Test Samsung Galaxy A36 : une évolution sans audace

Avec son processeur Qualcomm, une charge filaire plus rapide et un écran plus grand (d'un dixième de pouces seulement !), le Samsung Galaxy A36 est loin de constituer une révolution par rapport à son prédécesseur. Le Galaxy A35 nous avait séduits par son équilibre. Le Galaxy A36 en reprend fidèlement les bases.

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

L’année dernière, l’intelligence artificielle faisait une arrivée très remarquée dans la gamme Galaxy S24 de Samsung, et en particulier dans son vaisseau amiral, le Galaxy S24 Ultra. Les modèles de la série Galaxy A, qui avaient quant à eux été dévoilés quelques mois plus tôt, n’offraient donc pas toutes les nouvelles fonctions originales, regroupées dans ce que le constructeur appelle « Galaxy AI ».

Les modèles 2025 de la série Galaxy A, parmi lesquels figure ce Galaxy A36, sont donc les premiers smartphones de milieu de gamme de Samsung à offrir des fonctions IA. Ces dernières sont-elles aussi complètes et intéressantes que celles intégrées aux Galaxy S ? Et quelles sont les autres améliorations apportées au Galaxy A36 par rapport au modèle de l’année dernière, le Galaxy A35 ? Celles-ci justifient elles l’achat de ce nouveau modèle ? Voici notre avis.

Un look un peu moins « Galaxy S » et un peu plus « iPhone 16 » !

Côté design, le principal changement apporté par le Galaxy A36 est visible du premier coup d’œil. En effet, alors que les trois objectifs dorsaux étaient indépendants sur le Galaxy A35 de l’année dernière, ils sont désormais réunis dans un bloc optique vertical, avec le flash placé juste à côté, exactement comme le fait Apple sur ses récents iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Une coïncidence, sans doute ! Dans l’ensemble, le Galaxy A56 fait comme bien d’autres smartphones, il copie Apple en ajoutant un soupçon d’identité deci delà.

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Pour le reste, les Galaxy A35 et Galaxy A36 sont identiques, avec leur dos en verre et le revêtement Corning Gorilla Glass Victus +, qui protège les deux côtés des chocs et des rayures. De même, le lecteur d’empreintes digitales est toujours placé au bas de l’écran.

D’autre part, le Galaxy A36 est toujours disponible en quatre couleurs. Les deux premières, noir et blanc, remplacent les coloris bleu clair et bleu foncé de l’année dernière. Les deux autres couleurs sont inchangées : lavande (violet) et Lime (jaune/vert).

Le Galaxy A36 mesure 16,3 x 7,8 x 0,74 cm, pour un poids de 195 grammes. Et, à l’instar de son prédécesseur, il est totalement étanche, ce qui est une bonne chose, pas si évidente, compte tenu de son prix.

Certifié IP67, le smartphone est donc en mesure de résister aux immersions accidentelles rapides (1 mètre pendant 30 minutes). On peut donc l’utiliser sous la douche ou dans la baignoire sans risque (rappelons que cette certification ne concerne que l’eau douce !).

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

En revanche, certains utilisateurs pourront regretter l’abandon du lecteur microSD, alors que cela pouvait constituer un avantage du Galaxy A35 sur son grand frère, le Galaxy S25. En effet, on pouvait se procurer le modèles doté de 128 Go d’espace de stockage et utiliser une carte mémoire si ce dernier venait à être saturé. Ce n’est donc désormais plus possible.

Un écran lumineux et plutôt bien calibré

En ce qui concerne l’affichage, l’écran OLED du Galaxy A36 n’apporte pas grand chose par rapport à celui du Galaxy A35. En effet, on ne note que deux toute petites modifications :

0,1 pouce de plus que le Galaxy A35 : 6,7 pouces, contre 6,6 pouces pour le Galaxy A35.

Une luminosité (annoncée par le constructeur) plus forte de 200 nits de plus : 1200 nits (lorsque le mode Luminosité adaptative est activé), avec un pic HDR à 1900 nits.

