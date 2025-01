Test du Honor Magic7 Lite : le smartphone prêt à affronter les journées et les années sans broncher

Un premier Magic 7 débarque en France et ce n’est pas le Pro. Non, Honor entame sa nouvelle génération avec le Lite, son produit d’appel qui avait défrayé la chronique l’an dernier pour son écran qui enfonçait des clous.

Honor compte bien retrouver la stupeur d’antan avec cette fois-ci une batterie démesurée qui jette directement le Magic 7 Lite dans le couloir des compétiteurs pour le prix de l’autonomie de 2025.

Modèle d’entrée de gamme (ou plutôt « haut de gamme de l’entrée de gamme » compte tenu de son prix), il possède à côté de ça un équipement assez éloigné de celui de son grand frère, le Magic 7 Pro que l’on attend de pied ferme.

Aussi, malgré une grosse batterie, est-ce une bonne affaire dans son ensemble ? C’est ce que nous allons voir.

Fiche technique

Modèle Honor Magic 7 Lite Dimensions 75,5 mm x 162,8 mm x 7,98 mm Interface constructeur MagicOS Définition 2700 x 1224 pixels Densité de pixels 437 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 Puce graphique Adreno 710 Stockage interne 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mp

Capteur 2 : 5 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 6600 mAh Poids 189 g Couleurs Noir, Violet Fiche produit

Design : le changement dans la continuité

Les différences entre le Honor Magic 7 Lite et le Honor Magic 6 Lite, que nous avons testé en tout début d’année 2024, sont pour le moins subtiles.

Les dimensions et le poids sont quasiment inchangés : 16,3 x 7,5 cm pour 8 mm d’épaisseur et un poids de 189 grammes.

De plus, avec son écran incurvé, sur sa longueur, et ses coins arrondis, le Magic 7 Lite ressemble à s’y méprendre à son prédécesseur.

Honor Magic 7 Lite // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

On note toutefois un détail qui permet de différencier immédiatement les deux smartphones Honor : l’ouverture située dans l’écran, qui abrite l’objectif frontal, est nettement plus grande sur le Magic 7 Lite que sur le Honor Magic 6 Lite.

Cela s’explique par la présence d’un capteur spécifique, placé à côté de l’objectif photo frontal, qui permet de réaliser une reconnaissance faciale en 3D pour une sécurité optimale.

Ce système de déverrouillage vient compléter le capteur d’empreintes digitales placé au bas de l’écran, sous la dalle OLED. Et si celui-ci est disposé un peu plus bas que sur d’autres smartphones, cela ne pose pas vraiment de problème en pratique.

Le Honor Magic 7 Lite est disponible en deux coloris : violet (Titanium Purple) et noir (Titanium Black).

Honor Magic 7 Lite // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

À première vue, les deux moutures du Magic Lite ont le même dos, avec en son centre un gros bloc optique rond. Toutefois, si on regarde attentivement, on remarque que le design de ce dernier a évolué.

Le petit cerclage cranté qui faisait le tour du bloc du Magic 6 Lite se fait légèrement plus discret, car il est désormais complété par un anneau métallique, qui entoure les objectifs.

De plus, le disque intérieur argenté du Magic 6 Lite a disparu. On remarque également qu’un objectif a disparu et qu’il n’en reste donc plus que deux, complétés par le flash.

Un des points forts du Honor Magic 7 Lite réside dans sa résistance hors du commun. En effet, si l’écran du smartphone ne dispose pas du revêtement Gorilla Glass de Corning, il dispose de la même protection que celle de l’écran du Honor Magic6 Lite, dont nous avions pu vérifier l’incroyable résistance – l’année dernière – en plantant des clous. D’après Honor, le smartphone ne craint pas les chutes, jusqu’à 2 mètres de hauteur.

Honor Magic 7 Lite // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour le reste, le Honor Magic 7 Lite est certifié IP64. Cela signifie qu’il offre une résistance totale à la poussière, mais pas à l’eau. Attention donc si on désire l’utiliser dans la baignoire ou au bord de la piscine !

En revanche, on peut utiliser le smartphone sous la pluie sans craindre quoi que ce soit. Rappelons que son prédécesseur était un peu plus sensible à l’eau et à la poussière (certification IP53 seulement). Un petit effort a donc été fait de ce côté la.

Affichage : la bête noire des Lite

Les caractéristiques techniques principales de l’écran du Honor Magic 7 Lite sont identiques à celles de son prédécesseur. Ainsi, on retrouve une dalle OLED de 6,78 pouces, pouvant afficher des images avec une définition de 2700 x 1224 pixels et une fréquence d’affichage maximale de 120 Hz.

