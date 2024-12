Honor Magic 7 Lite et Pro : les prix fuitent, préparez-vous à une surprise

À quelques semaines de leur présentation française, les Honor Magic 7 Lite et Magic 7 Pro voient leurs prix européens dévoilés par une fuite.

Si Honor nous a fait miroiter la version Porsche Design du Magic 7 Pro, sans doute ne s’attendait-il pas à ce que nous ayons les prix de sa nouvelle gamme aussi vite.

Les Magic 7 Lite et Magic 7 Pro seront officiellement présentés chez nous en janvier 2025. La version italienne du revendeur épto se montre impatiente et propose déjà à la vente les deux modèles. En revanche, impossible de terminer la transaction à cause de stocks insuffisants. Logique.

Une belle bévue qui nous permet de connaître les tarifs escomptés pour les nouveaux Magic.

Des prix en baisse

Le Magic 7 Lite serait tarifé à 376,89 euros, soit 22 euros de mois que son prédécesseur, le Magic 6 Lite. Pour ce prix, on a droit à une version avec 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage. Deux coloris sont disponibles : noir et violet.

De son côté, le Magic 7 Pro semble aussi être moins cher que la génération précédente. Une petite économie de 75 euros serait à prévoir avec un prix public de 1225,90 euros. Néanmoins, conservons tout de même quelques doutes. Récemment, l’informateur @RODENT950 indiquait que le prix du Magic 7 Pro s’envolerait, passant de 1299 à 1399 euros.

Magic 7 Lite, la différence sur la batterie

Rappelons que ce Magic 7 Lite paraît ressembler fortement au Magic 6 Lite. La fiche produit d’épto confirme qu’il est basé sur le même Snapdragon 6 Gen 1. Il possède un écran de 6,78 pouces et un volet photo identique : grand-angle de 108 Mpx, ultra grand-angle de 5 Mpx et caméra frontale de 16 Mpx.

Seule la batterie est plus importante passant de 5800 mAh à 6600 mAh.

Magic 7 Pro, tout sur le SoC

Concernant la fiche technique du Magic 7 Pro, on la connaît déjà depuis la présentation de ce modèle en Chine. Il est équipé du tout dernier SoC de Qualcomm, le très puissant Snapdragon 8 Elite.

Un écran de 6,8 pouces couvre sa face avant et le grand trio d’objectifs photo est aussi de la partie avec des grand-angle et ultra grand-angle de 50 Mpx et un téléobjectif x3 de 200 Mpx. La batterie est de même capacité que le Magic 6 Pro : 5850 mAh.

On attend surtout Honor sur sa partie logicielle et notamment ses fonctions IA qui pourraient donner un nouveau souffle à sa gamme qui nous avait déjà convaincus en 2024.