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

La fréquence d’affichage maximale n’évolue pas (il n’y aurait aucun intérêt à proposer un mode 144 Hz sur ce type de smartphone). Elle est toujours de 120 Hz (sans la technologie LTPO, réservée aux smartphones haut de gamme de la série Galaxy S). Par défaut, la sélection de la fréquence – 60 Hz ou 120 Hz – s’effectue automatiquement par l’OS (fréquence adaptative). De plus, on note qu’il est possible de basculer en mode Standard (60 Hz uniquement), mais pas de forcer le taux de rafraichissement à 120 Hz.

En outre, les images sont affichées en Full HD+, soit 2340 x 1080 pixels. Signalons que certains concurrents récents (Xiaomi Poco X7 Pro, Honor Magic 7 Lite, Oppo Reno 13 F/FS, Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G) proposent un affichage un peu plus précis : 2712 x 1220 pixels.

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Lors de nos tests, réalisés à l’aide de notre sonde Calibrite Display Pro HL et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons pu constater que la promesse de Samsung est tenue. En effet, la luminosité grimpe jusqu’à 1124 nits en mode adaptatif. De quoi bénéficier d’une bonne lisibilité en plein soleil.

Pour le reste, nous avons réalisé nos test colorimétriques dans les deux profils proposés dans les paramètres d’affichage : Vif et Naturel. Et dans les deux cas, la fidélité des couleurs s’est avérée assez bonne, bien que le Delta E moyen mesuré s’avère être légèrement supérieur à 3 (respectivement 3,62 et 3,79). Pas de quoi craindre de grosses différences entre les couleurs idéales théoriques et celles affichées.

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

D’autre part, si la colorimétrie du mode Vif est un peu trop froide (température moyenne des couleurs de 6871 K), il est possible de modifier la balance des blancs pour obtenir un rendu visuel un peu plus chaud : 6615 K. On est alors très proche d’une colorimétrie parfaitement neutre (température moyenne de 6500 K).

Enfin, la couverture colorimétrique de l’écran du Galaxy A36 s’avère plutôt bonne. En effet, ce dernier est en mesure d’afficher 140 % du gamut BT 709, 94 % du DCI-P3 et 63 % du BT 2020.

Peu d’intelligence artificielle, mais des mises à jour jusqu’en 2031

Le Galaxy A36 fonctionne sous Android 15, avec l’interface One UI 7 de Samsung. Bon point, le constructeur assure que les mises à jour du système et des fonctions de sécurité sont assurées pendant 6 ans. Cela constitue donc un petite progression (une année de plus) par rapport au Galaxy A35.

En revanche, on constate que les fonctions d(intelligence artificielle sont beaucoup moins riches que celles présentes sur les Galaxy S :

Entourer pour chercher

Filtres IA : modification, avant la prise de vue, de la température des couleurs, du niveau de contraste et de saturation.

Effaceur d’objets (ou d’ombre ou de réflexion). Cette fonction s’avère particulièrement efficace.

Sélection IA : fonction accessible depuis la barre d’outils flottante, qui permet de sélectionner automatiquement une zone de l’affichage, qui peut ensuite être utilisée comme fond d’écran, sauvegardée dans la Galerie, partagée avec ses contacts ou encore collée dans une autre application.

Si on peut regretter qu’aucune autre fonction, pour améliorer la productivité par IA, par exemple, ne soit disponible, on apprécie en revanche l’absence de pourriciels.

Performances : rien de vraiment neuf, mais ce n’est pas grave

Avec le Galaxy A36, Samsung fait l’impasse sur la puce Exynos 1380 qui équipe le Galaxy A35, pour intégrer désormais le processeur Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3.

Moyenne normalisée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6 (du plus cher au moins cher)

Seul petit souci, quitte à se fournir chez Qualcomm, Samsung aurait pu sélectionner un modèle un peu plus véloce. Les résultats des différents benchmarks montrent que l’Exynos 1380 et le Snapdragon 6 Gen 3 sont vraiment très proches en termes de performances.

Les différents scores sont logiquement compris entre ceux observés avec le Snapdragon 6 Gen 1, présent par exemple dans le Honor Magic 7 Lite, et ceux du Snapdragon 7s Gen 3, que l’on trouve dans les récents Nothing Phone (3a) et Nothing Phone (3a) Pro.

De plus, les performances du Snapdragon 6 Gen 3 demeurent nettement inférieures à celles des puces Dimensity 8400 Ultra ou Dimensity 8350, que l’on trouvent respectivement dans le Xiaomi Poco X7 Pro et le Oppo Reno 13 Pro F/FS.