Bien sûr, on peut opter pour le mode Standard (60 Hz), pour un taux de rafraichissement élevé (120 Hz) ou pour une Gestion Dynamique de la fréquence, selon l’application utilisée (60 Hz ou 120 Hz). L’écran n’étant pas compatible avec la technologie LTPO, une gestion plus fine de la fréquence d’affichage n’est pas possible.

Honor Magic 7 Lite // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le constructeur annonce un pic de luminosité pouvant atteindre 4000 nits (contre 1200 nits pour le Magic 6 Lite). En pratique, grâce à notre sonde et au logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons mesuré une luminosité en belle progression en SDR depuis le Magic 6 Lite, en atteignant 1136 nits, ce qui est un niveau tout à fait appréciable pour un smartphone de ce prix. En HDR, ce n’est pas catastrophique à ce niveau de prix, mais on a une valeur dans le ventre mou (1158 nits).

D’autre part, la colorimétrie de l’écran, lorsqu’on utilise le profil d’affichage Normal, s’avère bien meilleure que celle du Magic 6 Lite. En effet, on passe d’une température moyenne de 7418 K (un peu trop froide) à 6517 K (parfaitement neutre).

De plus, l’écran du Honor Magic 7 Lite affiche des couleurs plus fidèles que celles du Magic 6 Lite. Pas d’extase pour autant, on reste au-dessus de notre valeur cible.

Le Delta E moyen mesuré passe de 4,21 à 3,86. Les couleurs affichées par le Magic 7 Lite sont un peu moins éloignées des couleurs théoriques idéales, mais on ne peut pas totalement se fier à son rendu si l’on a besoin de précision.

Honor Magic 7 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Autre ombre au tableau, la couverture colorimétrique. Tel que nous l’avons mesurée, elle n’est pas aussi étendue que ce qui est annoncé par Honor. Si l’affichage est censé être en mesure de reproduire 100 % du gamut DCI-P3, nous n’avons constaté en pratique qu’une couverture à hauteur de 62 % (mais aussi 93 % du gamut BT 709 et 42 % du BT 2020).

Bilan, il y a du mieux sur certains points de cet écran, mais la route est encore longue.

Logiciel : des mises à jour jusqu’en 2031 !

Le Honor Magic 7 lite fonctionne sous Android 14 et il devrait toujours être à la page dans 6 ans grâce à des mises à jour du système d’exploitation et des options de sécurité. C’est un excellent point pour la durabilité de l’appareil.

Le système d’exploitation de Google est complété par l’interface maison, MagicOS 8.0.

Celle-ci comporte de nombreuses particularités intéressantes à commencer par la possibilité d’accéder à ses notifications ou au centre de contrôle du smartphone, selon que l’on fasse glisser son index depuis le bord supérieur gauche ou droit de l’écran.

Parmi les applications installées, on peut citer Honor Docs (création de fichier Word, Excel ou PowerPoint), Honor Notes, ainsi qu’un poignée d’autres applis (Facebook, Booking, Tik Tok, etc.) que l’on peut désinstaller en quelques secondes.

D’autre part, on remarque la présence d’un dossier appelé Suggestion IA. En fait, il procure juste un accès rapide aux applications les plus souvent souvent utilisées (pas vraiment besoin d’IA pour les connaître !).

Le Honor Magic 7 Lite supporte la fonction Magic capsule, qui affiche – à côté du capteur photo frontal – les icônes de certaines applications, pour y avoir un accès direct. Il est ainsi possible d’accéder très rapidement à Spotify, à l’enregistreur sonore, etc. Pour l’instant, la liste des applis compatibles avec cette fonction est plutôt réduite. Espérons que le constructeur l’enrichisse régulièrement.

Une autre fonction intéressante est appelée Portail magique. Elle permet de sélectionner certains éléments (images, texte, etc.), affichés à l’écran, et de les faire glisser vers un des bords du smartphone, pour les envoyer vers l’application de votre choix (mail, retouche photo, moteur de recherche, etc.). Par exemple, une adresse peut ainsi être envoyée vers Maps.

On peut encore mettre en avant la double fonction du glissement de trois doigts sur l’écran. Ce geste peut soit réaliser une capture d’écran soit ajouter ce qui est affiché à l’écran aux favoris globaux. On peut ensuite retrouver tous les éléments que l’on a ainsi enregistrés dans le dossier appelé Espace Favoris ou directement, en faisant apparaître un menu sur le bord droit de l’écran.

Performances : le minimum syndical

Petite déception, le Honor Magic 7 Lite embarque le même processeur que son prédécesseur. Il s’agit donc du SoC Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Ce dernier est associé à 8 Go de mémoire et un espace de stockage de 256 Go (non extensible par l’intermédiaire d’une carte mémoire microSD).

