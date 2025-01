Grâce aux soldes d’hiver 2025, vous pouvez changer de TV sans trop dépenser avec cette offre de -400 € sur le Samsung S92D OLED de 55″

Chez Boulanger, il y a de belles offres pendant les soldes d’hiver 2025, notamment sur les téléviseurs comme ce modèle OLED de 55″ signé Samsung, le S92D qui affiche de la 4K à 100 Hz, est compatible HDR, pour 1 190 euros.

Avec le téléviseur Samsung S92D, vous avez là un appareil qui met l’accent sur la qualité de l’image, quelle que soit l’activité pratiquée ou le divertissement diffusé. Films, séries, compétitions sportives, jeux vidéo : avec sa fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et son affichage Ultra HD compatible HDR, vous allez être comme au cinéma, mais à la maison. En plus, pendant les soldes d’hiver, deux tailles d’écran sont en promotion : la 55″ qui est à -400 euros et la 65″ à -500 euros.

Les points forts du Samsung S92D

La fréquence de rafraîchissement de 100 Hz native est très appréciable, qui peut monter à 144 Hz

L’audio est compatible Dolby Atmos, pour un son spatialisé de qualité

Le processeur NQ4 AI Gen2 garantit une navigation fluide dans les menus

Si on parle du modèle 55″ du Samsung S92D, il passe de 1 590 euros à 1 190 euros chez Boulanger. Quant au modèle 65″, vous le retrouvez à 1 690 euros au lieu de 2 190 euros, à vous de voir.

Un téléviseur imposant pour une 4K de qualité

Que ce soit en 55″ ou en 65″, le Samsung S92D est un téléviseur qui affiche une image Ultra HD pour vous immerger dans tous vos contenus. On l’appelle familièrement 4K mais ce n’est pas tout à fait juste, la « vraie » 4K faisant 4096 x 2160 pixels et celle-ci (ainsi que toutes celles des autres TV du marché) fait 3840 x 2160 pixels. Bref, vous avez ici une belle dalle quasiment sans bords sur trois côtés, avec un pied central.

Le téléviseur mesure 122,5 x 77,3 x 26,5 cm pour 15,9 kg avec son pied pour la version 55″, et 144,4 x 89,7 x 26,5 cm pour 22,5 kg pour la version 65″. On aime bien le pied central qui permet d’avoir un meuble pas trop large sur lequel le poser, même s’il faut prévoir de la place pour accueillir ce téléviseur. Et suffisamment de recul pour ne pas s’abîmer les yeux. Parce qu’avec de l’OLED, vous profitez de couleurs réalistes et de contrastes profonds, donc autant se mettre dans de bonnes conditions.

Place à une image nette et un son Dolby Atmos

Ce TV a de nombreux avantages. À commencer par sa fréquence de rafraîchissement native de 100 Hz, ce qui assure une grande fluidité dans tous vos programmes. Mieux : vous pouvez l’optimiser jusqu’à 144 Hz pour avoir un meilleur rendu dans les jeux vidéo. Pour ça, il faudra se brancher sur le port HDMI compatible. Il y en a d’ailleurs 4 en tout, compatibles 2.1, dont un seul qui est compatible 144 Hz. Si vous n’avez qu’une console ça passe, mais si vous avez la PS5 et la Xbox Series X, il va falloir faire un choix.

L’audio n’est pas en reste, ce qui est rare sur les téléviseurs, avec un son d’une puissance de 2 x 20W avec un traitement Dolby Atmos. En plus de tout ça, vous retrouvez du WiFi (avec compatibilité AirPlay 2), du Bluetooth, un port optique numérique pour connecter une barre de son. Et une interface Tizen, qui n’est pas l’OS le plus souple pour un TV connecté, mais sur lequel vous retrouvez toutes vos plateformes de streaming préférées.

Si jamais vous cherchez à changer de téléviseur et ne savez pas trop où donner de la tête, vous pouvez consulter notre guide comparatif qui permet de se faire une idée plus précise.

