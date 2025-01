Fnac et Darty proposent de belles offres pour les soldes d’hiver : voici les meilleurs deals à retenir

Pour le lancement des soldes d’hiver, la Fnac et Darty proposent une tonne de produits à prix réduit. Toutes les offres ne sont pas bonnes à prendre, c’est pourquoi nous avons fait le tri pour vous afin de vous proposer les véritables pépites de l’évènement.

Si vous êtes un habitué des enseignes la Fnac et Darty et que vous attendiez impatiemment les soldes d’hiver pour faire de bonnes affaires, vous allez être servis. Les deux e-commerçants français ont décidé de casser les prix des meilleurs produits Tech du moment, en passant par les smartphones, les objets connectés, les TV ou encore les tablettes. Nous vous avons listé les meilleures d’entre elles pour vous aider dans vos recherches.

Les meilleures offres chez la Fnac et Darty lors des soldes d’hiver

iPhone 15 Pro Max (512 Go) à moins de 1 400 euros : Fnac et Darty

Pack Xiaomi 14T avec 100 euros de réduction : Fnac et Darty

SSD Samsung T9 (1 To) à -25 % : Fnac

Philips 55OLED849 à 1 190 euros au lieu de 1 490 euros : Fnac

Samsung Galaxy A25 à moins de 250 euros : Fnac et Darty

Samsung Galaxy S23 à -25 % : Fnac et Darty

Samsung Galaxy S24 Ultra avec 370 euros de remise : Fnac et Darty

Bose QuietComfort à -44 % : Fnac et Darty

Pack Lenovo Tab P12 à 299 euros au lieu de 449 euros : Fnac et Darty

Pack Xiaomi Pad 6 à moins de 250 euros : Fnac et Darty

iPad 10 à 379 euros au lieu de 419 euros : Fnac et Darty

Kobo Libra Colour à -10 % : Fnac et Darty

iPhone 15 Pro Max (512 Go)

Les iPhone 16 sont les derniers fleurons d’Apple, mais cela n’empêche pas de s’intéresser à la génération précédente. L‘iPhone 15 Pro Max par exemple, a encore de belles années devant soi et devient plus intéressant après 330 euros de remise dans sa version 512 Go lors des soldes d’hiver.

En quoi l’iPhone 15 Pro Max est-il intéressant ?

Pour son écran Oled Super Retina XDR très lumineux

Ses excellentes performances

Ses bonnes capacités photos et vidéos

Lors de sa sortie en septembre 2023, l’iPhone 15 Pro Max avec 512 Go de mémoire, comme proposé ici, était vendu 1729 euros. Vous avez bien fait d’attendre les Soldes puisqu’il est affiché à 1399 euros. Pour le commander, vous pouvez passer par Fnac ou, si vous préférez, par Darty, l’offre est valable sur les deux enseignes.

Pack Xiaomi 14T

Sortie au côté d’un modèle Pro, le Xiaomi 14T est pourtant celui que l’on recommande chaudement. Il affiche un rapport qualité/prix très convaincant aujourd’hui grâce aux promotions des soldes d’hiver, et se trouve même dans un pack avec des écouteurs offerts.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi 14T

Le bloc photo est bien travaillé, grâce à Leica

Les performances sont à la hauteur des attentes

Une belle conception et une certification IP68

Le Xiaomi 14T est un smartphone qui coûte, seul, 653 euros. Les Redmi Buds 5, eux, valent 49,99 euros. Le pack Fnac/Darty est vendu 649 euros quand il n’est pas soldé. Mais là, vous avez une chance de l’avoir à 549 euros en allant sur l’un des deux sites.

SSD Samsung T9 (1 To)

Parmi les SSD externes pour stocker des données, les garder en sécurité ou lancer des logiciels, le Samsung T9 est une bonne référence. Bonne nouvelle : le voilà avec 25 % de remise à l’occasion des soldes d’hiver.

Les points forts du Samsung T9

Un SSD compact et robuste

Des débits très rapides : 2 000 Mo/s en lecture et en écriture

1 To pour un bon prix

Au lieu d’un prix barré à 199 euros, le SSD Samsung T9 avec 1 To de stockage se vend aujourd’hui à 149 euros sur le site de la Fnac.

Philips 55OLED849

Le Philips 55OLED849 est un téléviseur avec une excellente qualité d’image, et bénéficie de l’Ambilight, cette technologie de lumière à l’arrière de l’appareil qui s’adapte au contenu affiché à l’écran. Un vrai plus qui permet de s’immerger dans vos contenus multimédias et que vous pouvez retrouver à prix bas pendant les soldes d’hiver.

Qu’apprécie-t-on du Philips 55OLED849 ?

Sa fréquence de rafraîchissement à 144 Hz

Sa compatibilité G-Sync, VRR et FreeSync

Ses technologies Dolby Vision et Dolby Atmos intégrées

Pendant les soldes d’hiver, vous pouvez commander le Philips 55OLED849 à 1 190 euros chez la Fnac, alors qu’il coûte en temps normal 1 490 euros.

Samsung Galaxy A25

Le Galaxy A25 5G offrir une expérience fluide et simple, des performances correctes et un design classique, mais réussi, pour un prix relativement contenu. Noté 7/10 par nos soins, ce téléphone est satisfaisant dans l’ensemble et devient plus recommandable avec 80 euros de remise lors des soldes d’hiver.

