecovacs Deebot X1 Omni.