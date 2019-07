Samsung est l’un des fabricants de téléphones les plus populaires sur le marché des appareils Android. Une popularité due à ses flagship, mais aussi à ses multiples références au point qu’il est parfois compliqué de s’y retrouver. Quel est le meilleur smartphone de Samsung, celui avec le meilleur rapport qualité/prix, ou quelle est la gamme qui vous correspond le plus entre les Galaxy S, Note ou A ? Retrouvez les meilleurs produits de Samsung et notre avis !

Aujourd’hui encore, Samsung est synonyme d’Android pour beaucoup de personnes. Le constructeur coréen a su s’imposer comme le leader du marché du célèbre système d’exploitation mobile de Google, notamment en France. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n’oubliez pas qu’il existe de nombreuses autres marques de qualité dans l’univers Android, que vous pourrez retrouver en consultant notre guide des meilleurs smartphones du moment.

La famille de smartphones de Samsung est l’une des plus riches du marché avec des Galaxy A — où une refonte totale de la gamme a été opérée par le constructeur en début d’année 2019 –, des Galaxy S et des Galaxy Note. Dès lors, quels sont les smartphones de Samsung que l’on peut recommander ? C’est la question à laquelle nous allons répondre dans ce guide.

Le haut de gamme

Samsung Galaxy S10

Le nouveau fleuron coréen est enfin là ! Le Samsung Galaxy S10 intègre un écran Dynamic AMOLED de 6,1 pouces (avec une définition Quad HD+ de 3040 x 1440 pixels) qui occupe près de 94% de la surface avant grâce à ses bords incurvés sur les côtés et ses fines bordures en haut et en bas de l’appareil. Pour contourner l’encoche, il adopte une petite bulle en haut à droite afin de dissimuler la caméra frontale de 10 mégapixels, qui n’est d’ailleurs pas du tout gênante à l’usage.

Au dos du Galaxy S10, on retrouve une surface en verre avec de beaux reflets, et notamment le triple capteur 12 + 12 + 16 mégapixels. Sans faire de lui le meilleur photophone du moment, ce module photo est vraiment excellent et ses différentes optiques lui donnent une polyvalence très appréciable au quotidien. Du côté des performances, il est propulsé par le nouveau SoC Exynos 9820 épaulé par 8 Go de mémoire vive. Une configuration qui permet de bénéficier d’une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI, tout en permettant de faire tourner tous les jeux les plus gourmands du Play Store. Seul bémol : sa batterie de 3 400 mAh très décevante.

Pour tout savoir, n’hésitez pas à consulter notre test détaillé.

Pourquoi choisir le Galaxy S10 ?

Son design rafraîchissant

Son écran magnifique (avec sa bulle discrète)

Son module triple capteur polyvalent

Samsung Galaxy S10 Plus

À chaque sortie de son nouveau flagship, Samsung nous a habitués à proposer un modèle boosté avec la célèbre mention « Plus ». C’est donc tout naturellement que le Samsung Galaxy S10 Plus voit le jour aujourd’hui, en proposant notamment des dimensions plus larges et quelques spécificités supplémentaires afin de renforcer l’aspect premium de sa gamme. Une fois de plus, le constructeur coréen propose les meilleurs écrans du marché pour ses smartphones, avec une dalle Dynamic AMOLED de 6,4 pouces (contre 6,1 pouces pour le S10) aux bords incurvés et une définition maximale Quad HD de 3040 x 1440 pixels.

Lui aussi est propulsé par le nouveau SoC Exynos 9820 (et épaulé par 8 Go de mémoire vive) pour des performances très élevées au quotidien. Il tourne nativement sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI et intègre un lecteur d’empreintes à ultrason sous l’écran pour déverrouiller le smartphone. Son autonomie n’est d’ailleurs pas en reste avec une batterie de 4 100 mAh, il pourra aisément tenir une journée entière avec une utilisation intensive sans montrer des signes de fatigue. Du côté de la photo, il bénéficie du même module triple capteur que le S10 pour toujours soutenir une certaine polyvalence, mais rajoute une seconde caméra frontale pour grossir la bulle dans l’écran.

Besoin de plus d’informations ? Retrouvez notre test complet.

Pourquoi opter pour le Galaxy S10 Plus ?

Le meilleur écran du marché

Les performances élevées du Exynos 9820

Son autonomie confortable avec 4 100 mAh

Son module triple capteur polyvalent

Samsung Galaxy S10e

Résolument plus compact que ses aînés, ce Samsung Galaxy S10e est le petit smartphone de la famille qui intègre la puissance des plus grands. De ce fait, il embarque une dalle Dynamic AMOLED de 5,8 pouces (borderless, mais sans les bords incurvés) avec lui aussi un petit trou dans l’écran pour dissimuler une caméra frontale de 10 mégapixels, ainsi que le dernier SoC Exynos 9820 épaulé par 6 Go de mémoire vive pour assurer des performances élevées au quotidien (et tourne sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI).

