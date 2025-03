Voici le bon deal pour celles et ceux qui veulent un grand iPhone sans dépenser une fortune

Les promotions sur les produits d’Apple sont assez rares, mais les anciennes rĂ©fĂ©rences commencent Ă devenir vraiment intĂ©ressantes. Par exemple, c’est le cas de l’iPhone 14 Plus, qui passe de 1001,99 euros Ă 699,99 euros chez Boulanger.

Source : Frandroid – ChloĂ© Pertuis

Les modèles Plus des smartphones Apple sont conçus pour ceux qui recherchent une expĂ©rience immersive avec un Ă©cran plus grand. GĂ©nĂ©ralement dotĂ©s d’une taille d’Ă©cran autour de 6,7 pouces, ces smartphones s’adressent aux utilisateurs qui prĂ©fèrent une interface plus vaste pour la consommation de contenu, que ce soit pour regarder des vidĂ©os, jouer Ă des jeux ou naviguer sur le web. Si vous ĂŞtes en quĂŞte d’un grand iPhone Ă petit prix, le 14 Plus se trouve actuellement avec une ristourne de moins 30 %.

L’iPhone 14 Plus en quelques mots

Une belle et grande dalle AMOLED de 6,7 pouces

La qualité Apple

Une grosse autonomie

Au lieu de 1001,99 euros, l’Apple iPhone 14 Plus est aujourd’hui disponible en promotion Ă 699,99 euros sur Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant l‘Apple iPhone 14 Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un ancien toujours aussi performant et Ă jour !

L’iPhone 14 Plus est propulsĂ© par le puissant processeur A15 Bionic d’Apple. Ce processeur hexacore (six cĹ“urs), couplĂ© Ă un GPU maison avec quatre cĹ“urs, offrent des performances encore très convenables pour bĂ©nĂ©ficier d’une expĂ©rience utilisateur fluide, mĂŞme en lançant des jeux 3D gourmands. Eh oui, que ce soit pour le multitâche, le rendu graphique complexe ou l’exĂ©cution d’applications lourdes, l’iPhone 14 Plus se dĂ©brouille toujours aussi bien malgrĂ© ces trois ans d’anciennetĂ©.

La 14ᵉ gĂ©nĂ©ration d’Apple ne sera en revanche pas compatible avec Apple Intelligence, mais cela n’est pas un frein Ă l’achat, surtout pour les personnes Ă la recherche d’un grand Ă©cran avec l’expĂ©rience Apple. Cet iPhone sera tout de mĂŞme mis Ă jour avec iOS 18, lui permettant de profiter de la refonte du système d’exploitation d’Apple.

Un grand Ă©cran et de l’endurance Ă revendre

Une dalle OLED de 6,7 pouces vient Ă©quiper cet iPhone 14 Plus (contre 6,1 pouces pour le variant classique). Seul point noir, l’Ă©cran est limitĂ© Ă une frĂ©quence de 60 Hz. Mais bon, cela n’empĂŞche pas que la navigation restera fluide et agrĂ©able, surtout avec les belles animations de la Pomme.

La batterie est l’un des atouts majeurs de cet iPhone 14 Plus, il accueille dans ses entrailles un module de 4 323 mAh. Cela peut paraĂ®tre lĂ©ger par rapport Ă d’autre modèle ou mĂŞme chez les concurrents Android, mais l’optimisation d’iOS fait un travail monstre pour arriver Ă sortir une autonomie de plus 48 heures en utilisation normal sans problème.

Pour la partie recharge, c’est une petite dĂ©ception d’avoir une puissance de charge de 25 W. Cet iPhone 14 Plus dont le prix approche celui du 16e est plutĂ´t destinĂ©e aux personnes cherchant un Apple avec un grand Ă©cran et qui ne se soucient pas des dernières avancĂ©es de l’un des GAFA en matières d’intelligence artificielle.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 14 Plus.

Afin de comparer l‘Apple iPhone 14 Plus avec d’autres produits de la mĂŞme catĂ©gorie, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide sur les meilleurs Apple iPhone du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.