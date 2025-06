BoursoBank revient avec une belle prime de 200 € pour celles et ceux qui ouvriront un compte bancaire ce week-end

C’est une offre qui revient de temps en temps, parfois Ă des moments stratĂ©giques, ou un peu plus alĂ©atoirement comme ce week-end. La banque en ligne BoursoBank (ex Boursorama) propose un bonus allant jusqu’Ă 200 euros pour toute ouverture de compte chez eux.

BoursoBank profite de l’arrivĂ©e des beaux jours pour tenter de rallier quelques nouveaux clients Ă sa cause avec une offre qui peut sĂ©duire. Ce week-end seulement, vous pouvez recevoir jusqu’Ă 200 euros pour toute ouverture de compte accompagnĂ© d’un premier versement. Vous avez trois jours pour en profiter, remplir les conditions nĂ©cessaires et recevoir cette petite somme rondelette qui peut aider Ă prĂ©parer les prochaines vacances.

Pourquoi choisir BoursoBank ?

Elle propose de nombreux produits bancaires

L’application est très bien faite

Pas de frais de paiement Ă l’Ă©tranger, ni sur la tenue de compte (sous conditions)

L’offre du Pink week-end est valable du 13 au 16 juin 2025 seulement. Pendant ces trois jours, en allant sur BoursoBank, vous pouvez ouvrir un nouveau compte et recevoir une prime de 200 euros. Pour ça, il faut utiliser le code PWK200, faire un premier versement d’au moins 300 euros et utiliser au moins une fois le service de mobilitĂ© bancaire EasyMove.

Une banque en ligne qui a fait ses preuves

Si vous ne connaissez pas le nom de BoursoBank, vous l’avez peut-ĂŞtre connu sous son appellation de Boursorama. Sinon, sachez qu’il s’agit d’une filiale du groupe SociĂ©tĂ© GĂ©nĂ©rale, donc autant vous dire qu’ils ont de l’expertise en la matière. C’est ce qu’on appelle une nĂ©obanque, c’est-Ă -dire que la grande majoritĂ© de ses services sont principalement accessibles en ligne.

Elle est très apprĂ©ciĂ©e, notamment chez les plus jeunes, puisqu’il y a des offres pour les 12-17 ans et que les frais bancaires sont moins Ă©levĂ©s que chez la concurrence. Vous avez plusieurs offres : Freedom, pour les mineurs donc, mais aussi l’offre Welcome, sans conditions de revenus, la carte Ultim pour les voyageurs et l’offre Metal qui est la version premium. Ă€ vous de choisir celle faite pour vous.

Une offre séduisante pour passer chez BoursoBank

Pour profiter de la prime de 200 euros, il faut suivre quelques étapes. Celle-ci est divisée en plusieurs sommes qui correspondent à des actions à réaliser. En ouvrant un compte bancaire, vous recevez 50 euros le jour de son ouverture effective. Ensuite, si vous effectuez un versement sur le compte, vous touchez une autre prime : 30 euros si vous versez entre 1 et 49 euros, 50 euros pour un versement de 50 à 299 euros, et 80 euros si vous mettez 300 euros ou plus.

Enfin, dans le mois qui suit l’ouverture de votre compte, vous devez utiliser le service de mobilitĂ© bancaire EasyMove au moins une fois. Cette dernière prime de 70 euros sera versĂ©e sur votre compte dans les 60 jours qui suivent la signature du formulaire de demande de mobilitĂ© bancaire. Si on fait les comptes, on arrive aux 200 euros promis par la nĂ©obanque. Si vous ne connaissez pas EasyMove, il s’agit tout simplement d’un service qui simplifie le fait de faire passer BoursoBank comme votre banque principale, en transfĂ©rant vos versements et prĂ©lèvements rĂ©currents.

Vous pouvez en apprendre plus sur BoursBank et ses services en lisant notre avis complet sur la néobanque.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.