Du côté de la photo, on ne retrouve pas un module triple capteur comme sur les S10 et S10 Plus, mais un simple duo 12 + 16 mégapixels qui offre des clichés détaillés et pleins de couleurs, quel que soit le contexte. De plus, le mode ultra grand-angle est vraiment appréciable. L’autonomie est quant à elle décevante. Sa batterie de 3 100 mAh ne fait pas de miracles, même s’il réalise tout de même des économies non négligeables grâce à sa définition d’écran en Full HD+, bien moins énergivore que du Quad HD.

Si vous avez besoin d’en apprendre plus, nous vous invitons à lire notre test complet.

Pourquoi s’orienter vers le Galaxy S10e ?

Son format compact

La puissance du Exynos 9820

Son mode ultra grand-angle

Samsung Galaxy Note 9

En attendant que le Note 10 à la rentrée 2019, le Galaxy Note 9 est à l’heure actuelle la solution avec le stylet (S Pen). Il possède un design très appréciable, où son écran bel écran Super AMOLED n’est coupé par aucune bulle ni encoche. Il embarque l’ancien SoC de Samsung, l’Exynos 9810 cadencé à 2,7 GHz et épaulé 6 Go de mémoire vive, qui est toujours au top pour profiter d’une expérience utilisateur fluide sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI, tout en proposant une excellente autonomie grâce à sa batterie de 4 000 mAh.

Du côté de la photo, son double capteur photo 12 mégapixels offre de très beaux clichés. Bien qu’il embarque le même module que celui du Galaxy S9 Plus, le Galaxy Note 9 possède un algorithme de traitement amélioré qui lui permet d’offrir de meilleurs résultats. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test où il a reçu la note de 9/10.

Pourquoi opter pour le Galaxy Note 9 ?

L’un des meilleurs écrans du marché

Des performances au top

Une excellente autonomie

Les alternatives

Samsung Galaxy S9

Le Samsung Galaxy S9 est l’ancien flagship du constructeur coréen, mais il est toujours intéressant comme alternative en 2019, d’autant plus que lui aussi bénéficie dorénavant de la mise à jour de l’interface One UI basée sur Android 9.0 Pie. Celui-ci bénéficie d’un design similaire à son prédécesseur, le Galaxy S8, avec un écran « Infinity Display » QHD de 5,8 pouces incurvé qui recouvre une très grande partie de la surface avant, bien que des bordures persistent en haut et en bas.

Il est équipé d’un SoC Exynos 9810 cadencé à 2,7 GHz et épaulé par 4 Go de mémoire vive qui lui confère toujours d’excellentes performances aujourd’hui. Concernant le reste de ses caractéristiques, il intègre une batterie de 3000 mAh (compatible charge rapide), un capteur photo avant de 8 mégapixels et un capteur photo dorsal de 12 mégapixels, dont l’objectif à la particularité de s’ouvrir physiquement à f/1,7 et f/2,4.

Pour en découvrir plus sur le Galaxy S9, retrouvez notre test à cette adresse.

Pourquoi s’orienter vers un Galaxy S9 ?

L’écran « Infinity Display »

Des performances toujours appréciables en 2019

Et de bonnes performances en photo

Samsung Galaxy S9 Plus

Évidemment, une version Galaxy S9 Plus est également disponible si vous souhaitez obtenir un téléphone plus puissant avec plus de fonctionnalités. En comparaison de son petit frère, il embarque un écran plus grand de 6,2 pouces, une batterie plus volumineuse de 3 500 mAh, 2 Go supplémentaires pour la mémoire vive et un deuxième capteur qui permet de réaliser des zooms optiques.

Pour ce qui est des performances, il embarque les mêmes caractéristiques que le S9, à savoir un SoC Exynos 9810 cadencé à 2,7 GHz, mais épaulé par 6 Go de mémoire vive. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test.

Pourquoi choisir un Galaxy S9 Plus ?

L’écran Infinity Display

De belles photos avec le double capteur principal

Un son Dolby Atmos et un égaliseur intégré

Le milieu de gamme

Samsung Galaxy A70

On peut catégoriser le Samsung Galaxy A70 comme une évolution mineure du Galaxy A50. Les principales différences avec son petit-frère sont de trois ordres : l’écran, la photo et l’autonomie. Pour le reste, on retrouve le même SoC Exynos 9610 — néanmoins épaulé par 2 Go de mémoire vive supplémentaires — et évidemment l’interface One UI basée sur Android 9.0 Pie.