Qu’est-ce qu’on aime sur le Samsung Galaxy A25 ?

Son bel écran Amoled à 120 Hz

Ses quatre années de mises à jour majeures

Son bon capteur principal

Proposé à 321 euros, le Samsung Galaxy A25 (128 Go) est dorénavant proposé à 241 euros sur le site de la Fnac.

Samsung Galaxy S23

Samsung s’apprête à dévoiler très prochainement ses nouveaux Galaxy S25. L’occasion pour les modèles précédents de voir leur prix baisser, comme le S23, qui reste un très bon choix, surtout maintenant qu’il coûte 600 euros lors des soldes.

Le Samsung Galaxy S23 en résumé

Un processeur surpuissant, merci le Snapdragon 8 Gen 2

Excellent en photo de jour, un artiste de nuit

OneUI, une version d’Android merveilleuse

D’abord sortie à 959 euros, le Samsung Galaxy S23 est depuis proposé à 801 euros, mais à l’occasion des soldes d’hiver, on le trouve en promotion à 601 euros chez la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Bientôt remplacé, le Samsung Galaxy S24 Ultra reste un excellent smartphone. Boosté par des composants puissants et d’une IA avancée, il s’affiche aujourd’hui à un prix plus avantageux pendant les soldes.

Les atouts du Samsung Galaxy S24 Ultra

La qualité folle de l’écran Amoled LTPO de 6,8″ à 120 Hz

One UI atteint son apogée en termes d’interface

Toutes les fonctions Galaxy AI pour améliorer son utilisation

Au lieu de 1 471 euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra avec 256 Go de stockage est aujourd’hui remisé à 1 101 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Bose QuietComfort

Le Bose QuietComfort nous a tellement plu qu’on lui a donné l’excellente note de 9/10 au terme de notre essai. Il faut dire qu’il a de nombreux atouts, à commencer par son excellente réduction de bruit active. Une telle qualité se paie évidemment, mais grâce aux soldes, il est bien plus accessible.

Ce qu’il faut savoir sur le Bose QuietComfort

Un casque léger et confortable

Une réduction de bruit active épatante

Une autonomie qui dépasse la journée

De base à 399 euros, puis réduit à 359,99 euros, le Bose QuietComfort est aujourd’hui proposé à 199 euros chez la Fnac et Darty.

Pack Lenovo Tab P12

Avec son bel écran 3K et son stylet pratique, la tablette tactile Lenovo Tab P12 est un modèle qui devrait convenir aux créatifs, mais pas seulement. Elle se montre suffisamment polyvalente pour s’adapter à chacun. Si cette ardoise vous fait de l’œil, sachez que vous pourrez l’avoir en promotion pendant les soldes d’hiver : avec 150 euros de remise.

Les points essentiels de la Lenovo Tab P12

Un écran 3K de 12,7 pouces qui peut se diviser en 4

Un stylet réactif

Une grande autonomie

Au lieu de 449 euros, le pack Lenovo Tab P12 avec stylet est actuellement remisée à 299 euros chez la Fnac. La tablette est aussi disponible au même prix chez Darty.

Pack Xiaomi Pad 6

La Xiaomi Pad 6 est une tablette avec de bonnes performances, un écran très fluide et une belle autonomie. Elle cumule les atouts, mais n’oublions pas son prix, qui est encore plus contenu pendant les soldes d’hiver.

Ce que propose la Xiaomi Pad 6

Un bel écran rafraîchi à 144 Hz

De bonnes performances

Une autonomie rassurante

D’abord proposée à 439,99 euros, le pack Xiaomi Pad 6 est désormais affichée à 249,99 euros chez l’enseigne de la Fnac, mais aussi celle de Darty.

iPad 10

L’iPad 10 est la dernière tablette d’entrée de gamme d’Apple qui fait honneur à la réputation de la marque, avec des finitions et un écran de qualité, couplés à de belles performances. Si depuis sa sortie en 2022, elle a connu une hausse de prix significative, elle devient enfin plus abordable en tombant à moins de 400 euros lors des soldes.

Les trois points forts de l’Apple iPad 10 (2022) ?

Un écran lumineux et bien calibré

Une qualité de finitions haut de gamme

L’expérience iPadOS complète, riche et fluide

D’abord à 589 euros, puis réduit officiellement à 439 euros par Apple, l’iPad 10 (Wi-Fi – 64 Go) est en ce moment remisé à 379 euros à la Fnac. Elle est également en promotion chez Darty.

Kobo Libra Colour

Si la plupart des liseuses électroniques que l’on trouve aujourd’hui sur le marché arborent un écran en noir et blanc, certaines sont au contraire capables d’afficher des couleurs. C’est le cas par exemple de la Libra Colour de Kobo, une liseuse qui sera parfaite pour lire des livres illustrés, des bandes dessinées, ou des mangas. Si vous êtes intéressés, sachez qu’elle coûte 10 % de moins lors des soldes d’hiver.

Les points positifs de la Kobo Libra Colour

Un écran en couleur, enfin

Un logiciel complet

La prise de notes et les livres audio

Initialement proposée à 229,99 euros, la liseuse Kobo Libra Colour est aujourd’hui disponible en promotion à 209,99 euros à la Fnac et chez Darty.