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Bref, le smartphone offre des performances suffisantes dans le cadre d’une utilisation quotidienne basique (Web, vidéos, réseaux sociaux, etc.), mais aussi lorsqu’il s’agit de se détendre avec des jeux sophistiqués en 3D, comme Genshin Impact ou Fortnite.

Par exemple, ce dernier bénéficie d’animation fluides (60 images par seconde), même avec un niveau graphique Epique, ce qui permet d’offrir une excellente qualité visuelle.

Audio

La qualité audio restituée par les deux haut-parleurs du Galaxy A36 s’avère assez satisfaisante, même si on retrouve les défauts d’usage, comme un rendu déséquilibré (le haut-parleur situé à côté du port USB est un peu trop dominant) et des basses en retrait.

La puissance étant au rendez-vous, on peut néanmoins écouter sa musique avec ses amis ou regarder des vidéos dans de bonnes conditions.

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Photo : on prend les mêmes et on recommence

Pour la photo, Samsung devait être tellement satisfait des prestations de son Galaxy A35 qu’il a décidé ne faire (quasiment) aucun changement sur le Galaxy A36. On retrouve donc une configuration très classique, avec toujours trois objectifs dorsaux :

Un grand angle associé à un capteur de 50 mégapixels (équivalent à un 25mm), doté d’un dispositif de stabilisation optique. Il capture par défaut des photos en 12 mégapixels, et les vidéos sont réalisées — au mieux — en 4K à 30 images par seconde.

Un ultra grand angle (16 mm), avec capteur de 8 mégapixels.

Un objectif macro, avec capteur de 5 mégapixels.

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Le tout est complété par l’objectif frontal, dont les images sont générées par un capteur de 12 mégapixels, contre 13 mégapixels pour le Galaxy A35 (ce qui constitue la seule minuscule différence avec le nouveau modèle).

Ultra grand-angle

Même lorsque les conditions d’éclairage ambiant sont idéales — en plein soleil par exemple –, on constate que la qualité des images générées par le capteur ultra grand-angle s’avère des plus moyennes. En effet, si elles font illusion lorsqu’on les regarde sur le petit écran du smartphone, elles apparaissent trop imprécises si on les affiche sur un moniteur.

Et cela s’aggrave le soir quand on utilise le mode Nuit. En effet, lors de nos tests, il a été quasiment impossible d’obtenir une photo (même à peu près) nette.

Grand angle

De jour, les photos capturées par l’objectif et le capteur grand angle s’avèrent correctes, sans plus. En effet, leur piqué n’est pas bouleversant et il est donc préférable de les regarder sur un petit écran.

Il en va de même pour les clichés pris la nuit. En effet, leur qualité s’avère très moyenne, même si les sources lumineuses très proches. Et c’est pire si celles-ci sont assez éloignées…

Zoom numérique

De jour, on peut faire appel au zoom numérique 2x, à la rigueur. Mais encore faut-il ne pas regarder les images de trop près sous peine de constater un piqué très discutable

Ça se gâte si on utilise le zoom 4x et il est préférable de ne pas parler du 10x…

De nuit, le zoom numérique 2x est possible, si on ne peux vraiment pas faire autrement, car le piqué des images est très dégradé. Si on pousse le zoom numérique encore plus, la qualité n’est plus du tout au rendez-vous.

Macro

Grâce à une définition de 5 mégapixels, les clichés réalisés avec le mode macro offrent une précision satisfaisante, si on arrive à trouver la bonne distance pour la mise au point.

Ce mode, pourtant pratique pour voir les infimes détails, demeure toutefois assez inutile pour une grande majorité d’utilisateurs.

Selfies

Les selfies réalisés en plein jour bénéficient quant à eux d’une qualité satisfaisante (même si le piqué des images n’est pas renversant).

Réseau et communication

Le Galaxy A36 dispose de deux emplacements nano SIM. Il est en outre compatible avec la technologie eSIM.

La déception réside dans le fait qu’il ne soit plus possible de remplacer la seconde carte Sim par une carte mémoire microSD, toujours pratique pour étendre la capacité de stockage (surtout si on a acheté la version du smartphone ne comportant que 128 Go d’espace de stockage et qu’on se rend compte que cela ne suffit pas).