Il commence par proposer une plus large diagonale d’écran (6,7 pouces contre 6,4 pouces pour le Galaxy A50), ce qui est d’ailleurs très handicapant pour utiliser le smartphone à une main, et ce malgré les efforts de Samsung pour rendre son interface plus ergonomique qu’auparavant. Toutefois, dévorer du contenu multimédia sur cette belle dalle Super AMOLED reste un réel plaisir au quotidien. Du côté de la photo, on retrouve également un module qui fait la triplette, mais ici avec un capteur principal de 32 mégapixels (contre 25 mégapixels pour le A50) et toujours accompagné par les suivants de 8 et 5 mégapixels.

Enfin, la dernière différence n’est pas des moindres puisqu’il s’agit de l’autonomie : le Samsung Galaxy A70 élève la capacité de la batterie à 4 500 mAh. Il tient aisément pendant plus de deux jours d’utilisation et a été reconnu comme le 5e smartphone le plus autonome de l’année 2019 lors de notre test.

Pourquoi choisir le Galaxy A70 ?

Une longue diagonale pour dévorer du contenu

Une partie photo légèrement améliorée en comparaison du A50

Une endurance à toute épreuve

Samsung Galaxy A50

Dévoilé lors du Mobile World Congress 2019 à Barcelone, le Samsung Galaxy A50 fait également partie des nouveaux smartphones de milieu de gamme du constructeur coréen. Tout comme le Galaxy A70, cette itération se rapproche d’un aspect résolument premium, mais en étant plus abordable que le modèle précédent. On retrouve notamment un lecteur d’empreintes sous son bel écran Super AMOLED de 6,4 pouces, ou encore un triple capteur de 25 + 5 + 8 mégapixels en tant qu’appareil photo dorsal.

Ce ne sont pas les seuls atouts du nouveau smartphone coréen. Il est propulsé par un SoC Exynos 9610 et 4 Go de mémoire vive pour assurer une bonne fluidité sous Android 9.0 Pie avec l’interface One UI — avec même la possibilité de faire tourner quelques jeux 3D du Play Store — et propose une autonomie très confortable avec sa grosse batterie de 4 000 mAh. De plus, il est important de préciser qu’il intègre une prise jack 3,5 mm.

Pour en savoir plus, retrouvez notre test complet du Samsung Galaxy A50.

Pourquoi opter pour le Galaxy A50 ?

Son écran Super AMOLED

Son autonomie confortable

L’interface One UI

L’entrée de gamme

Samsung Galaxy A10

Il y a quelques mois de cela, on vous déconseillait de vous tourner vers les smartphones entrée de gamme du géant coréen. Sa gamme J était peu recommandable, de nombreux choix bien plus pertinents existaient alors chez la concurrence. Mais ça, c’était avant le renouveau de la gamme Galaxy A. Si le Samsung Galaxy A10 représente effectivement le plus bas du panier de la gamme, il a néanmoins le mérite d’être, à ce jour, la solution la plus abordable du constructeur coréen pour profiter d’Android 9.0 Pie avec l’excellente nouvelle interface One UI.

Ce n’est évidemment pas le seul atout du téléphone. Il embarque un Exynos 7884 épaulé par 2 Go de mémoire, une configuration suffisante pour effectuer des tâches basiques (naviguer sur Internet ou regarder des vidéos sur YouTube), même si elle montrera une certaine faiblesse avec les tâches les plus gourmandes — notamment avec les jeux 3D du Play Store. Il arrive notamment à surprendre avec sa partie photo. Toutes proportions gardées, son mono capteur de 13 mégapixels impressionne pour cette gamme de prix. Le piqué manque, la mise au point est capricieuse, mais il arrivera toujours à faire les bons compromis pour capturer un cliché exploitable, même dans les conditions difficiles (de nuit, en intérieur, en contre-jour, sur une cible en mouvement, etc.)

Si l’autonomie est par ailleurs très confortable grâce à sa batterie de 3 400 mAh, il possède néanmoins deux gros défauts : son écran Infinity-V LCD de 6,2 pouces qui tire beaucoup trop vers le bleu et son connecteur micro USB. On aurait aimé voir de l’USB C en 2019, mais bon à ce prix c’est excusable.

Pour en savoir plus, retrouvez notre test complet du Samsung Galaxy A10.

Pourquoi choisir le Galaxy A10 ?

Pour son petit prix

Pour son interface One UI

Pour son appareil photo bluffant