Moyenne pondérée des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6

Si les performances de cette puce s’avèrent très éloignées de celle des puces haut de gamme de Qualcomm (Snapdragon 8 Gen 3 et – à fortiori – Snapdragon 8 Elite), il faut néanmoins reconnaître que l’utilisation du smartphone ne pose aucun problème, si l’on se contente d’utiliser des applications basiques, bureautiques ou multimédias.

Honor Magic 7 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Si on est un peu joueur, il faudra consentir à quelques sacrifices. Par exemple, si Fortnite fonctionne, il faut se contenter de la plus faible qualité graphique et d’animations ne comportant pas plus de 30 images par seconde.

C’est le minimum vital et ça ne facilite pas la tâche dans ces jeux dans lesquels on est confrontés à d’autres joueurs, car la réactivité est quelque peu limitée ! Pas de problème en revanche avec des jeux moins sophistiqués, comme Candy Crush Saga, Mario Kart ou Mortal Kombat.

Photo : recyclage de capteurs

Le Honor Magic 6 Lite embarquait 3 capteurs, dont un dédié à la photographie en mode macro, peu utile à notre humble avis.

Manifestement, c’est également l’avis du constructeur, puisque le Honor Magic 7 Lite n’a désormais recours qu’à deux objectifs dorsaux (complétés bien sûr par le capteur frontal). En l’occurrence, ce sont les mêmes que ceux de l’année dernière :

L’objectif principal, un grand-angle, est associé à un capteur de 108 mégapixels, capable de produire des clichés « lossless » en utilisant un zoom 3x. Son ouverture est de f/1,75.

L’objectif ultra grand-angle, quant à lui, envoie ses images à un capteur de 5 mégapixels (c’est plutôt faible !), qui a une ouverture de f/2,2.

Objectif frontal avec capteur de 16 mégapixels (f/2,45).

Honor Magic 7 Lite // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Capteur grand angle

Les images capturées par le capteur principal ont une définition de 4000 x 3000 pixels (12 mégapixels). Cela s’explique par le fait que les pixels sont regroupés 9 par 9 (un carré de 3 pixels sur 3 pixels), pour capturer plus de lumière et ainsi obtenir de meilleurs résultats lorsque la luminosité ambiante est limitée.

Bon point, le capteur grand angle est équipé d’un dispositif de stabilisation optique, toujours pratique pour minimiser les photos floues.

En plein jour, les photos que nous avons réalisées se sont avérées de bonne qualité, avec des couleurs fidèles à la réalité.

De nuit, grâce à la technologie Pixel Binning, le Honor Magic 7 Lite génère des clichés également satisfaisants, avec une colorimétrie respectée.

Capteur ultra grand-angle

De jour, les photos issues du capteur ultra grand angle s’avèrent de qualité correcte, avec néanmoins un piqué moins important que celui des photos capturées par le capteur grand angle (leur définition n’est que de 2592 x 1944 pixels).

En revanche, dans des conditions d’éclairage défavorables, la plupart des photos que nous avons prises se sont révélées floues. Inutile de dire dire qu’il est donc préférable ne pas faire appel à cet objectif de nuit !

Zoom numérique

Comme souvent, en l’absence d’un téléobjectif capable de prendre des photos à l’aide d’un zoom optique, le Honor Magic 7 Lite donne accès à un zoom numérique, notoirement moins performant.

Toutefois, si on se limite à un petit facteur de grossissement (2x ou 3x), pour se rapprocher un petit peu du sujet photographié, on obtient des images assez précises. Ensuite, plus on pousse le zoom numérique vers ses derniers retranchement (10x), plus la qualité des photos se dégrade.

Honor Magic 7 Lite – Zoom 3x

De nuit, comme souvent, les clichés semblent satisfaisants si on les regarde sur le petit écran d’un smartphone. Mais, si on les affiche sur un moniteur de grande taille, on constate que la précision fait souvent cruellement défaut.

Honor Magic 7 Lite – Zoom 3x

Honor Magic 7 Lite – Zoom 5x

Mode portrait

Comme on peut le voir, les photos réalisées en mode Portrait avec le capteur dorsal principal bénéficient d’un effet Bokeh très convaincant !

Il est même possible d’ajuster la puissance du flou appliqué à l’arrière plan.

Sans le mode Portrait Avec le mode Portrait

Mode Portrait avec zoom 2x

Selfies

Bon point, les clichés réalisés par l’objectif frontal et son capteur de 16 mégapixels offrent eux aussi une belle précision. Précisons que si on utilise le mode Portrait, l’effet Bokeh n’est pas configurable.

On constate que le détourage est assez précis, même si – comme très souvent – quelques cheveux disparaissent au passage (sans que le résultat ne devienne toutefois caricatural).