Pour le reste, les standards Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6 et NFC sont de la partie.

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Autonomie et charge

Le Galaxy A36 embarque une batterie de 5000 mAh. Cette capacité apparaît quelque peu limitée de nos jours. En effet, plusieurs smartphones de milieu de gamme font mieux :

5800 mAh pour les Oppo Reno 13 F et FS

6000 mAh pour le Xiaomi Poco X7 Pro

6600 mAh pour le Honor Magic 7 Lite

Malgré cela, le constructeur annonce une autonomie pouvant atteindre 29 heures de lecture vidéo, sans préciser les conditions de leur tests (en streaming en Wi-Fi ou en lecture locale, avec quelle luminosité, quelle fréquence d’affichage, etc.).

Nous avons vérifié cela, en utilisant une luminosité de 250 nits, avec une fréquence adaptative, et en lisant un film de 2 heures en boucle, en Wi-Fi depuis Netflix. Au bout de 6 heures de streaming vidéo, la batterie s’est déchargée de 36 %.

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

L’autonomie totale, avec une batterie pleine, pourrait donc atteindre 16 heures et 40 minutes, ce qui n’est pas vraiment satisfaisant.

En effet, à l’heure actuelle, la moyenne s’établit aux alentours de 20 heures (par exemple avec le Nothing Phone (3a) ou le Xiaomi Poco X7 Pro), avec certains smartphones dépassant allègrement les 35 heures (Honor Magic 7 Lite ou Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G).

Nous avons également effectué le test d’autonomie de l’application PC Mark, dans les modes Standard (60 Hz) et Adaptatif (60 Hz ou 120 Hz, selon l’application utilisée). Le Galaxy A36 a alors fonctionné respectivement pendant 13 heures 17 minutes et 11 heures 36 minutes. Si ces résultats sont légèrement supérieurs à ceux que nous avions obtenus avec le Galaxy A35, ils s’avèrent néanmoins plutôt faibles, encore une fois par rapport à la concurrence. En effet, la plupart des alternatives récentes au Galaxy A36 ont fonctionné entre 13 h 18 min et 15 h 55 min.

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Le tableau s’éclaircit avec la charge filaire supportée, plus rapide que sur le Galaxy A35, puisqu’on passe de 25 W à 45 W. Si c’est un effort louable de la part de Samsung, les concurrents sont déjà passé à la vitesse supérieure (66 W, 80 W, voire même 90 W !).

Nous avons utilisé un chargeur Samsung de 45 W (vendu 60 € sur le site du constructeur), afin de vérifier la vitesse de recharge de la batterie. Cette dernière s’est rechargée à hauteur de 68 % en une demi-heure. Puis, en 45 minutes, la batterie a retrouvé 89 % de sa charge initiale. Enfin, au bout d’une heure, la batterie était quasiment rechargée (96 %).

Le Samsung Galaxy A36 est disponible en deux modèles :

Avec 6 Go de mémoire et 128 Go d’espace de stockage : 402 €

Avec 8 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage : 452 €. Bon point, ce modèle bénéficie d’une offre de lancement, qui permet de bénéficier d’une remise de 30 € jusqu’au 29 avril, ce qui fait donc passer la facture finale à seulement 422 €.

Les prix restent donc inchangés donc par rapport au Galaxy A35 (hors promo et offre de lancement).

Samsung Galaxy A36 // Source : Xavier Regord – Frandroid

Alternatives

Parmi les nombreux smartphones de milieu de gamme disponibles en 2025, on peut mettre en avant plusieurs modèles, dont l’équipement et les performances nous ont séduits :

Le Oppo Reno 13 F, vendu 302 € avec 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage ou la version Oppo Reno 13 FS (avec 12 Go / 512 Go), proposée à 372 €.

Le Xiaomi Poco X7 Pro : 343 € avec 8 Go / 256 Go de stockage.

Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G : 362 € (8 Go / 256 Go).

Le très endurant Honor Magic 7 Lite : 382 € avec 8 / 256 Go.

Le très original Nothing Phone (3a) : 399 € avec 12 Go / 256 Go. Ce modèle a l’avantage d’offrir une plus grande polyvalence en photographie, grâce à un téléobjectif 2x.