Une gomme magique très efficace

Lorsqu’une photo est prise, il est bien sur possible d’y appliquer différentes retouches, avec toute une panoplie d’outils, plutôt classiques. On peut toutefois attribuer une mention spéciale pour la Gomme IA, qui se charge d’éliminer avec brio les éléments indésirables des photos.

La sélection de l’objet ou de la personne à faire disparaître s’effectue très simplement. L’opération d’effacement ne prend ensuite que quelques secondes et les éléments du décors sont préservés (l’arbre en avant plan de la tour Eiffel), voire même recréés (comme les marches de l’escalier).

Autonomie : Honor sort la très grosse artillerie

Le Honor Magic 7 Lite embarque une batterie de type silicium-carbone, qui est en mesure d’offrir une plus grande capacité qu’une batterie lithium-ion traditionnelle, dans un espace équivalent.

En l’occurrence, le smartphone dispose d’une batterie de 6600 mAh, soit l’une des plus grosses du marché à l’heure actuelle (celle du Realme GT7 Pro a une capacité de 6500 mAh, tout comme celle du Redmagic 9S Pro).

Cela constitue une énorme progression par rapport au Magic 6 Lite, et sa batterie de 5300 mAh. Du coup, on est en droit d’espérer une autonomie ENCORE plus élevée que celle du Honor Magic 6 Lite, qui nous avait déjà impressionné l’année dernière. D’ailleurs, le constructeur annonce désormais une autonomie pouvant atteindre trois jours !

Honor Magic 7 Lite // Source : Xavier Regord – Frandroid

Et, en pratique, cette affirmation semble tout à fait réaliste. En effet, nous avons tout d’abord réalisé un test d’autonomie en streaming vidéo, avec une luminosité de 300 nits et une fréquence d’affichage dynamique (le réglage par défaut). Ainsi, la lecture en boucle d’un film, en Wi-Fi, sur Netflix, a fait baisser le niveau de la batterie de 2 % au bout de 2 heures (!!), puis de 9 % après 4 heures et enfin de seulement 16 % après 6 heures. Si on dispose d’une batterie pleinement chargée, on peut donc miser sur une autonomie totale d’environ 37 heure et 30 minutes, ce qui est tout simplement exceptionnel.

Nous avons ensuite lancé le test d’autonomie intégré à l’application PC Mark (toujours avec une fréquence d’affichage dynamique). Le smartphone a alors fonctionné pendant 15 heures et 28 minutes, avant que le niveau de la batterie atteigne 20 %, ce qui est un excellent résultat.

Honor Magic 7 Lite // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Recharge filaire deux fois plus rapide

Pour ne rien gâcher, la recharge filaire peut s’effectuer avec un adaptateur secteur d’une puissance de 66 Watts au maximum (celui-ci n’est pas fourni). Le constructeur a donc aussi fait un effort significatif dans ce domaine, puisque le précédent modèle ne supportait une charge filaire qu’en 35 Watts. Compte tenu de son prix, la recharge sans fil n’est pas à l’ordre du jour sur le smartphone.

En pratique, cela se traduit par une batterie qui retrouve 13 % de sa charge au bout de 10 minutes de recharge. Puis 29 % au bout de 20 minutes, 45 % après une demi-heure, et 70 % après trois quart d’heure. Enfin, il faut attendre une heure pour que le niveau de charge remonte à 92 %.

Honor Magic 7 Lite // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Audio

Les deux haut parleur du Honor Magic 7 Lite permettent de restituer le son en stéréo, si on ne désire pas utiliser de casque.

Si le son délivré s’avère plutôt puissant, on peut néanmoins regretter que la qualité sonore soit très moyenne, avec un manque de basses certain. Résultat, le son s’avère quelque peu désagréable si on écoute de la musique à très fort volume.

Réseau et communication

Le Honor Magic 7 Lite peut accueillir deux cartes nanoSIM 5G. De plus, il est compatible avec la technologie eSIM (ce qui n’était pas le cas de son prédécesseur !).

Il est également compatible avec les technologies Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1 et NFC.

Le Honor Magic 7 Lite est disponible dès aujourd’hui, chez les principaux revendeurs (Fnac, Darty, Boulanger), chez les opérateurs SFR et Orange, ainsi que sur le site de Honor.

Il est proposé à 379,90 €, avec 8 Go de mémoire et 256 Go d’espace de stockage. C’est 20 euros de moins que son prédécesseur, ce qui est suffisamment rare pour être souligné !

Notez que si vous achetez le smartphone sur le site du constructeur, vous bénéficierez d’une offre intéressante : jusqu’au 28 février, le casque Bluetooth Honor Choice Headphones Pro est offert (d’une valeur de 199 € !).

D’autre part, si vous êtes adhérent Fnac, vous profiterez d’une réduction immédiate de 80 € jusqu’au 4 février, ce qui fait passer le prix du smartphone à seulement 299 €.